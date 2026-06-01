Мы проследим путь Осаки через несколько столетий истории: от деревянных улиц эпохи Эдо и старинных святилищ до делового центра современного мегаполиса. Вы узнаете, как город разбогател на торговле, почему именно здесь зародились многие финансовые институты Японии, как менялся облик Осаки после войны и чем жители города отличаются от жителей Киото и Токио.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $450 за экскурсию

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Описание экскурсии

10:00 — встреча на станции Тэндзинбаси-рокучёмэ

10:10–11:00 — Музей истории быта и жилья Осаки

Реконструкция улицы эпохи Эдо в натуральную величину. Именно здесь можно представить Осаку того времени, когда богатые купцы постепенно приобретали влияние, сопоставимое с влиянием самурайской элиты.

11:10–11:50 — Накадзаки-тё

Один из немногих районов Осаки, сохранивших атмосферу довоенного города. Узкие переулки, деревянные дома, маленькие семейные кафе и мастерские позволяют увидеть Осаку, которая почти исчезла в результате военных разрушений и послевоенной модернизации.

11:50–12:20 — святилище Цунасики Тэндзинся

Небольшое, но очень древнее святилище, история которого связана с развитием торгового порта и северной части города.

12:40–12:50 — мемориал на месте рисовой биржи Додзима

Памятное место, связанное с первой в мире организованной торговлей рисовыми фьючерсами и становлением Осаки как финансового центра Японии.

13:00–14:00 — ланч в здании Dojimahama Tower

Итальянская кухня с панорамным видом на город.

14:10–14:50 — Центральный общественный зал Осаки

Символ эпохи Тайсё и одна из самых красивых исторических построек города.

15:10–15:30 — храм Осака Тэммангу

Главное святилище северной Осаки, посвящённое учёному Сугавара-но Митидзанэ, а также центр знаменитого фестиваля Тэндзин-мацури.

15:50–16:45 — музей Монетного двора Японии

Место, которое знакомит с денежной реформой периода Мэйдзи, историей появления современной иены и превращения Японии в индустриальную державу.

16:45–17:00 — окончание экскурсии на станции JR Осака Тэнмангу

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия протяжённостью около 6 км. Маршрут проходит по ровным городским улицам и подходит большинству путешественников

Если некоторые объекты окажутся закрыты для посещения в день экскурсии, мы осмотрим их снаружи и поговорим об их истории и значении для города

Дополнительные расходы