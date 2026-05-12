Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет за несколько часов увидеть знаковые места Киото без длинных переездов.
Мы прогуляемся по району, где находятся одни из самых известных храмов Японии, поговорим о дзен-буддизме и истории древней столицы, а затем попробуем суши в ресторане с конвейерной подачей — формате, который любят сами японцы.
Описание экскурсии
Золотой храм Кинкаку-дзи
Начнём с одного из самых знаменитых храмов Японии. Золотой павильон отражается в пруду и выглядит как идеальная открытка из Киото. Я расскажу историю храма и трагическое событие, которое однажды изменило его судьбу.
Сад камней Рёан-дзи
Затем отправимся в дзенский храм Рёан-дзи. Его сад из 15 камней считается одним из самых загадочных в Японии: с любой точки видны только 14. Поговорим о философии дзен и о том, как японцы воспринимают пространство и тишину.
Кайтен-дзуси — суши с конвейера
Завершим прогулку в ресторане с конвейерной подачей суши. Это популярный формат в Японии: блюда проезжают мимо гостей по движущейся ленте, и каждый выбирает то, что ему нравится. Отличная возможность попробовать свежую рыбу и разные виды суши.
Организационные детали
Расстояние между локациями — около 15 мин пешком.
Дополнительные расходы
- Входные билеты — около 1100 йен ($7) с чел., в том числе для гида
- Обед — обычно до 2000 йен ($13) с чел.
- Такси между локациями (по желанию) — около 3000 йен ($20) за машину
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 28 туристов
Я живу в Киото и уже несколько лет провожу экскурсии по региону Кансай — культурному сердцу Японии. Для меня Япония — не экзотика, а часть повседневной жизни, поэтому на экскурсиях
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Е
Прекрасная экскурсия, Алена - замечательный гид! Нас было 6 человек — все довольны на 100 %. Грамотно составленный маршрут, интересные факты, лёгкое общение, учтены все пожелания. Узнали массу интересных деталей. Большое спасибо, будем рекомендовать!
К
Прекрасная экскурсия, благодарим Алёну 🔥
Очень красивый и содержательный маршрут, обсудили много интересных тем, узнали много новой информации и просто прекрасно провели время. Рекомендуем от души 😍
спасибо большое Алене, провела по интересным местам, красиво, уютно. граммотная речь, много полезной информации вцелом по Японии. экскурсия не долгая и не утомительная, то, что нам было изначально нужно. в конце вкусно и не дорого пообедали в Кура суши, конвеер с суши, Алена забронировала столик и рассказала, как пользоваться данной опцией. всем рекомендую.
Алёна
Ответ организатора:
Наталья, спасибо вам за приятные слова, жду вас снова в наших краях:)
А
Были в Киото 2 мая 2026 года с гидом Алёной. Изначально планировали ехать из Осака на такси, но, получив подробную инструкцию от Алёны, решили воспользоваться общественным транспортом — и добрались
Алёна
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за подробный отзыв ❤️ приезжайте ещё!
Д
Алена просто умничка. подстроила под нас маршрут. Экскурсия по Киото прошла великолепно. забронировала нам рестораны. показала самые интересные локации. жалко времени мало для изучения.
Алёна
Ответ организатора:
Данил, спасибо за приятную компанию. Очень рада, что вы классно провели время на моей экскурсии:)
О
Несмотря на дождливую погоду, Алена создала теплую атмосферу и поделилась с нами интересными историческими деталями. У нас остались самые лучшие впечатления!
Алёна
Ответ организатора:
Ольга, рада, что вам всё понравилось! Приезжайте снова:)
А
3 часа пролетели незаметно, большое спасибо Алене за знакомство с Киото, организацию обеда и ответы на миллион моих вопросов
Алёна
Ответ организатора:
Анна, спасибо вам! Буду ждать вас снова)
Н
Замечательная экскурсия по Киото, не утомительная и при этом познавательная!
Мы прилетели накануне, это был наш первый день и знакомство с городом. Кроме самой экскурсии, Алена дала ещё столько полезной информации❤️
Ну и отдельное спасибо за бронирование столика на обед в конце, это просто идеально. Всем гидам такое брать на заметку.
Алёна
Ответ организатора:
Наталья, спасибо вам! Обязательно приезжайте снова ❤️
