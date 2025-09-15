Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Осаке на русском языке, цены от $499. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 10 часов 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Познакомиться с Осакой Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды Начало: У вашего отеля $650 за всё до 5 чел. Пешая 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами Начало: По договорённости с организатором $499 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды $552 за всё до 4 чел. На машине 9 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии $552 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Осаки

