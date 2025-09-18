Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Киото на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Очарование древнего Киото
Пешая
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Путешествие по Киото с посещением знаменитых храмов и садов. Узнайте о культуре и традициях древней столицы Японии
30 сен в 09:00
3 ноя в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
Пешая
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
28 окт в 08:30
30 окт в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Три лица Японии в Киото
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
3 дек в 10:00
5 дек в 10:00
$650 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    Yuliya
    18 сентября 2025
    Очарование древнего Киото
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день нам удалось посетить знаковые места,
    читать дальше

    но экскурсия построена таким образом, что начиная в одном районе, вы последовательно переходите к другим локациям и в итоге практически не сталкиваетесь с другими туристами, которых очень много. С маленькими детьми посещать экскурсию не рекомендуем, тк везде подъемы и спуски, физически не получится, а вот для школьного возраста - 100% да! Екатерина очень подробно рассказывает обо всех посещаемых достопримечательностях, погружая в исторические детали, тк Екатерина востоковед. Мы получили огромное удовольствие! Однозначно рекомендуем!

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день намНам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день нам
  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2025
    Три лица Японии в Киото
    Галина прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень интересная, маршрут был выбран великолепно. В Киото была ужасная жара, Галина раздавала нам воду, специальные конфетки от обезвоживания, мятные салфетки. Мы в восторге от города, от экскурсии и от проявленной заботы! Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    22 августа 2025
    Очарование древнего Киото
    Киото - прекрасное место в Японии, в сочетании с экскурсией от Екатерины он открывается в лучшем виде, мы посетили самые
    читать дальше

    знаковые места, узнали многое из истории Японии от древности и до наших дней, а также услышали много рассказов о современной Японии, очень хорошая экскурсия, спасибо!

  • М
    Максим
    16 августа 2025
    Очарование древнего Киото
    Всё прошло отлично. Екатерина подготовила интересную и насыщенную экскурсию. Мы остались очень довольны. И даже дождь не смог омрачить нашу прогулку по улочкам этого древнего города. Спасибо Екатерина.
  • А
    Альберт
    14 августа 2025
    Очарование древнего Киото
    Наш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом Екатериной.
    Семиместный комфортабельный минивэн сопровождал нас в течении
    читать дальше

    8 часов.
    Катя нам очень понравилась, во-первых, она жительница этой страны уже с 2010 года. Во-вторых, понимание о Японии у нее было не только на практике, но и на теории!
    Она закончила университет на факультете по Японской культуре и многие вещи(как легенды, мифы) для нее известны еще со студенческих лет!
    В-третьих, она действительно влюблена в эту страну, рассказывая о культурных традициях и исторических фактах, передавала нам всю свою страсть и отношение к Японии и от этого все было еще интереснее и красочнее.
    В-четвертых, главный аргумент для нас был, что нашим дочерям она тоже очень понравилась.
    Они изначально не хотели обзорную экскурсию, аргументируя тем, что это скучная затея, но послушав Катю и увидев все места, которые она показала, мнение детей поменялось на 180 градусов!
    В результате общения мы узнали, что Катя ведет и автобусные туры, которые могут доходить и до 5-7 дней, где ей приходится говорить нон-стоп и не повторяться в течении почти недели.
    В конце хочется еще раз от души сказать спасибо Екатерине, за ее полную, содержательную экскурсию и пожелать ей благодарных клиентов!

    Наш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом ЕкатеринойНаш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом Екатериной
  • В
    Валерия
    4 июля 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
    читать дальше

    но и побывали в отличном ресторане в центре Киото, увидели старый центр и много узнали об особенностях жизни в Японии. Артур помог нам сориентироваться в Осаке и дал очень нужные советы по самостоятельной поездке в Хиросиму. Спасибо огромное!!! Всем рекомендуем!

  • N
    Nika
    29 июня 2025
    Три лица Японии в Киото
    Галина была невероятно эрудированна — прямо как ходячая энциклопедия! Она рассказывала так интересно, что мы слушали, затаив дыхание. Она была
    читать дальше

    очень внимательна и делала всё, чтобы наша поездка прошла идеально, учитывая все наши пожелания. Галина даже выходила за рамки программы, помогая нам найти довольно необычные вещи, о которых мы просили. Она отлично знала город и все достопримечательности, чётко следила за временем, и экскурсия прошла без единого сбоя. Всё было просто замечательно — очень рекомендую и этот тур, и саму Галину как гида!

  • Д
    Дмитрий
    29 мая 2025
    Очарование древнего Киото
    Великолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе те, куда доходят не все
    читать дальше

    туристы, что это явилось приятной неожиданностью.
    туристы, что это явилось приятной неожиданностью.
    Гид Екатерина очень подкована в Истории Японской Империи и разборчива в тонкостях и различиях местных религий. Было очень познавательно, увлекательно и интересно. Особенно рекомендую активным людям, любящим пешие прогулки!

    Великолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе теВеликолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе те
  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
  • П
    Петр
    26 марта 2025
    День в Киото: храмы, парки и 25 тысяч шагов открытий
    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
    читать дальше

    всего не запомните, а скорее давнего друга, которого вы давно не видели. Он покажет вам 'свою' Японию со всеми ее достоинствами и недостатками.

    В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий иВ лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий иВ лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий иВ лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и

