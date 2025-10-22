Мои заказы

Экскурсия на целый день на гору Фудзи

Проведите день у подножия горы Фудзи, исследуя живописные окрестности и наслаждаясь уникальными видами. Увлекательное путешествие для всех возрастов
Участники экскурсии отправляются из Токио, чтобы посетить живописные места вокруг горы Фудзи. Включает остановки у озера Кавагути и пятиэтажной пагоды, где можно сделать впечатляющие фотографии. Далее группа направляется в парк
читать дальше

Аракура Сэнгэн, откуда открывается потрясающий вид на гору Фудзи. В Осино Хаккай можно увидеть восемь озёр и попробовать воду с горы. Завершает поездку 5-я станция, где можно купить сувениры и насладиться местной кухней

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Захватывающие виды на гору Фудзи
  • 🌸 Цветение сакуры весной
  • 🚍 Комфортное путешествие на автобусе
  • 🏞️ Восемь озёр Осино Хаккай
  • 🎎 Погружение в японскую культуру
Экскурсия на целый день на гору Фудзи
Экскурсия на целый день на гору Фудзи
Экскурсия на целый день на гору Фудзи
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Озеро Кавагути
  • Пятиэтажная пагода
  • Парк Аракура Сэнгэн
  • Осино Хаккай
  • 5-я станция горы Фудзи

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Посетите самые известные достопримечательности вокруг горы Фудзи. Узнайте об истории и культуре Японии, любуясь захватывающими видами вокруг горы Фудзи. Отправление из Токио на автобусе и прибытие в парк Кавагутико Оиси, где вы можете сделать прекрасные фотографии с озером Кавагути и горой Фудзи на заднем плане. Продолжайте путь в парк Аракура Сэнгэн, расположенный на полпути к горе Аракура в Фудзиёсида в префектуре Яманаси. Полюбуйтесь панорамным видом на город с горой Фудзи на заднем плане и цветением сакуры весной. После этого вы отправитесь в Осино Хаккай, одно из самых известных мест в районе Фудзисан. Вы можете увидеть 8 различных озёр, расположенных там, и попробовать воду с горы Фудзи. Последнее место, куда вы отправитесь, — 5-я станция (на полпути) горы Фудзи, высота которой составляет 2300 м. Здесь вы можете насладиться особой едой или купить уникальные сувениры. Зимой мы отправимся на 4-ю станцию/гору. Вместо этого отправляйтесь на 1-ю станцию Фудзи или в парк Яманакако Хананомияко, чтобы полюбоваться закатом над алмазной горой Фудзи. Важная информация:
  • Запрещено: чемоданы и большие сумки.
  • Если дорога к 5-й станции горы Фудзи закрыта из-за непредвиденных погодных условий или дорожного движения, маршрут может быть изменён на 4-ю станцию горы Фудзи/1-ю станцию горы Фудзи/озеро Яманакако Хана, а не парк Мияко.
  • Все несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослого.
  • Время прибытия может быть отложено на 2–3 часа из-за дорожных условий Возможны большие заторы из-за большого скопления людей в сезон цветения и выходные дни.
  • Видимость зависит от погодных условий; панорамные виды горы Фудзи не гарантируются.
  • Маршрут, тур и достопримечательности могут быть изменены и отменены из-за дорожного движения, погоды и форс-мажорных обстоятельств, В случае отмены тура вас проинформируют не позднее 14:00 за день до этого.
  • Руководитель тура будет просто сопровождать вашу группу в течение дня.

Ежедневно в 08:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Оиси
  • Парк Аракураяма Сэнгэн
  • Пагода Чурейто
  • Магазин часов Хикава
  • Осино Хаккай
  • 5-я станция горы Фудзияма, Фудзикавагутико
Что включено
  • Входные билеты
  • Транспорт туда и обратно
  • Услуги двуязычного гида (английский, китайский)
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
2-chōme-2-1 Yaesu, Chuo City, Tokyo 104-0028, Japan
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Запрещено: чемоданы и большие сумки
  • Если дорога к 5-й станции горы Фудзи закрыта из-за непредвиденных погодных условий или дорожного движения, маршрут может быть изменён на 4-ю станцию горы Фудзи/1-ю станцию горы Фудзи/озеро Яманакако Хана, а не парк Мияко
  • Все несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослого
  • Время прибытия может быть отложено на 2-3 часа из-за дорожных условий
  • Возможны большие заторы из-за большого скопления людей в сезон цветения и выходные дни
  • Видимость зависит от погодных условий панорамные виды горы Фудзи не гарантируются
  • Маршрут, тур и достопримечательности могут быть изменены и отменены из-за дорожного движения, погоды и форс-мажорных обстоятельств, В случае отмены тура вас проинформируют не позднее 14:00 за день до этого
  • Руководитель тура будет просто сопровождать вашу группу в течение дня
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
A
Alla
22 окт 2025
Увидели все, что было в программе. Организация на высоком уровне, все четко, без задержек. Автобус супер комфортный- большое простанство у ног и наличие вай-фай! Остались очень довольны
D
Darya
24 сен 2025
Задержались на 2,5 часа, должны были приехать обратно в 18, а приехали в 20:30. Бронь в ресторане пошла по одному месту. . Странный подбор времени на остановках. В красивых местах
читать дальше

стояли 20 минут, а там, где был сплошной туман и ничего не было видно 1,5 часа. Хотя гид постоянно говорила о том, что они корректируют время в зависимости от пробок и условий. Почему этот момент нельзя было подкорректировать - непонятно.

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
9 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
28 ноя в 08:00
8 дек в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Фудзи - символ Японии
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фудзи - символ Японии
Погрузитесь в атмосферу Японии, посетив священную гору Фудзи, озеро Кавагучико и аутентичную деревню с японскими деликатесами
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$677 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио