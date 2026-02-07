читать дальше

отвечал на кучу наших вопросов. Замечательно передвигаться на машине (если компания 5-6 человек прямо советую не жалеть финансы на этот дополнительный комфорт), вождение аккуратное и безопасное, а забота о туристах чувствовалась в каждой детали (бутылочка воды уже была приготовлена в салоне). Зная, какие могут быть очереди здесь на общественный транспорт, группа была более мобильна и посмотрели больше, чем планировали. Обед по рекомендации Равиля просто восхитительный! За всю нашу поездку это был лучший ресторан с великолепной едой каждому по вкусу.

Надеюсь, еще вернемся и прокатимся с другой экскурсией вместе с Равилем! И от души рекомендуем именно его. Спасибо за прекраснейший день нашего пребывания в Японии!