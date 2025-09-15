Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
20 сен в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
28 окт в 08:30
29 окт в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВеличественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
16 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
9 ноя в 09:30
16 ноя в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
