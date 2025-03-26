Экскурсии по воде в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Токио на русском языке, цены от $111. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ
Пешая
2.5 часа
Круиз
Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ
Начало: PR62+F79 Сумида, Токио, Япония
«Наслаждайтесь прекрасным видом на Tokyo Skytree и Токийский залив во время этого традиционного круиза на лодке с ужином, чтобы насладиться вкусной едой и фантастическими видами»
Расписание: Согласно расписанию.
$111.37 за человека
Круизы по Токио на лодках якатабунэ
2.5 часа
Круиз
Круизы по Токио на лодках якатабунэ
Начало: У причала
27 мая в 15:00
28 мая в 15:00
$360 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
На автобусе
На пароме
10 часов
Круиз
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
«Насладитесь подъёмом на 350-метровую площадку Tokyo Sky Tree, попьёте матчу и отправитесь в круиз по Токийскому заливу»
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
26 мая в 07:20
от $131.47 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼￼￼diana
    26 марта 2025
    Цветущий Токио
    Отличная экскурсия!!! Очень интересно, а какие места нам показали! Просто сумасшедшие локации! Отдельное спасибо за шикарный ресторан и советы на вечер. Благодаря Вам увидели даже больше, чем мечтали увидеть! Спасибо!!!
    Отличная экскурсия!!! Очень интересно, а какие места нам показали! Просто сумасшедшие локации! Отдельное спасибо за шикарныйОтличная экскурсия!!! Очень интересно, а какие места нам показали! Просто сумасшедшие локации! Отдельное спасибо за шикарныйОтличная экскурсия!!! Очень интересно, а какие места нам показали! Просто сумасшедшие локации! Отдельное спасибо за шикарный
  • В
    Валерий
    1 апреля 2024
    Цветущий Токио
    Хочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсии. Несмотря на небольшой холод и
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    дождь во второй половине экскурсии (да и сакура не очень была в цвету) мы получили свои впечатления и информацию по полной программе! Мы прошли по "секретным" не очень посещаемым туристами "тропам", но со своим очарованием и легендами! И наверное это было более интересно для нас, чем заезженные и протоптанные "тропы" столпами туристов. В любом случае если Вы за изюминку, то Вам точно надо походить с Анастасией! ARIGATŌ GOZAIMASHITA от всего сердца!

    Хочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсииХочется от всей души полагодарить гида Анастасию за чуткость к потребностям и гибкость в проведении экскурсии
  • Н
    Наргиза
    30 марта 2024
    Цветущий Токио
    Потрясающая экскурсия, Анастасия - прекрасный рассказчик, который знает очень много интересных деталей и тонкостей о Японии. Это была не просто
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    экскурсия, а прогулка с "местным" человеком, кто отлично понимает культуру японцев. Из-за плохих погодных условий маршрут был скорректирован очень мобильно и даже более интересно, чем ожидалось. К тому же Анастасия - удивительный фотограф, у нас получились просто замечательные кадры. С удовольствием вернусь ещё на другие экскурсии с ней.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Водные развлечения»

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  3. Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
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Сколько стоит экскурсия по Токио в мае 2025
Сейчас в Токио в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 111 до 360.
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