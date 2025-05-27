Найдено 3 экскурсии в категории « Круизы » в Токио на русском языке, цены от $111. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа Круиз Река Сумида: японский традиционный круиз с ужином на якатабунэ Начало: PR62+F79 Сумида, Токио, Япония «Наслаждайтесь прекрасным видом на Tokyo Skytree и Токийский залив во время этого традиционного круиза на лодке с ужином, чтобы насладиться вкусной едой и фантастическими видами» Расписание: Согласно расписанию. $111.37 за человека 2.5 часа Круиз Круизы по Токио на лодках якатабунэ Начало: У причала $360 за всё до 6 чел. На автобусе На пароме 10 часов Круиз Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16... «Насладитесь подъёмом на 350-метровую площадку Tokyo Sky Tree, попьёте матчу и отправитесь в круиз по Токийскому заливу» Расписание: Ежедневно в 07:50. от $131.47 за человека Другие экскурсии Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Круизы»

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