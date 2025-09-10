Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три знаковых места Киото.
В святилище Фусими Инари вы сможете помолиться богу плодородия, в храме тысячи Каннон найти статую, похожую на вас, а в замке клана Токугава узнать, зачем скрипят соловьиные полы.
Путешествие обещает раскрыть тайны японской культуры и истории, объясняя, как синтоизм и буддизм сосуществуют, и сколько военных периодов было в Японии
5 причин купить эту экскурсию
- ⛩️ Посещение святилища Фусими Инари
- 🗿 Храм тысячи Каннон
- 🏯 Замок клана Токугава
- 🎋 Погружение в японскую культуру
- 📜 Истории о синтоизме и буддизме
Лучшее время для посещения
Лучшие месяцы для посещения - весна и осень. В это время года природа вокруг достопримечательностей особенно красива, что добавляет дополнительное очарование вашему путешествию по Киото.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Святилище Фусими Инари
- Храм тысячи Каннон
- Замок клана Токугава
Описание экскурсии
Святилище Фусими Инари
- Вы подниметесь на первый уровнень святилища Фусими Инари Тайся.
- Прогуляетесь по самому плотному участку из 1000 ворот.
- Увидите изваяния лис Инари.
- Помолитесь богу рисового плодородия за успех в бизнесе и прибыль.
Храм тысячи Каннон
- Посетите самое длинное в мире деревянное сооружение.
- Рассмотрите лица тысячи и одной статуи Каннон и постараетесь найти похожую на себя.
Замок клана Токугава
- Увидите великолепные ворота замка клана Токугава.
- Поскрипите соловьиными полами и узнаете, для чего это было сконструировано.
- Заглянете в зал аудиенции и представите, как здесь проходили встречи.
- Погуляете по саду, где в классическом беспорядке разбросаны 800 камней.
Ещё я расскажу:
- Почему синтоистских храмов в Японии меньше, чем буддийских.
- Чем буддизм отличается от других мировых религий.
- Почему замок Нидзё стоит особняком.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: 1900 йен за чел. (оплата только наличными).
- В двух местах при входе мы разуваемся — если считаете, что вам понадобятся носочки, захватите их с собой.
- Едем на арендованном комфортабельном автомобиле экономкласса с водителем.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или у вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Галина — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 670 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Е
Екатерина
10 сен 2025
Галина прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень интересная, маршрут был выбран великолепно. В Киото была ужасная жара, Галина раздавала нам воду, специальные конфетки от обезвоживания, мятные салфетки. Мы в восторге от города, от экскурсии и от проявленной заботы! Однозначно рекомендую!
Nika
29 июн 2025
Галина была невероятно эрудированна — прямо как ходячая энциклопедия! Она рассказывала так интересно, что мы слушали, затаив дыхание. Она была очень внимательна и делала всё, чтобы наша поездка прошла идеально,
