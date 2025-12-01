Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу в 09:30
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$115 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
«Побываем на самом живописном мысе Окинавы и повстречаемся взглядом со священным островом, больше всего известным своими религиозными обрядами, которые выполнялись для королевства Рюкю»
21 янв в 16:00
22 янв в 10:00
$620 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Окинава: замок Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
«Поговорим о культе почитания предков — он по сей день является одной из важных составляющих религиозной жизни на Окинаве»
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
$219 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
от $700 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
$590 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 декабря 202527 ноября у нас была экскурсия по городу Наха на острове Окинава. Проведена была гидом Анастасией. Глубокое знание истории, уважительное отношение к людям, проживающим на Окинаве. Нас все это просто потрясло. Огромнейшая благодарность Анастасии за интересную и увлекательную экскурсию. Спасибо
- ИИлья21 ноября 2025Все прошло отлично! Анастасия очень подробно всё рассказала, маршрут получился интересным и насыщенным, при этом его можно было подстроить под
- ЗЗульфия11 октября 2025Потрясающий гид. Великолепный рассказчик. Эксперт с глубокими знаниями и большим опытом. Если вам нужно с погружением в культуру и историю,
- ММИХАЙЛИЧЕНКО26 сентября 2025Привет, друзья! Всегда мечтала хоть разок побывать на Окинаве, но времени на отдых нет, и вот очередная бизнес - поездка
- ААлексей25 сентября 2025Анастасия показала и рассказала нам то, что стоит знать про это место. Как оно зародилось, почему Окинава - это не
- ТТатьяна8 сентября 2025Ну очень познавательная экскурсия, гид Анастасия показала Окинаву с разных сторон, сопровождая интересным рассказом и историческими фактами. Экскурсия была на комфортабельном авто, день пролетел на одном дыхании. Рекомендую!
- ЛЛюдмила22 августа 2025Большое спасибо, Анастасии за экскурсию! Время пролетело незаметно, мы погрузились в историю и узнали много интересного, нам очень понравилось!
- ЕЕвгений20 августа 2025Получил огромное удовольствие от общения с Анастасией и как с экскурсоводом, глубоко знающим предмет и способным ответить на любой исторический
- ССтанислав15 июля 2025Отличная экскурсия, динамично меняющаяся маршрутная карта (зависимая и от наших пожеланий, и от погоды), а так же очень интересная и
- ТТатьяна7 мая 2025Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях,
Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Окинаве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Окинаве
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в январе 2026
Сейчас в Окинаве в категории "Святые места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 115 до 700. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Окинаве (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Святые места», 27 ⭐ отзывов, цены от $115. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март