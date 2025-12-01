читать дальше

в Японию, и я решила сделать "крюк", и на пару дней окунуться в атмосферу яркого солнца, пальм, потрясающих морских пляжей… И как хорошо, что благодаря Трипстеру, ты сразу оказываешься в объятиях соотечественника, который давно здесь живет, все знает, все умеет, все понимает… Анастасия просто идеальна для такой встречи! Она более 20 лет живет в Японии, прекрасно знает Окинаву, каждый уголок этого райского местечка, очень умело сочетает историю и современную жизнь местных жителей. Все воспринимается легко, интересно, живо, чувствует когда надо отдохнуть, сменить тему разговора, зайти в кофейню, Анастасия становится близким другом за какие то несколько минут, кажется, что мы знакомы очень давно. За такой короткий срок я бы самостоятельно не успела пройти столько интересных мест, и не обратила бы внимание на те "мелочи", которые очень важны для понимания, что такое Окинава! Рекомендую Анастасию как грамотного гида с прекрасной речью, общительной, улыбчивой, легкой, дает много полезной информации, отвечает на любой вопрос, помогает правильным советом. Эта короткая остановка в Окинаве показала, что сюда обязательно нужно вернуться, тут столько всего интересного! До встречи, дорогая Настя, удачи в твой работе, радуй нас своими новыми тематическими проектами!