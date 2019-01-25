10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси - путешествие в живописный край страны
Начало: Отель путешественников, Токио
18 янв в 07:00
19 янв в 07:00
$328 за всё до 8 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
У подножья Фудзиямы (из Токио)
Увидеть визитную карточку Японии с самых красочных ракурсов
«Здесь красиво в любое время года: зимой проходит фестиваль ледяных скульптур, осенью вспыхивают кленовые аллеи, весной цветёт сакура, а летом — лаванда»
18 янв в 09:00
19 янв в 09:00
$690 за всё до 9 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг-экскурсия на гору Такао
Познакомиться с легендами, посетить старинный храм и попробовать локальную кухню Западного Токио
Начало: На станции Takaosanguchi (Keio line)
«Зимой в ясную погоду полюбуетесь видом на снежную шапку Фудзи»
Завтра в 10:00
19 янв в 09:00
250$200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина25 января 2019Ставили перед собой цель прокатиться на высокоскоростном поезде по Японии и остановили свой выбор на этой экскурсии. Нисколько не пожалели.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Зимние»
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