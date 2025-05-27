Круиз
Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ
Начало: PR62+F79 Сумида, Токио, Япония
«Наслаждайтесь прекрасным видом на Tokyo Skytree и Токийский залив во время этого традиционного круиза на лодке с ужином, чтобы насладиться вкусной едой и фантастическими видами»
Расписание: Согласно расписанию.
$111.37 за человека
Круиз
Круизы по Токио на лодках якатабунэ
Начало: У причала
27 мая в 15:00
28 мая в 15:00
$360 за всё до 6 чел.
Круиз
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
«Насладитесь подъёмом на 350-метровую площадку Tokyo Sky Tree, попьёте матчу и отправитесь в круиз по Токийскому заливу»
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
26 мая в 07:20
от $131.47 за человека
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