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Музей искусства бонсай Сюнкаэн в Токио

Провести день в мире японской эстетики
Приглашаем посетить известный музей бонсай в Японии, основанный мастером Кунио Кобаяси.

Вы увидите коллекцию миниатюрных деревьев, прогуляетесь по саду, познакомитесь с японскими традициями и сможете выбрать одно из двух впечатлений — чайную церемонию или примерку кимоно
Музей искусства бонсай Сюнкаэн в Токио
Музей искусства бонсай Сюнкаэн в Токио
Музей искусства бонсай Сюнкаэн в Токио

Описание экскурсии

Коллекция бонсай Вы осмотрите экспозицию музея Сюнкаэн, где представлены работы мастера Кунио Кобаяси и другие выдающиеся образцы японского искусства.

Сад бонсай. Прогуляетесь по саду музея и увидите миниатюрные деревья разных форм, возрастов и стилей.

Знакомство с японскими традициями. На выбор вас ждёт одно из двух занятий: участие в традиционной чайной церемонии с дегустацией маття или примерка кимоно.

Вы узнаете:

  • как возникло и развивалось искусство бонсай
  • чем знаменита школа мастера Кунио Кобаяси
  • какие стили и техники используются при выращивании бонсай
  • какое место чайная церемония и кимоно занимают в японской культуре

Организационные детали

  • В стоимость входит участие в чайной церемонии или примерка кимоно (на выбор)
  • Программа проводится без сопровождения русскоязычного гида. Сотрудники музея говорят на японском и английском языках

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я эксперт по туризму и основатель туристической компании. Живу в Японии более 20 лет. Окончила здесь университет, а в 2013 году сдала государственный экзамен на получение лицензии для работы в
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туризме. Люблю историю Японии, постоянно ищу информацию о традициях и ритуалах жителей этой страны. Много путешествую. Полученными знаниями охотно делюсь с туристами, объясняю особенности японской культуры и восприятие мира. Наша команда много лет проживает в Японии, свободно говорит по-японски и глубоко погружена в местные традиции. Мы берём на себя всю организацию: экскурсии, трансфер, отели, перевод, спланированный от и до маршрут.

Входит в следующие категории Токио

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