Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
«Вы прокатитесь по главной улице и посмотрите на старинные особняки, памятники колониальной архитектуры и исторические здания»
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
«По главным улицам на мото-велорикше»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$102 за человека
-
10%
Индивидуальная
Мотоприключение по Нячянгу и его окрестностям
По узким улицам, рынкам и рыбацким деревням - только ветер, байк и настоящий Вьетнам
Начало: На центральной площади
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
$90
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLenar18 августа 2025Смотреть там нечего! Поездка на лодочке и велорикши - на любителя!
- ЮЮлия30 июля 2025Так как в самом Нячанге мало достопримечательностей, то экскурсоводы начинают придумывать дополнительные развлечения. Например, в нашу экскурсию входила прогулка на
- ААнна26 апреля 202526 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в аутентичный мир города: посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 102 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нячанга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод