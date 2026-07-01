Приглашаем посетить известный музей бонсай в Японии, основанный мастером Кунио Кобаяси.
Вы увидите коллекцию миниатюрных деревьев, прогуляетесь по саду, познакомитесь с японскими традициями и сможете выбрать одно из двух впечатлений — чайную церемонию или примерку кимоно
Вы увидите коллекцию миниатюрных деревьев, прогуляетесь по саду, познакомитесь с японскими традициями и сможете выбрать одно из двух впечатлений — чайную церемонию или примерку кимоно
Описание экскурсии
Коллекция бонсай Вы осмотрите экспозицию музея Сюнкаэн, где представлены работы мастера Кунио Кобаяси и другие выдающиеся образцы японского искусства.
Сад бонсай. Прогуляетесь по саду музея и увидите миниатюрные деревья разных форм, возрастов и стилей.
Знакомство с японскими традициями. На выбор вас ждёт одно из двух занятий: участие в традиционной чайной церемонии с дегустацией маття или примерка кимоно.
Вы узнаете:
- как возникло и развивалось искусство бонсай
- чем знаменита школа мастера Кунио Кобаяси
- какие стили и техники используются при выращивании бонсай
- какое место чайная церемония и кимоно занимают в японской культуре
Организационные детали
- В стоимость входит участие в чайной церемонии или примерка кимоно (на выбор)
- Программа проводится без сопровождения русскоязычного гида. Сотрудники музея говорят на японском и английском языках
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я эксперт по туризму и основатель туристической компании. Живу в Японии более 20 лет. Окончила здесь университет, а в 2013 году сдала государственный экзамен на получение лицензии для работы в
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Музей искусства бонсай Сюнкаэн в Токио»
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
29 июл в 11:00
30 июл в 11:00
от €330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шопинг в Токио: только японские бренды
Погрузиться в мир моды Страны восходящего солнца и побывать в магазинах одежды, которые не на виду
Начало: У станции метро «Омотэсандо»
Завтра в 15:30
29 июл в 15:30
от $235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио, которого ждешь
Окунитесь в удивительный мир Токио: от Гиндзы до театра Кабуки, от синтоистских традиций до цифрового искусства
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от $300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио-тинейджер
Вас ждет незабываемое путешествие по самым ярким районам Токио, где современная культура и традиции сливаются воедино
Начало: На станции «Харадзюку»
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от $295 за всё до 6 чел.
от $400 за экскурсию