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Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур

5
1 отзыв
Вьетнам 3.
Вьетнам 3. – Гид из Нячанга
Мы отправимся на обзорную экскурсию ⛳ по нетуристическому Нячангу.

Я покажу, как выглядит город 🏙️ вне зоны отелей, и как живут местные жители.

Мы погрузимся в жизнь другого Вьетнама, где кипит простая жизнь, посмотрим на дома из всякого хлама на берегу реки Кай и на островах.

С мной вы увидите пагоду Хай Ан Ту, рядом с которой на горе живёт монах отшельник, и пагоду Лок То, находящуюся в жилых кварталах Нячанга.

За экскурсию мы посетим все самые нетуристические места в городе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $40 за экскурсию

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Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур

Что вы увидите

  • Набережная реки Кай
  • Острова
  • Пагода Хай Ан Ту
  • Железный и деревянный мосты
  • Игрушечная пагода Лок То
Набережная реки Кай
Первое место, которое хотелось бы показать, - это набережная реки Кай. Здесь мы остановимся, и Вы увидите, в каких домах порой приходится жить вьетнамцам. А еще Вы услышите несколько историй, мы расскажем об особенностях строительства во Вьетнаме и почему рыбацкие лодки обвешаны огромными лампами по всему периметру.
Острова
Далее наш путь лежит к одному из маленьких мостков города, который связывает его с одним из островов на реке Кай. Вы узнаете об отличиях между островами реки, увидите изгибы узеньких истинно вьетнамских улочек. И поверьте, эти места разительно отличаются от туристических кварталов.
Пагода Хай Ан Ту
Далее наш путь лежит к одной из пагод города. Мы проедем по одному из основных мостов, мимо маленького молитвенного домика, который стоит на крошечном островке посреди реки, и Вы услышите о его назначении. А потом мимо башен богини Понагар и далее свернем во вьетнамские кварталы к пагоде Хай Ан Ту.
Кроме того, что она красива сама по себе, пагода интересна тем, что находится у подножия горы ⛰️, на вершине которой живет монах-отшельник. Мы поднимемся по каменным ступеням лестницы на смотровую площадку с лежачим Буддой. Отсюда открывается красивый вид на Нячанг и реку Кай с ее островами. Вы сами увидите, как отсюда смотрятся места, где мы только что проезжали. А еще отсюда видны верфи, на которых строят новые рыбацкие лодки.
Железный и деревянный мосты
После этого наш путь лежит к одному из самых необычных мостов Нячанга. Вернее, мост самый обычный, но вот то, как его еще используют вьетнамцы, является примером их находчивости. Это железнодорожный мост. Здесь Вы сможете еще раз взглянуть на реку, но уже с другого ракурса.
Далее мы поедем ко второму необычному мосту Нячанга. Это деревянный мост, который строит каждый год обычное население города без помощи партии и правительства. В сезон дождей его смывает потоками, но неутомимые вьетнамцы опять и опять воздвигают это творение.
Игрушечная пагода Лок То
Эта пагода находится недалеко от торгового центра Биг-С и очень красива. Но в экскурсию ⛳ она попала главным образом из-за того, что находится среди настоящих вьетнамских кварталов и путь к ней интересен тем, что мы сможем погрузиться в жизнь Другого, нетуристического Вьетнама. Она самая настоящая и вовсе не игрушечная, но нам она нравится, и мы так называем ее исключительно в шутку.
А для того, чтобы оценить ее красоту еще и с некоторой возвышенности, мы заедем в еще один храм. Отсюда видны кварталы и районы неподалеку от торгового комплекса Биг-С.
На этом наша экскурсия подходит к концу. И, если Ваш отель 🏨 находится в центре города, мы провезем Вас мимо пагоды Лонг Шон и католического собора. Эти 2 места входят в обзорную экскурсию туристических фирм. Но при желании мы можем доставить Вас к одному из них, чтоб Вы могли посетить их самостоятельно.
Что входит
  • Трансфер: мото (пассажиром) или джип по желанию
  • Проводник: я или\и кто-то из команды
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Мы заедем за Вами в отель.
Место завершения
🏁 По окончании экскурсии мы привезем Вас в отель
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вьетнам 3.
Вьетнам 3.
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1 отзыв оставили туристы

Вьетнам 3. проводит ещё 5 экскурсий

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