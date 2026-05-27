Побывать в старой деревне, подняться к пагоде Чурейто и увидеть Фудзи
Предлагаю посетить город в окружении пяти озёр под склоном Великой горы.
В регионе Кавагучико соединяются природные ландшафты и культурные традиции — вы погрузитесь в мир, который раньше видели только на картинках. Мы пройдём по лесу Аокигахара, посетим пещеры и музей кимоно. Полюбуемся Фудзи, а по желанию завершим день ужином в аутентичном ресторане.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Токио
Я заеду за вами в отель.
10:00 — прибытие в регион Кавагучико
Традиционная японская деревня (музей). Историческое место, где можно почувствовать атмосферу старой Японии. При желании — переодеться в кимоно для фото (по предварительной записи).
Арт-музей кимоно. Знакомство с искусством кимоно и работами мастера Itchiku Kubota. Вы узнаете о редкой технике окрашивания и о том, как через ткань передаются времена года, энергия природы и идеи.
Ледяная пещера и пещера ветра. Природные объекты, созданные извержениями Фудзи.
Лес Аокигахара. Прогулка по печально известному лесу Японии.
Пагода Чурейто. Подъём к одной из самых узнаваемых точек с видом на Фудзи.
Ужин в аутентичном японском ресторане (по желанию).
19:00 — возвращение в Токио (в зависимости от трафика)
Организационные детали
Поедем на автомобиле BMW X3 (до 3 человек). Для большего количества — микроавтобус Voxy. Платные дороги и парковки входят в стоимость.
Дополнительные расходы
аренда кимоно — 2000 йен ($12) за чел.
арт-музей — 1500 йен ($9) за чел.
канатная дорога — 1000 йен ($6) за чел.
пещеры — 500 йен ($3) за чел.
обед (на двоих) — ~5500 йен ($34)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Токио
Я родом с Дальнего Востока, живу в центре Токио с 2007 года. Долго работала в туристическом агентстве. Очень люблю встречать гостей в Японии и показывать удивительный мир этой загадочной страны.
