Экскурсии от вашего отеля в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Киото на русском языке, цены от $327. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Лучшие достопримечательности Киото
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
29 мая в 11:00
18 сен в 11:00
$524 за всё до 5 чел.
Три лица Японии в Киото
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Три лица Японии в Киото
Пройти по следам божеств, будд и сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
$650 за всё до 5 чел.
Атмосферный Киото
Пешая
4.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия в Киото
Путешествие в сердце Киото: откройте для себя чайный квартал Гион, примерьте кимоно и насладитесь вкусом матча. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: От места вашего проживания
$327 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    13 мая 2025
    Лучшие достопримечательности Киото
    Провели потрясающий, насыщенный, интересный день в Киото с гидом Ириной. Посетили основные достопримечательности. При этом наш маршрут был так спланирован
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    гидом, что мы не стояли в пробках и не стояли в толпах туристов. Передвигались на комфортном микроавтобусе, нас было двое, но как кажется в нем комфортно разместились бы 5-6 человек. Ирина рассказала как об истории Киото, древних храмах, традициях, так и о современности и жизни в Японии. Было очень интересно! И по нашей просьбе Ирина порекомендовала хороший тапаньяки в Осаке, посетили уже на следующий день сами, очень вкусно! Очень благодарна за экскурсию и наши впечатления!

  • A
    Anna
    5 мая 2025
    Лучшие достопримечательности Киото
    Энциклопедические знания Ирины о Киото и ее заразительный энтузиазм привели к насыщенному дню, который оставил нас обогащенными информацией. Ее водитель
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    Олег мастерски проложил маршрут, доставив нас близко к достопримечательностям в самое загруженное время года и тем самым сэкономив время и убрав усталость ног. Мы настоятельно рекомендуем их.

    Энциклопедические знания Ирины о Киото и ее заразительный энтузиазм привели к насыщенному дню, который оставил нас
  • В
    Влади
    4 мая 2025
    Лучшие достопримечательности Киото
    Узнали больше чем хотели. Организаторам огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «От вашего отеля»

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Сколько стоит экскурсия по Киото в мае 2025
Сейчас в Киото в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 327 до 650. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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