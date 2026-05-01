Мир гэйко и майко: музей кимоно и прогулка по Гиону

Заглянуть в тайный мир гейш Киото - через одежду, украшения и традиционный танец
Приглашаю вас пройти по историческим улицам района Гион, где сохранилась атмосфера старого Киото. Мы зайдём в музей кимоно и увидим традиционный танец в исполнении настоящей гэйко или майко.

Я расскажу о скрытой символике их костюмов, различиях между повседневными и праздничными нарядами и о некоторых секретах образа гейши.
Описание экскурсии

Прогулка по историческому району Гион

  • Вы пройдёте по улочкам старого Киото, где сегодня бережно сохраняют его атмосферу
  • Увидите дома, в которых живут современные гейши, и школу для учениц — майко
  • Рассмотрите расписание занятий в школе для будущих гейш

Музей кимоно

  • Вы увидите оригинальные кимоно, пояса оби, украшения и аксессуары гэйко и майко
  • Узнаете, как различаются костюмы в зависимости от сезона, статуса и события
  • Познакомитесь со скрытой символикой узоров и цветов
  • Я расскажу, чем отличается повседневное кимоно от праздничного и какие детали отражают статус гейши

Традиционный танец Kyomai

  • У вас будет уникальная возможность увидеть, как кимоно оживает в движении
  • Я объясню, как костюм влияет на пластику тела и чем Kyomai отличается от других традиционных танцев
  • Объясню символику танца

Иногда после выступления гэйко или майко соглашаются сфотографироваться с посетителями — за доплату.

Водный сад при музее

После осмотра экспозиции мы прогуляемся по живописному водному саду на территории музея, чтобы отдохнуть, насладиться атмосферой и сделать фото на память.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в музей — 1500 йен за чел. (~$10), билет на танцевальное представление — 1600 йен за чел. (~$11). Путешественники также оплачивают билеты гида
  • Фото с гэйко/майко — 1000 йен за чел. или группу (~$7)
  • Обед или перекус — по желанию, по меню

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Gionmachi Minamigawa
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталия
Наталия — ваш гид в Киото
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 357 туристов
В 2006 году я приехала в Японию по программе Министерства образования Японии и обучалась в аспирантуре и докторантуре университета Осака. В России преподавала английский язык и занималась переводческой деятельностью. Моим
хобби были альпинизм и скалолазание, несколько лет я работала гидом в горах Кавказа. В Японии работала инструктором в скалолазном зале, участвовала в Национальном спортивном фестивале в составе сборной команды префектуры Осака, была волонтёром на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Я часто путешествую по Японии, была во многих префектурах от Хоккайдо до Окинавы и, конечно же, поднималась на Фудзи. Сейчас живу в Осаке, но провожу экскурсии не только здесь, а также в Киото, Химэдзи и Нара.

