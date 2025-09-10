Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить три знаковых места Киото.



В святилище Фусими Инари вы сможете помолиться богу плодородия, в храме тысячи Каннон найти статую, похожую на вас, а в замке клана Токугава узнать, зачем скрипят соловьиные полы.



Путешествие обещает раскрыть тайны японской культуры и истории, объясняя, как синтоизм и буддизм сосуществуют, и сколько военных периодов было в Японии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - весна и осень. В это время года природа вокруг достопримечательностей особенно красива, что добавляет дополнительное очарование вашему путешествию по Киото.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.