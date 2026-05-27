Предлагаю посетить город в окружении пяти озёр под склоном Великой горы. В регионе Кавагучико соединяются природные ландшафты и культурные традиции — вы погрузитесь в мир, который раньше видели только на картинках. Мы пройдём по лесу Аокигахара, посетим пещеры и музей кимоно. Полюбуемся Фудзи, а по желанию завершим день ужином в аутентичном ресторане.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $800 за экскурсию

Ваш гид в Токио

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Токио

Я заеду за вами в отель.

10:00 — прибытие в регион Кавагучико

Традиционная японская деревня (музей). Историческое место, где можно почувствовать атмосферу старой Японии. При желании — переодеться в кимоно для фото (по предварительной записи).

Арт-музей кимоно. Знакомство с искусством кимоно и работами мастера Itchiku Kubota. Вы узнаете о редкой технике окрашивания и о том, как через ткань передаются времена года, энергия природы и идеи.

Ледяная пещера и пещера ветра. Природные объекты, созданные извержениями Фудзи.

Лес Аокигахара. Прогулка по печально известному лесу Японии.

Пагода Чурейто. Подъём к одной из самых узнаваемых точек с видом на Фудзи.

Ужин в аутентичном японском ресторане (по желанию).

19:00 — возвращение в Токио (в зависимости от трафика)

Организационные детали

Поедем на автомобиле BMW X3 (до 3 человек). Для большего количества — микроавтобус Voxy. Платные дороги и парковки входят в стоимость.

Дополнительные расходы