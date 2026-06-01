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Наканосима и Тэнма: сердце старой Осаки

Увидеть, как из деревянного города эпохи Эдо вырос современный мегаполис
Мы проследим путь Осаки через несколько столетий истории: от деревянных улиц эпохи Эдо и старинных святилищ до делового центра современного мегаполиса.

Вы узнаете, как город разбогател на торговле, почему именно здесь зародились многие финансовые институты Японии, как менялся облик Осаки после войны и чем жители города отличаются от жителей Киото и Токио.
Наканосима и Тэнма: сердце старой Осаки
Наканосима и Тэнма: сердце старой Осаки
Наканосима и Тэнма: сердце старой Осаки

Описание экскурсии

10:00 — встреча на станции Тэндзинбаси-рокучёмэ

10:10–11:00 — Музей истории быта и жилья Осаки
Реконструкция улицы эпохи Эдо в натуральную величину. Именно здесь можно представить Осаку того времени, когда богатые купцы постепенно приобретали влияние, сопоставимое с влиянием самурайской элиты.

11:10–11:50 — Накадзаки-тё
Один из немногих районов Осаки, сохранивших атмосферу довоенного города. Узкие переулки, деревянные дома, маленькие семейные кафе и мастерские позволяют увидеть Осаку, которая почти исчезла в результате военных разрушений и послевоенной модернизации.

11:50–12:20 — святилище Цунасики Тэндзинся
Небольшое, но очень древнее святилище, история которого связана с развитием торгового порта и северной части города.

12:40–12:50 — мемориал на месте рисовой биржи Додзима
Памятное место, связанное с первой в мире организованной торговлей рисовыми фьючерсами и становлением Осаки как финансового центра Японии.

13:00–14:00 — ланч в здании Dojimahama Tower
Итальянская кухня с панорамным видом на город.

14:10–14:50 — Центральный общественный зал Осаки
Символ эпохи Тайсё и одна из самых красивых исторических построек города.

15:10–15:30 — храм Осака Тэммангу
Главное святилище северной Осаки, посвящённое учёному Сугавара-но Митидзанэ, а также центр знаменитого фестиваля Тэндзин-мацури.

15:50–16:45 — музей Монетного двора Японии
Место, которое знакомит с денежной реформой периода Мэйдзи, историей появления современной иены и превращения Японии в индустриальную державу.

16:45–17:00 — окончание экскурсии на станции JR Осака Тэнмангу

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия протяжённостью около 6 км. Маршрут проходит по ровным городским улицам и подходит большинству путешественников
  • Если некоторые объекты окажутся закрыты для посещения в день экскурсии, мы осмотрим их снаружи и поговорим об их истории и значении для города

Дополнительные расходы

  • Музей истории быта и жилья Осаки — 600 йен за чел.
  • Обед в кафе (итальянская кухня) — от 4000 йен за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около музея Osaka museum of housing and living
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Осаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 368 туристов
В 2006 году я приехала в Японию по программе Министерства образования Японии и обучалась в аспирантуре и докторантуре университета Осака. В России преподавала английский язык и занималась переводческой деятельностью. Моим
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хобби были альпинизм и скалолазание, несколько лет я работала гидом в горах Кавказа. В Японии работала инструктором в скалолазном зале, участвовала в Национальном спортивном фестивале в составе сборной команды префектуры Осака, была волонтёром на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Я часто путешествую по Японии, была во многих префектурах от Хоккайдо до Окинавы и, конечно же, поднималась на Фудзи. Сейчас живу в Осаке, но провожу экскурсии не только здесь, а также в Киото, Химэдзи и Нара.

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