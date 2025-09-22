Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Киото на русском языке, цены от $139. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 42 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Погружение в древнюю культуру Киото На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии Начало: В лобби вашего отеля $650 за всё до 5 чел. 6 часов 14 отзывов Мини-группа до 8 чел. Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото Погрузитесь в атмосферу древнего Удзи, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя величественные храмы Киото Начало: У ж/д станции Киото Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15 $139 за человека Пешая 8 часов 18 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии $420 за всё до 6 чел. Пешая 7 часов 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Киото: Храмы и природа Погрузитесь в атмосферу Киото, где природа и архитектура создают уникальную гармонию. Откройте для себя храмы и бамбуковую рощу в Арасияме $515 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Киото

