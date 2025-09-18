Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование древнего Киото
Путешествие по Киото с посещением знаменитых храмов и садов. Узнайте о культуре и традициях древней столицы Японии
30 сен в 09:00
3 ноя в 09:00
$450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День в Киото: храмы и парки
Проведите день в Киото, исследуя храмы и парки. Откройте для себя философию дзен и насладитесь красотой природы
28 окт в 08:30
30 окт в 08:30
$549 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три лица Японии в Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив святилище, храм и замок. Узнайте о синтоизме и буддизме, а также о жизни сёгунов
Начало: У вашего отеля или у вокзала
3 дек в 10:00
5 дек в 10:00
$650 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYuliya18 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Екатериной! Екатерина великолепный гид, профессионал своего дела. За целый день нам удалось посетить знаковые места,
- ЕЕкатерина10 сентября 2025Галина прекрасный экскурсовод! Экскурсия была очень интересная, маршрут был выбран великолепно. В Киото была ужасная жара, Галина раздавала нам воду, специальные конфетки от обезвоживания, мятные салфетки. Мы в восторге от города, от экскурсии и от проявленной заботы! Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна22 августа 2025Киото - прекрасное место в Японии, в сочетании с экскурсией от Екатерины он открывается в лучшем виде, мы посетили самые
- ММаксим16 августа 2025Всё прошло отлично. Екатерина подготовила интересную и насыщенную экскурсию. Мы остались очень довольны. И даже дождь не смог омрачить нашу прогулку по улочкам этого древнего города. Спасибо Екатерина.
- ААльберт14 августа 2025Наш приезд в Киото начался с обзорной экскурсии по знаковым местам с гидом Екатериной.
Семиместный комфортабельный минивэн сопровождал нас в течении
- ВВалерия4 июля 2025Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе,
- NNika29 июня 2025Галина была невероятно эрудированна — прямо как ходячая энциклопедия! Она рассказывала так интересно, что мы слушали, затаив дыхание. Она была
- ДДмитрий29 мая 2025Великолепная экскурсия по Киото! За 8 часов я успел посмотреть столько мест, в том числе те, куда доходят не все
- ДДмитрий16 мая 2025Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
- ППетр26 марта 2025В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Киото в сентябре 2025
Сейчас в Киото в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 650. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 10 ⭐ отзывов, цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь