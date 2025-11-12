Экскурсия "Привет, Нячанг" предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями этого удивительного города.Гости прогуляются по центральной площади, увидят символичную композицию "Лотос", заглянут в местный театр и узнают о Ночном

рынке. Фотография у Лапы дракона станет отличным сувениром, а визит в кофейню с капибарами подарит незабываемые впечатления. В завершение маршрута - посещение пагоды Лонг Шон и башни Понагар, которые позволят почувствовать атмосферу спокойствия и гармонии

Описание экскурсии

Прогулка по центральной площади Нячанга. Вы рассмотрите символичную композицию «Лотос», заглянете к местному театру и выясните, где вечером оживает Ночной рынок.

Обязательно сделаете фото у Лапы дракона — на удачу! А ещё заглянете в уютную кофейню с капибарами — да-да, настоящими! Вы попробуете вьетнамский кофе с яйцом и щепоткой соли.

Подниметесь к одному из храмов с видом на город — там, в тишине, вы сможете обратиться к Будде с молитвой о мире и благополучии.

Кроме того, вас ждёт:

пагода Лонг Шон

башня Понагар

два атмосферных кафе, известных среди местных

и просто неспешное знакомство с Нячангом — живым, солнечным и удивительно тёплым городом

Организационные детали