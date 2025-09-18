читать дальше

8 часов.

Катя нам очень понравилась, во-первых, она жительница этой страны уже с 2010 года. Во-вторых, понимание о Японии у нее было не только на практике, но и на теории!

Она закончила университет на факультете по Японской культуре и многие вещи(как легенды, мифы) для нее известны еще со студенческих лет!

В-третьих, она действительно влюблена в эту страну, рассказывая о культурных традициях и исторических фактах, передавала нам всю свою страсть и отношение к Японии и от этого все было еще интереснее и красочнее.

В-четвертых, главный аргумент для нас был, что нашим дочерям она тоже очень понравилась.

Они изначально не хотели обзорную экскурсию, аргументируя тем, что это скучная затея, но послушав Катю и увидев все места, которые она показала, мнение детей поменялось на 180 градусов!

В результате общения мы узнали, что Катя ведет и автобусные туры, которые могут доходить и до 5-7 дней, где ей приходится говорить нон-стоп и не повторяться в течении почти недели.

В конце хочется еще раз от души сказать спасибо Екатерине, за ее полную, содержательную экскурсию и пожелать ей благодарных клиентов!