Три лица Японии в Киото

Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три знаковых места Киото.

В святилище Фусими Инари вы сможете помолиться богу плодородия, в храме тысячи Каннон найти статую, похожую на вас, а в замке клана Токугава узнать, зачем скрипят соловьиные полы.

Путешествие обещает раскрыть тайны японской культуры и истории, объясняя, как синтоизм и буддизм сосуществуют, и сколько военных периодов было в Японии
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ⛩️ Посещение святилища Фусими Инари
  • 🗿 Храм тысячи Каннон
  • 🏯 Замок клана Токугава
  • 🎋 Погружение в японскую культуру
  • 📜 Истории о синтоизме и буддизме

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - весна и осень. В это время года природа вокруг достопримечательностей особенно красива, что добавляет дополнительное очарование вашему путешествию по Киото.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
дек6
дек7
дек8
дек9
дек10
дек12
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Святилище Фусими Инари
  • Храм тысячи Каннон
  • Замок клана Токугава

Описание экскурсии

Святилище Фусими Инари

  • Вы подниметесь на первый уровнень святилища Фусими Инари Тайся.
  • Прогуляетесь по самому плотному участку из 1000 ворот.
  • Увидите изваяния лис Инари.
  • Помолитесь богу рисового плодородия за успех в бизнесе и прибыль.

Храм тысячи Каннон

  • Посетите самое длинное в мире деревянное сооружение.
  • Рассмотрите лица тысячи и одной статуи Каннон и постараетесь найти похожую на себя.

Замок клана Токугава

  • Увидите великолепные ворота замка клана Токугава.
  • Поскрипите соловьиными полами и узнаете, для чего это было сконструировано.
  • Заглянете в зал аудиенции и представите, как здесь проходили встречи.
  • Погуляете по саду, где в классическом беспорядке разбросаны 800 камней.

Ещё я расскажу:

  • Почему синтоистских храмов в Японии меньше, чем буддийских.
  • Чем буддизм отличается от других мировых религий.
  • Почему замок Нидзё стоит особняком.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — входные билеты: 1900 йен за чел. (оплата только наличными).
  • В двух местах при входе мы разуваемся — если считаете, что вам понадобятся носочки, захватите их с собой.
  • Едем на арендованном комфортабельном автомобиле экономкласса с водителем.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или у вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Киото
Провела экскурсии для 670 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я живу в Японии с 1998 года. За это время искренне полюбила эту чудесную восточную страну и привязалась к ней. Я работаю гидом с 2011 года и с большой радостью делюсь с путешественниками накопленными знаниями и опытом. Добро пожаловать в Японию!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
10 сен 2025
Галина прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень интересная, маршрут был выбран великолепно. В Киото была ужасная жара, Галина раздавала нам воду, специальные конфетки от обезвоживания, мятные салфетки. Мы в восторге от города, от экскурсии и от проявленной заботы! Однозначно рекомендую!
Nika
Nika
29 июн 2025
Галина была невероятно эрудированна — прямо как ходячая энциклопедия! Она рассказывала так интересно, что мы слушали, затаив дыхание. Она была очень внимательна и делала всё, чтобы наша поездка прошла идеально,
читать дальше

учитывая все наши пожелания. Галина даже выходила за рамки программы, помогая нам найти довольно необычные вещи, о которых мы просили. Она отлично знала город и все достопримечательности, чётко следила за временем, и экскурсия прошла без единого сбоя. Всё было просто замечательно — очень рекомендую и этот тур, и саму Галину как гида!

Входит в следующие категории Киото

