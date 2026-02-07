Индивидуальная
до 6 чел.
Киото - основные места старой столицы
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
«Золотой павильон (Кинкаку-дзи) — золотой храм, стоящий на берегу пруда»
1 мар в 09:00
13 мар в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Культовые памятники Киото
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
«Экскурсия начнется с главной визитной карточки Киото — храма Кинкакудзи, расположенного на берегу дивного озера и покрытого чистыми слитками золота высшей пробы»
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$570 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии
Запечатлеть себя среди красоты Старого города
Начало: В районе Хигасияма
«набережную реки Камо: простор, воздух, красивые мосты и вид на горы»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
$260 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаиля7 февраля 2026До Киото мы добирались на скоростном поезде из Токио. Равиль нас встретил прямо у выхода из вагона)). Позаботился о нашем
- ООльга19 января 2026Было очень интересно и много информации. Все прошло супер🙏🥰
- ТТатьяна24 декабря 2025Отличный гид, со своим транспортом и видением Японии 🙂 Мы посещали Киото, Нару и Осаку, составляли маршрут по нашим пожеланиям. Деликатный и отзывчивый. Равиля рекомендуем к сотрудничеству 🙂
- ЕЕлена3 декабря 2025Это был просто восхитительный день! Равиль учел все наши пожелания, отлично построил маршрут с учетом всех пожеланий, интересно рассказывал, терпеливо
- ЕЕвгения24 ноября 2025Очень понравилась экскурсия! Погуляли по историческим улочкам Киото, посетили храм, послушали истории, легенды и даже встретили настоящую гейшу) сделали массу классных фото и купили супер сувениров)
- MMarine19 ноября 2025Равиль - отличный гид. Раздал наушники, интересно рассказывал, знающий все детали. Был на машине, что очень упростило нам передвижения
- ММария12 ноября 2025У меня был гид Наталья-очень умная,сердечная,интересная девушка! настоящий профи! экскурсия прошла легко и ярко,как будто погуляла с лучшей подругой,которая живет
- ИИрина8 ноября 2025Все прошло отлично. У нас гидом была Татьяна. Очень все интересно рассказывает. Несмотря на плохую погоду экскурсия прошла отлично.
- ППолина24 октября 2025Все прошло замечательно! Равиль встретил у отеля, составил индивидуальную программу по запросу, все успели! И на бронь столика на другом конце города, и посмотреть достопримечательности.
Очень начитанный, сдержанный, тонко чувствующий экскурсовод😍
Домо аригато годзаимас! 🤗
- ЕЕвгений20 октября 2025Равиль хороший гид.
Нам все понравилось.
Особенно ресторан японской кухни, который он рекомендовал для обеда.
Рекомендуем!
