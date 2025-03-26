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дождь во второй половине экскурсии (да и сакура не очень была в цвету) мы получили свои впечатления и информацию по полной программе! Мы прошли по "секретным" не очень посещаемым туристами "тропам", но со своим очарованием и легендами! И наверное это было более интересно для нас, чем заезженные и протоптанные "тропы" столпами туристов. В любом случае если Вы за изюминку, то Вам точно надо походить с Анастасией! ARIGATŌ GOZAIMASHITA от всего сердца!