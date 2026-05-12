Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет за несколько часов увидеть знаковые места Киото без длинных переездов. Мы прогуляемся по району, где находятся одни из самых известных храмов Японии, поговорим о дзен-буддизме и истории древней столицы, а затем попробуем суши в ресторане с конвейерной подачей — формате, который любят сами японцы.

Описание экскурсии

Золотой храм Кинкаку-дзи

Начнём с одного из самых знаменитых храмов Японии. Золотой павильон отражается в пруду и выглядит как идеальная открытка из Киото. Я расскажу историю храма и трагическое событие, которое однажды изменило его судьбу.

Сад камней Рёан-дзи

Затем отправимся в дзенский храм Рёан-дзи. Его сад из 15 камней считается одним из самых загадочных в Японии: с любой точки видны только 14. Поговорим о философии дзен и о том, как японцы воспринимают пространство и тишину.

Кайтен-дзуси — суши с конвейера

Завершим прогулку в ресторане с конвейерной подачей суши. Это популярный формат в Японии: блюда проезжают мимо гостей по движущейся ленте, и каждый выбирает то, что ему нравится. Отличная возможность попробовать свежую рыбу и разные виды суши.

Организационные детали

Расстояние между локациями — около 15 мин пешком.

Дополнительные расходы