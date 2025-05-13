Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
29 мая в 11:00
18 сен в 11:00
$524 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Три лица Японии в Киото
Пройти по следам божеств, будд и сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
$650 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: От места вашего проживания
$327 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия13 мая 2025Провели потрясающий, насыщенный, интересный день в Киото с гидом Ириной. Посетили основные достопримечательности. При этом наш маршрут был так спланирован
- AAnna5 мая 2025Энциклопедические знания Ирины о Киото и ее заразительный энтузиазм привели к насыщенному дню, который оставил нас обогащенными информацией. Ее водитель
- ВВлади4 мая 2025Узнали больше чем хотели. Организаторам огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Киото в мае 2025
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