Фудзияма — место, где переплелись удивительные природные явления и культурное наследие Японии. Мы прогуляемся по традиционной деревне и поднимемся к пагоде с узнаваемым видом. Обсудим легенды у подножия вулкана и увидим водопад, питаемый его ключами. Всё, чтобы вы почувствовали душу Японии и открыли места, о которых многие даже не догадываются.
Описание экскурсии
- Водопад Белые нити. Один из самых красивых водопадов Японии шириной 150 метров, с тонкими белыми струями. Питается ключевой водой вулкана Фудзисан. Природное чудо окружено зеленью и легендами
- Деревня Осино Хаккай. Она хранит атмосферу старой Японии: деревянные дома, водяные мельницы, кристально чистые пруды и пешеходные мостики. Природа и традиции здесь сливаются воедино
- Храм Китагути Хонгу Фудзи Сенген Дзиндзя. Он посвящён богине горы Фудзи. На территории вы увидите ворота тории, одни из самых высоких в Японии, и вековые кедры, создающие атмосферу величия и покоя
- Музей горы Фудзи. Современное мультимедийное пространство рассказывает об истории, религиозном значении и культурном влиянии священной горы. Вы виртуально подниметесь на вершину и полюбуетесь восходом солнца. А со смотровой площадки увидите величественную Фудзисан
- Пагода Тюрейто. Самый узнаваемый открыточный вид Японии: пятиэтажная пагода, цветущая сакура (в сезон) и гора Фудзи на фоне. Это символ мира и одна из самых фотографируемых точек страны
Примерный тайминг экскурсии:
8:00 — отправление из Токио
10:00 — прибытие к водопаду (экскурсия 30 мин. + 20 мин. свободного времени)
12:00 — прогулка по деревне Осино Хаккай (экскурсия 30 мин. + обед и свободное время)
13:30 — посещение храма Китагути Хонгу Фудзи Сенген Дзиндзя (экскурсия 30 мин.)
14:15 — экскурсия в музей горы Фудзи
15:15 — подъём к пагоде Тюрейто
16:30 — по желанию: озеро Кавагучико или винный бутик с видом на Фудзи
17:00 — завершение экскурсии и отправление в Токио
18:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Toyota Noah
- Дополнительно оплачиваются билет в музей — $3 за чел. и обед
- Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 6 лет
- Можем изменить маршрут по вашему желанию — детали обсудим в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Татьяна — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 163 туристов
Я лицензированный гид с японским гражданством. Большую часть жизни живу в Японии, окончила туристический колледж и знаю эту страну изнутри. Покажу вам скрытые уголки страны, которых нет в стандартных путеводителях.
В
Влада
18 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия и общение с Татьяной. Хоть Фудзи так и не показалась, мы посмотрели множество других красивых и интересных мест.
З
Злата
10 окт 2025
Сказать что нам понравилось это ничего не сказать, мы в восторге! Интересно, легко, познавательно, с чувством юмора… профессионал. Машина с комфортными сидениями. . Отправила рекомендации друзьям … Татьяна, большое вам спасибо за этот бесценный день.
М
Марина
26 сен 2025
Шикарная экскурсия, довольны на 100%, очень хороший маршрут
Очень благодарны, вернемся еще
