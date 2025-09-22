Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
22 сен в 11:00
24 сен в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Удзи - скрытого сокровища Киото
Погрузитесь в атмосферу древнего Удзи, насладитесь чайной церемонией и откройте для себя величественные храмы Киото
Начало: У ж/д станции Киото
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:15
14 сен в 12:15
5 окт в 12:15
$139 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная прогулка по Киото: от Золотого павильона до Гиона
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив знаменитые храмы, квартал гейш и живописные сады. Узнайте больше о культуре и истории Японии
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото: Храмы и природа
Погрузитесь в атмосферу Киото, где природа и архитектура создают уникальную гармонию. Откройте для себя храмы и бамбуковую рощу в Арасияме
10 окт в 10:00
13 окт в 10:00
$515 за всё до 6 чел.
