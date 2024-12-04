читать дальше наши капризы, показал и рассказал, провез по замечательным местам, мы узнали много о жизни в Японии из первых рук. Прекрасный ланч, вечерняя прогулка на лодке по Дотонбори каналу. Будем рекомендовать Равиля всем нашим друзьям.

Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под