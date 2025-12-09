Моя прогулка объединяет главное, ради чего приезжают в Киото: глубокую культуру, мистику, красоту природы и архитектуры.
А ещё возможность увидеть город таким, каким его знали самураи, монахи и придворные много веков назад.
Вы увидите главные символы города, услышите истории гейш квартала Гион, и я раскрою вам некоторые местные секреты.
Описание экскурсии
- Зайдем в Золотой павильон Кинкаку-дзи, и вы услышите о его трагической истории и символах
- Посетим знаменитый сад камней Рёан-дзи, где находится 15 камней, которые невозможно увидеть одновременно. Я расскажу о назначении садов камней вообще
- На автобусе доедем до исторического центра Киото
- Пройдёмся по старинным торговым улочкам с живописными пагодами и стильным «Старбаксом»
- Войдём в храм Чистой Воды Киёмизу-дэра, и я расскажу, почему люди прыгали с террасы, построенной без единого гвоздя. Мы прогуляемся между камнями любви и полюбуемся японским клёном
- Загадаем желание в храме Трёх Обезьян и обсудим, почему, в понимании японцев, все европейцы похожи на этих зверушек
- Заглянем в уголок Гион, и вы услышите о гейшах, а так же гейко и майко
- Осмотрим Ясака дзиндзя — святилище, которое дало начало знаменитому ежегодному фестивалю Гион
Ориентировочный тайминг экскурсии:
- Золотой павильон — 1 час
- Сад камней Рёан-дзи — 1 час
- Переезд на автобусе в исторический центр — 1 час
- Прогулка по торговым улочкам — 1 час
- Храм Чистой — 1,5 часа
- Храм Трёх Обезьян 10 минут
- Гион — 30 минут
- Святилище Ясака дзиндзя — 15 минут
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается перемещение на такси или билеты на общественный транспорт и в храмы (в том числе для гида):
— в Золотой павильон — 500 йен за чел. (~$3)
— Рёан-дзи — 600 йен за чел. (~$4)
— Киёмизу-дэра — 500 йен за чел. (~$3)
- Обед — по желанию, от 1500 йен за чел. (~$10)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Киото
Дорогие друзья, я стану вашим проводником в удивительный и чарующий мир Японии в таких городах, как Киото, Нара, Осака, Кобе, Химедзи. Я покажу вам самые знаковые и атмосферные места, открою религиозную
