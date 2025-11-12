Мои заказы

Привет, Нячанг

Откройте для себя яркий и контрастный Нячанг! Погрузитесь в атмосферу города, посетите храмы и попробуйте необычный кофе. Фотография у Лапы дракона на удачу
Экскурсия "Привет, Нячанг" предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями этого удивительного города.

Гости прогуляются по центральной площади, увидят символичную композицию "Лотос", заглянут в местный театр и узнают о Ночном
читать дальше

рынке.

Фотография у Лапы дракона станет отличным сувениром, а визит в кофейню с капибарами подарит незабываемые впечатления.

В завершение маршрута - посещение пагоды Лонг Шон и башни Понагар, которые позволят почувствовать атмосферу спокойствия и гармонии

6 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фото у Лапы дракона
  • ☕ Кофе с капибарами
  • 🏯 Вид на город из храма
  • 🕌 Пагода Лонг Шон
  • 🏛️ Башня Понагар
  • 🚗 Комфортное путешествие
Привет, Нячанг© Реваль
Привет, Нячанг© Реваль
Привет, Нячанг© Реваль
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Лапа дракона
  • Пагода Лонг Шон
  • Башня Понагар

Описание экскурсии

Прогулка по центральной площади Нячанга. Вы рассмотрите символичную композицию «Лотос», заглянете к местному театру и выясните, где вечером оживает Ночной рынок.

Обязательно сделаете фото у Лапы дракона — на удачу! А ещё заглянете в уютную кофейню с капибарами — да-да, настоящими! Вы попробуете вьетнамский кофе с яйцом и щепоткой соли.

Подниметесь к одному из храмов с видом на город — там, в тишине, вы сможете обратиться к Будде с молитвой о мире и благополучии.

Кроме того, вас ждёт:

  • пагода Лонг Шон
  • башня Понагар
  • два атмосферных кафе, известных среди местных
  • и просто неспешное знакомство с Нячангом — живым, солнечным и удивительно тёплым городом

Организационные детали

  • Это обзорный трансфер без сопровождения гида, с вами будет водитель нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле Ford Transit или Toyota Innova
  • Отдельно оплачивается обед и напитки по желанию — около $30–50 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 134 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
читать дальше

и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении (север и юг Вьетнама, крупные города). Всю свою жизнь я работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии из Нячанга

Нячанг: самое красивое и интересное
На машине
5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
$50 за человека
В Далат - из Нячанга
На машине
13 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
13 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
$380 за всё до 2 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
На машине
10 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Фанранг - из Нячанга
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$450 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге