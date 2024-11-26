от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание круиза

Прогулка на традиционной лодке

Погрузитесь в атмосферу живописной прогулки на борту традиционной лодки. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и ощутить дух приключений. Прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть мир с новой стороны.

Важная информация

Заказ доступен от 1-го туриста.

Продолжительность экскурсии составляет 2 – 3 часа.

Не забудьте сделать заказ за 3 дня до проведения мероприятия.

Не упустите шанс насладиться этим замечательным опытом и создать воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!