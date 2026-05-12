Главное в Киото: Золотой храм, сад камней и дзен-буддизм

Увидеть символы древней столицы Японии - в комфортном формате
Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет за несколько часов увидеть знаковые места Киото без длинных переездов.

Мы прогуляемся по району, где находятся одни из самых известных храмов Японии, поговорим о дзен-буддизме и истории древней столицы, а затем попробуем суши в ресторане с конвейерной подачей — формате, который любят сами японцы.
Описание экскурсии

Золотой храм Кинкаку-дзи

Начнём с одного из самых знаменитых храмов Японии. Золотой павильон отражается в пруду и выглядит как идеальная открытка из Киото. Я расскажу историю храма и трагическое событие, которое однажды изменило его судьбу.

Сад камней Рёан-дзи

Затем отправимся в дзенский храм Рёан-дзи. Его сад из 15 камней считается одним из самых загадочных в Японии: с любой точки видны только 14. Поговорим о философии дзен и о том, как японцы воспринимают пространство и тишину.

Кайтен-дзуси — суши с конвейера

Завершим прогулку в ресторане с конвейерной подачей суши. Это популярный формат в Японии: блюда проезжают мимо гостей по движущейся ленте, и каждый выбирает то, что ему нравится. Отличная возможность попробовать свежую рыбу и разные виды суши.

Организационные детали

Расстояние между локациями — около 15 мин пешком.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — около 1100 йен ($7) с чел., в том числе для гида
  • Обед — обычно до 2000 йен ($13) с чел.
  • Такси между локациями (по желанию) — около 3000 йен ($20) за машину

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 28 туристов
Я живу в Киото и уже несколько лет провожу экскурсии по региону Кансай — культурному сердцу Японии. Для меня Япония — не экзотика, а часть повседневной жизни, поэтому на экскурсиях
я показываю её спокойно, изнутри, без стереотипов. Мне важно, чтобы путешествие было не только познавательным, но и комфортным. Я гибко подстраиваю маршрут под интересы гостей: кому-то интереснее история и религия, кому-то — современные районы, кухня или красивые виды. Такие детали помогают почувствовать город и увидеть его глазами местных жителей. Провожу экскурсии по Киото, Нара, Осаке, Кобе и другим городам региона — для самостоятельных путешественников, пар, семей и небольших групп. Также помогаю с планированием маршрутов по Кансай, подбором трансферов и подготовкой поездки, чтобы путешествие по Японии прошло спокойно и без лишних сложностей. Буду рада помочь вам открыть Кансай — регион, где древние традиции и современная жизнь сосуществуют особенно гармонично.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия, Алена - замечательный гид! Нас было 6 человек — все довольны на 100 %. Грамотно составленный маршрут, интересные факты, лёгкое общение, учтены все пожелания. Узнали массу интересных деталей. Большое спасибо, будем рекомендовать!
К
Прекрасная экскурсия, благодарим Алёну 🔥
Очень красивый и содержательный маршрут, обсудили много интересных тем, узнали много новой информации и просто прекрасно провели время. Рекомендуем от души 😍
Наталья
спасибо большое Алене, провела по интересным местам, красиво, уютно. граммотная речь, много полезной информации вцелом по Японии. экскурсия не долгая и не утомительная, то, что нам было изначально нужно. в конце вкусно и не дорого пообедали в Кура суши, конвеер с суши, Алена забронировала столик и рассказала, как пользоваться данной опцией. всем рекомендую.
Ответ организатора:
Наталья, спасибо вам за приятные слова, жду вас снова в наших краях:)
А
Были в Киото 2 мая 2026 года с гидом Алёной. Изначально планировали ехать из Осака на такси, но, получив подробную инструкцию от Алёны, решили воспользоваться общественным транспортом — и добрались
без проблем, хотя без её рекомендаций было бы непросто.

Отдельно хочется отметить пунктуальность и чёткость в организации — всё прошло спокойно и без лишней суеты. Алёна отлично понимает возможные сложности туристов и помогает их заранее избежать. Очень приятное, лёгкое общение на протяжении всей экскурсии.

Также впечатлили её глубокие знания истории Японии и умение интересно подать материал. Программа была продумана и выстроена с инициативой и вниманием к деталям.

Большое спасибо за замечательный день! Рекомендуем Алёну как профессионального и внимательного гида.

Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за подробный отзыв ❤️ приезжайте ещё!
Д
Алена просто умничка. подстроила под нас маршрут. Экскурсия по Киото прошла великолепно. забронировала нам рестораны. показала самые интересные локации. жалко времени мало для изучения.
Ответ организатора:
Данил, спасибо за приятную компанию. Очень рада, что вы классно провели время на моей экскурсии:)
О
Несмотря на дождливую погоду, Алена создала теплую атмосферу и поделилась с нами интересными историческими деталями. У нас остались самые лучшие впечатления!
Ответ организатора:
Ольга, рада, что вам всё понравилось! Приезжайте снова:)
А
3 часа пролетели незаметно, большое спасибо Алене за знакомство с Киото, организацию обеда и ответы на миллион моих вопросов
Ответ организатора:
Анна, спасибо вам! Буду ждать вас снова)
Н
Замечательная экскурсия по Киото, не утомительная и при этом познавательная!
Мы прилетели накануне, это был наш первый день и знакомство с городом. Кроме самой экскурсии, Алена дала ещё столько полезной информации❤️
Ну и отдельное спасибо за бронирование столика на обед в конце, это просто идеально. Всем гидам такое брать на заметку.
Ответ организатора:
Наталья, спасибо вам! Обязательно приезжайте снова ❤️

