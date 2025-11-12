Экскурсия "Привет, Нячанг" предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями этого удивительного города.
Гости прогуляются по центральной площади, увидят символичную композицию "Лотос", заглянут в местный театр и узнают о Ночном
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фото у Лапы дракона
- ☕ Кофе с капибарами
- 🏯 Вид на город из храма
- 🕌 Пагода Лонг Шон
- 🏛️ Башня Понагар
- 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Лапа дракона
- Пагода Лонг Шон
- Башня Понагар
Описание экскурсии
Прогулка по центральной площади Нячанга. Вы рассмотрите символичную композицию «Лотос», заглянете к местному театру и выясните, где вечером оживает Ночной рынок.
Обязательно сделаете фото у Лапы дракона — на удачу! А ещё заглянете в уютную кофейню с капибарами — да-да, настоящими! Вы попробуете вьетнамский кофе с яйцом и щепоткой соли.
Подниметесь к одному из храмов с видом на город — там, в тишине, вы сможете обратиться к Будде с молитвой о мире и благополучии.
Кроме того, вас ждёт:
- пагода Лонг Шон
- башня Понагар
- два атмосферных кафе, известных среди местных
- и просто неспешное знакомство с Нячангом — живым, солнечным и удивительно тёплым городом
Организационные детали
- Это обзорный трансфер без сопровождения гида, с вами будет водитель нашей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Transit или Toyota Innova
- Отдельно оплачивается обед и напитки по желанию — около $30–50 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 134 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, ХанойЗадать вопрос
Входит в следующие категории Нячанга
