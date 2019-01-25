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1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 10 часов Индивидуальная до 8 чел. Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны Начало: Отель путешественников, Токио $ 328 за всё до 8 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 9 чел. У подножья Фудзиямы (из Токио) Увидеть визитную карточку Японии с самых красочных ракурсов «Здесь красиво в любое время года: зимой проходит фестиваль ледяных скульптур, осенью вспыхивают кленовые аллеи, весной цветёт сакура, а летом — лаванда» $ 690 за всё до 9 чел. Пешая 20% скидка 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Треккинг-экскурсия на гору Такао Познакомиться с легендами, посетить старинный храм и попробовать локальную кухню Западного Токио Начало: На станции Takaosanguchi (Keio line) «Зимой в ясную погоду полюбуетесь видом на снежную шапку Фудзи» 250 $ 200 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Токио Последние отзывы на экскурсии Г Галина Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии читать дальше Было очень интересно и познавательно. Наш гид Ирина провела экскурсию грамотно и с какой-то человеческой заботой. Спасибо ей за прекрасно проведённое время. Ставили перед собой цель прокатиться на высокоскоростном поезде по Японии и остановили свой выбор на этой экскурсии. Нисколько не пожалели.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Зимние»

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