Участники экскурсии отправляются из Токио, чтобы посетить живописные места вокруг горы Фудзи. Включает остановки у озера Кавагути и пятиэтажной пагоды, где можно сделать впечатляющие фотографии. Далее группа направляется в парк
Что можно увидеть
- Озеро Кавагути
- Пятиэтажная пагода
- Парк Аракура Сэнгэн
- Осино Хаккай
- 5-я станция горы Фудзи
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Посетите самые известные достопримечательности вокруг горы Фудзи. Узнайте об истории и культуре Японии, любуясь захватывающими видами вокруг горы Фудзи. Отправление из Токио на автобусе и прибытие в парк Кавагутико Оиси, где вы можете сделать прекрасные фотографии с озером Кавагути и горой Фудзи на заднем плане. Продолжайте путь в парк Аракура Сэнгэн, расположенный на полпути к горе Аракура в Фудзиёсида в префектуре Яманаси. Полюбуйтесь панорамным видом на город с горой Фудзи на заднем плане и цветением сакуры весной. После этого вы отправитесь в Осино Хаккай, одно из самых известных мест в районе Фудзисан. Вы можете увидеть 8 различных озёр, расположенных там, и попробовать воду с горы Фудзи. Последнее место, куда вы отправитесь, — 5-я станция (на полпути) горы Фудзи, высота которой составляет 2300 м. Здесь вы можете насладиться особой едой или купить уникальные сувениры. Зимой мы отправимся на 4-ю станцию/гору. Вместо этого отправляйтесь на 1-ю станцию Фудзи или в парк Яманакако Хананомияко, чтобы полюбоваться закатом над алмазной горой Фудзи. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Входные билеты
- Транспорт туда и обратно
- Услуги двуязычного гида (английский, китайский)
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
2-chōme-2-1 Yaesu, Chuo City, Tokyo 104-0028, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alla
22 окт 2025
Увидели все, что было в программе. Организация на высоком уровне, все четко, без задержек. Автобус супер комфортный- большое простанство у ног и наличие вай-фай! Остались очень довольны
D
Darya
24 сен 2025
Задержались на 2,5 часа, должны были приехать обратно в 18, а приехали в 20:30. Бронь в ресторане пошла по одному месту. . Странный подбор времени на остановках. В красивых местах
