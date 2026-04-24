Фусими Инари — один из самых известных синтоистских храмов Японии.
Вы пройдёте по извилистым красным тоннелям тории, мимо скрытых святилищ и природных чудес, а в финале окажетесь у спокойного пруда с видом на горы.
Услышите истории о культовых элементах храма, примете участие в синтоистских ритуалах омовения и почувствуете глубину японской духовности.
Описание билета
- Вы познакомитесь с храмом Фусими Инари.
- Разгадаете смысл символических предметов в пастях каменных лисиц.
- Прогуляетесь под тысячей ворот тории и узнайте их тайну.
- Восхититесь главным залом и его архитектурой эпохи Муромати.
- Узнаете историю белой лошади и древних жертвоприношений.
- Исследуете тихие уголки с миниатюрными святилищами Цука.
- Полюбуетесь сосной Нэагари-но Мацу и её необычной формой.
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
- Вход в комплекс бесплатный, но возьмите с собой немного наличных, чтобы отдать дань уважения священному месту. Святилище открыто круглосуточно.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$11
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
11-хомэ-105-1 Фукакусасу Дзикайбаси
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Киото
Провёл экскурсии для 17942 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
