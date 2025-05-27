Круизы и туры по воде в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Токио на русском языке, цены от $111. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ
Пешая
2.5 часа
Круиз
Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ
Начало: PR62+F79 Сумида, Токио, Япония
«Наслаждайтесь прекрасным видом на Tokyo Skytree и Токийский залив во время этого традиционного круиза на лодке с ужином, чтобы насладиться вкусной едой и фантастическими видами»
Расписание: Согласно расписанию.
$111.37 за человека
Круизы по Токио на лодках якатабунэ
2.5 часа
Круиз
Круизы по Токио на лодках якатабунэ
Начало: У причала
27 мая в 15:00
28 мая в 15:00
$360 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
На автобусе
На пароме
10 часов
Круиз
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
«Насладитесь подъёмом на 350-метровую площадку Tokyo Sky Tree, попьёте матчу и отправитесь в круиз по Токийскому заливу»
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
26 мая в 07:20
от $131.47 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ
  2. Круизы по Токио на лодках якатабунэ
  3. Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
Какие места ещё посмотреть в Токио
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Токио в мае 2025
Сейчас в Токио в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 111 до 360.
Заказывайте круизы и водные туры из Токио с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия