Насладиться живописной прогулкой на борту традиционной лодки в незабываемой атмосфере.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание круиза
Прогулка на традиционной лодке
Погрузитесь в атмосферу живописной прогулки на борту традиционной лодки. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и ощутить дух приключений. Прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть мир с новой стороны.
Важная информация
- Заказ доступен от 1-го туриста.
- Продолжительность экскурсии составляет 2 – 3 часа.
- Не забудьте сделать заказ за 3 дня до проведения мероприятия.
Не упустите шанс насладиться этим замечательным опытом и создать воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Круиз на традиционной лодке
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Еда и напитки
- Аренда традиционной японской одежды
Место начала и завершения?
У причала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
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