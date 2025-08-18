Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Нячанге на русском языке, цены от $90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
На машине
5.5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
«Вы прокатитесь по главной улице и посмотрите на старинные особняки, памятники колониальной архитектуры и исторические здания»
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
На машине
На микроавтобусе
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
«По главным улицам на мото-велорикше»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$102 за человека
Мотоприключение по Нячянгу и его окрестностям
На мотоцикле
5 часов
-
10%
Индивидуальная
Мотоприключение по Нячянгу и его окрестностям
По узким улицам, рынкам и рыбацким деревням - только ветер, байк и настоящий Вьетнам
Начало: На центральной площади
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
$90$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lenar
    18 августа 2025
    Экзотика нетуристического Нячанга
    Смотреть там нечего! Поездка на лодочке и велорикши - на любителя!
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Экзотика нетуристического Нячанга
    Так как в самом Нячанге мало достопримечательностей, то экскурсоводы начинают придумывать дополнительные развлечения. Например, в нашу экскурсию входила прогулка на
    читать дальше

    лодке и посещение жилья типо аборигенов. По-факту это оказалась старая, очень шумная лодка, на которой мы шли почти час в одну сторону по жаре, чтобы увидеть странный, грязный дом. Если бы мы просто прокатились на лодке 20 минут, этого было бы достаточно.
    Остальная часть экскурсии была интересной.

  • А
    Анна
    26 апреля 2025
    Экзотика нетуристического Нячанга
    26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в аутентичный мир города: посетили
    читать дальше

    остров на реке Кай, куда добирались на катере, побывали в гостях у местных жителей, полюбовались чудесным садом, где растут какао, лотос, манго, папайя и др. Ольга рассказала об истории Нячанга, о быте местных жителей, о традициях. Время пролетело быстро в непринужденной обстановке. Ольга понравилась своим профессионализмом, готовностью ответить на любой вопрос, радушием и большим вниманием. Спасибо за экскурсию ♥️

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нячанга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод