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гидом, что мы не стояли в пробках и не стояли в толпах туристов. Передвигались на комфортном микроавтобусе, нас было двое, но как кажется в нем комфортно разместились бы 5-6 человек. Ирина рассказала как об истории Киото, древних храмах, традициях, так и о современности и жизни в Японии. Было очень интересно! И по нашей просьбе Ирина порекомендовала хороший тапаньяки в Осаке, посетили уже на следующий день сами, очень вкусно! Очень благодарна за экскурсию и наши впечатления!