Традиционная чайная церемония – экскурсии в Токио

Найдено 3 экскурсии в категории «Традиционная чайная церемония» в Токио на русском языке, цены от $100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
16 янв в 08:00
19 янв в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Очарование южного Токио
Пешая
4.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование южного Токио
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
2 янв в 09:00
6 янв в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии
Пешая
2 часа
-
5%
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии
Разобраться, как устроен дворец императора в Токио
Начало: У станции метро Tokyo
Расписание: в среду в 11:00
7 янв в 11:00
14 янв в 11:00
$100$105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Artiom
    16 декабря 2025
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Отличная экскурсия и организация! Спасибо
  • М
    Маркина
    7 декабря 2025
    Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии
    Отличная экскурсия в виде спокойной прогулки! Приятный и комфортный темп рассказа. Анна была дружелюбной, всегда отвечала на интересующие вопросы.
  • Д
    Дмитрий
    4 декабря 2025
    Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии
    Я принял участие в экскурсии «Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии» и остался очень доволен. Вся программа
    читать дальше

    была организована безупречно: сбор, маршрут и тайминг — всё чётко и удобно.
    Анна проявила себя как грамотный и увлечённый специалист. Рассказ был содержательным, основанным на исторических фактах и примерах, но при этом подан легко, без перегруженности датами. Благодаря этому материал воспринимался с интересом, а общая картина развития Императорского дома — от древности до наших дней — раскрывалась последовательно и ясно.
    Маршрут продуман таким образом, что прогулка проходит в спокойном темпе и не утомляет. Отдельно стоит отметить внимание Анны к деталям и атмосферу уважения к японским традициям, которую она создаёт. Памятный сувенир стал приятным дополнением.
    Экскурсия оставила очень хорошее впечатление. Рекомендуем всем, кто хочет получить цельное и культурно выверенное представление о японской монархии и её современном значении. Спасибо!

  • И
    Ирина
    1 ноября 2025
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Очень интересная экскурсия, многое узнали от Маргариты. Рассказывает интересно, на все вопросы получили ответы. Сама программа насыщенная и разнообразная! В целом очень понравилось!
  • А
    Александра
    11 октября 2025
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Очень классная экскурсия!!! Маргарита - просто чудо!!! В один маршрут она сумела вместить все - гору, парк, горячие источники. Все
    читать дальше

    было просто великолепно! Мы поели горячие черные яйца, черное мороженое!!! Мы посетили музей под открытым небом, музей Пикассо, посидели в горячих источниках и в сауне, покатались на фуникулере… вообщем, впечатлений было очень много!!! Всем рекомендую данную экскурсию с Маргаритой!!!

  • Б
    Борис
    20 августа 2025
    Очарование южного Токио
    Прекрасный экскурсовод, научила пользоваться токийским метро, экскурсия разбита на 4 части, было очень интересно, особенно отступление про кинематограф и историю. Рекомендуем!
  • В
    Вадим
    15 августа 2025
    Очарование южного Токио
    Всем привет!

    Отличная экскурсия с множеством исторических деталей, показывающих Японию с новой стороны.
    Очень интересно, рекомендую!

    С уважением, Вадим
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2025
    Из Токио - в национальный парк Хаконе
    Экскурсия просто отличная! Гид Маргарита отлично рассказала про все объекты, помогла выбрать источники для купания, отвезла к памятнику Хатико. Для
    читать дальше

    нас оказалась самым интересным из наших 5 гидов по Японии!!! +81 помогла с выбором Саке в качестве сувениров и многое другое 90 1811 3800

  • С
    Сергей
    24 июля 2025
    Очарование южного Токио
    Это был уже девятый день нашего пребывания в Токио с насыщенной программой. Мы чувствовали сильную усталость, а изнуряющая жара и
    читать дальше

    духота только усугубляли ситуацию. Но гид Татьяна внимательно отнеслась к нашему состоянию и предложила маршрут, в котором удачно чередовались прогулки на открытом воздухе и посещения прохладных помещений. Перемещения между локациями также проходили в комфорте — в основном на метро с кондиционером.

    Экскурсия оказалась очень интересной и гармоничной. Мы узнали много нового о синтоистских и буддийских храмах Токио, посетили музей зелёного чая и маття. Завершением тура стала настоящая изюминка — экспозиция «Японский свет × Лестница из ста ступеней 2025» с темой японских духов «百鬼». Это финальное впечатление стало эффектной точкой экскурсии.

    Огромное спасибо Татьяне за заботу, чуткость и умение создать по-настоящему комфортную и вдохновляющую атмосферу!

  • С
    Светлана
    19 июня 2025
    Очарование южного Токио
    Все было великолепно- Татьяна очень обаятельная и эрудированная женщина- приятно было с ней гулять по Токио и узнавать много нового и интересного об этой стране и их культуре

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Традиционная чайная церемония»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Токио - в национальный парк Хаконе;
  2. Очарование южного Токио;
  3. Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии.
Какие места ещё посмотреть в Токио
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Рыбный Рынок;
  4. Диснейленд.
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Традиционная чайная церемония" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 770 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
