Экскурсии по набережной Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Киото на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Киото - основные места старой столицы
Пешая
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото - основные места старой столицы
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
«Золотой павильон (Кинкаку-дзи) — золотой храм, стоящий на берегу пруда»
1 мар в 09:00
13 мар в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Культовые памятники Киото
На автобусе
8 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Культовые памятники Киото
Познакомьтесь с историей и архитектурой святынь Киото, пройдите по местам съемок известных фильмов и посетите знаменитый квартал гейш
Начало: Встреча на вокзале Киото у входа в Kyoto Tower, ря...
«Экскурсия начнется с главной визитной карточки Киото — храма Кинкакудзи, расположенного на берегу дивного озера и покрытого чистыми слитками золота высшей пробы»
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$570 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии
Запечатлеть себя среди красоты Старого города
Начало: В районе Хигасияма
«набережную реки Камо: простор, воздух, красивые мосты и вид на горы»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
$260 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наиля
    7 февраля 2026
    Киото - основные места старой столицы
    До Киото мы добирались на скоростном поезде из Токио. Равиль нас встретил прямо у выхода из вагона)). Позаботился о нашем
    завтраке (мы выезжали очень рано, не успели в отели позавтракать). Был замечательный шведский стол в отеле при вокзале в Киото. Маршрут был построен очень интересно. Храмы, природа, магазинчики сувениров. Все в меру)). Хотели очень купить хаори, свернули немного с маршрута. Покупки были сделаны. Все успели)). После экскурсии оставалось время до поезда. Равиль проводил нас до вокзала, показал, где можно погулять по магазинам))

  • О
    Ольга
    19 января 2026
    Культовые памятники Киото
    Было очень интересно и много информации. Все прошло супер🙏🥰
  • Т
    Татьяна
    24 декабря 2025
    Киото - основные места старой столицы
    Отличный гид, со своим транспортом и видением Японии 🙂 Мы посещали Киото, Нару и Осаку, составляли маршрут по нашим пожеланиям. Деликатный и отзывчивый. Равиля рекомендуем к сотрудничеству 🙂
  • Е
    Елена
    3 декабря 2025
    Киото - основные места старой столицы
    Это был просто восхитительный день! Равиль учел все наши пожелания, отлично построил маршрут с учетом всех пожеланий, интересно рассказывал, терпеливо
    отвечал на кучу наших вопросов. Замечательно передвигаться на машине (если компания 5-6 человек прямо советую не жалеть финансы на этот дополнительный комфорт), вождение аккуратное и безопасное, а забота о туристах чувствовалась в каждой детали (бутылочка воды уже была приготовлена в салоне). Зная, какие могут быть очереди здесь на общественный транспорт, группа была более мобильна и посмотрели больше, чем планировали. Обед по рекомендации Равиля просто восхитительный! За всю нашу поездку это был лучший ресторан с великолепной едой каждому по вкусу.
    Надеюсь, еще вернемся и прокатимся с другой экскурсией вместе с Равилем! И от души рекомендуем именно его. Спасибо за прекраснейший день нашего пребывания в Японии!

  • Е
    Евгения
    24 ноября 2025
    Киото - основные места старой столицы
    Очень понравилась экскурсия! Погуляли по историческим улочкам Киото, посетили храм, послушали истории, легенды и даже встретили настоящую гейшу) сделали массу классных фото и купили супер сувениров)
  • M
    Marine
    19 ноября 2025
    Киото - основные места старой столицы
    Равиль - отличный гид. Раздал наушники, интересно рассказывал, знающий все детали. Был на машине, что очень упростило нам передвижения
  • М
    Мария
    12 ноября 2025
    Культовые памятники Киото
    У меня был гид Наталья-очень умная,сердечная,интересная девушка! настоящий профи! экскурсия прошла легко и ярко,как будто погуляла с лучшей подругой,которая живет
    в новой для меня стране! проделали множество ритуалов-теперь точно все у нас будет шикарно)получила большой объем информации,но не отягощающей,а завлекающей приехать еще! рекомендую Наталью,прекрасное знание города,индивидуальный подход,интересный собеседник,да и просто чудесный и добрый человек. миллион благодарностей!

  • И
    Ирина
    8 ноября 2025
    Культовые памятники Киото
    Все прошло отлично. У нас гидом была Татьяна. Очень все интересно рассказывает. Несмотря на плохую погоду экскурсия прошла отлично.
  • П
    Полина
    24 октября 2025
    Киото - основные места старой столицы
    Все прошло замечательно! Равиль встретил у отеля, составил индивидуальную программу по запросу, все успели! И на бронь столика на другом конце города, и посмотреть достопримечательности.
    Очень начитанный, сдержанный, тонко чувствующий экскурсовод😍
    Домо аригато годзаимас! 🤗
  • Е
    Евгений
    20 октября 2025
    Киото - основные места старой столицы
    Равиль хороший гид.
    Нам все понравилось.
    Особенно ресторан японской кухни, который он рекомендовал для обеда.
    Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Киото - основные места старой столицы;
  2. Культовые памятники Киото;
  3. Фотопрогулка по Киото: сакура, храмы и атмосфера Японии.
Какие места ещё посмотреть в Киото
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Фусими-Инари-тайся;
  3. Кинкаку-дзи;
  4. Квартал Гион;
  5. Сад камней Рёан-дзи;
  6. Нара;
  7. Парк оленей «Нара»;
  8. Тодай-дзи;
  9. Набережная;
  10. Замок Нидзё.
Сколько стоит экскурсия по Киото в феврале 2026
Сейчас в Киото в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 570. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Киото, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Киото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026