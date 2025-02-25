Экскурсии проходящие только летом в Наре

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Наре на русском языке, цены от $129, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Нара: священные олени и древние храмы
Пешая
5.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
21 мар в 09:30
27 апр в 09:30
$449 за человека
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Пешая
5 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
21 мар в 09:30
28 апр в 09:30
$129 за человека
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пешая
6 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пройти по тропам Нары, раскрыть тайну буддийских монахов и поговорить о японском наследии
Начало: На станции Kintetsu Nara
29 мар в 09:00
30 мар в 09:00
$405$449 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
    Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!
  • Л
    Любава
    8 января 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
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    только места, заявленные в экскурсии, но и рассказал много о реальной жизни в Японии. Артур это не только гид, а можно сказать, что Проводник в мир Японии. Найдет темы для общения для всех: и для детей и для взрослых разного возраста. День был незабываемый. Покормили оленей, посмотрели храмы, увидели как готовят мочи и попробовали окономияки. Гид Артур - отличный. Рекомендую всем.

  • Т
    Татьяна
    1 января 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно. Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
    Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательноОтлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно
  • И
    Ирина
    25 декабря 2024
    Нара: священные олени и древние храмы
    В начале декабря побывали в Наре на экскурсии с Артуром. Замечательно построенный маршрут, все доходчиво и очень интересно. Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Наре в марте 2025
Сейчас в Наре в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 449 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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