Приглашаю вас пройти по историческим улицам района Гион, где сохранилась атмосфера старого Киото. Мы зайдём в музей кимоно и увидим традиционный танец в исполнении настоящей гэйко или майко.
Я расскажу о скрытой символике их костюмов, различиях между повседневными и праздничными нарядами и о некоторых секретах образа гейши.
Описание экскурсии
Прогулка по историческому району Гион
- Вы пройдёте по улочкам старого Киото, где сегодня бережно сохраняют его атмосферу
- Увидите дома, в которых живут современные гейши, и школу для учениц — майко
- Рассмотрите расписание занятий в школе для будущих гейш
Музей кимоно
- Вы увидите оригинальные кимоно, пояса оби, украшения и аксессуары гэйко и майко
- Узнаете, как различаются костюмы в зависимости от сезона, статуса и события
- Познакомитесь со скрытой символикой узоров и цветов
- Я расскажу, чем отличается повседневное кимоно от праздничного и какие детали отражают статус гейши
Традиционный танец Kyomai
- У вас будет уникальная возможность увидеть, как кимоно оживает в движении
- Я объясню, как костюм влияет на пластику тела и чем Kyomai отличается от других традиционных танцев
- Объясню символику танца
Иногда после выступления гэйко или майко соглашаются сфотографироваться с посетителями — за доплату.
Водный сад при музее
После осмотра экспозиции мы прогуляемся по живописному водному саду на территории музея, чтобы отдохнуть, насладиться атмосферой и сделать фото на память.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Входные билеты в музей — 1500 йен за чел. (~$10), билет на танцевальное представление — 1600 йен за чел. (~$11). Путешественники также оплачивают билеты гида
- Фото с гэйко/майко — 1000 йен за чел. или группу (~$7)
- Обед или перекус — по желанию, по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Gionmachi Minamigawa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 357 туристов
В 2006 году я приехала в Японию по программе Министерства образования Японии и обучалась в аспирантуре и докторантуре университета Осака. В России преподавала английский язык и занималась переводческой деятельностью. Моим
Входит в следующие категории Киото
