Из Токио - в национальный парк Хаконе
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
16 янв в 08:00
19 янв в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Очарование южного Токио
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
2 янв в 09:00
6 янв в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии
Разобраться, как устроен дворец императора в Токио
Начало: У станции метро Tokyo
Расписание: в среду в 11:00
7 янв в 11:00
14 янв в 11:00
$100
$105 за человека
- AArtiom16 декабря 2025Отличная экскурсия и организация! Спасибо
- ММаркина7 декабря 2025Отличная экскурсия в виде спокойной прогулки! Приятный и комфортный темп рассказа. Анна была дружелюбной, всегда отвечала на интересующие вопросы.
- ДДмитрий4 декабря 2025Я принял участие в экскурсии «Императорский дом Японии: от замка Эдо до современной монархии» и остался очень доволен. Вся программа
- ИИрина1 ноября 2025Очень интересная экскурсия, многое узнали от Маргариты. Рассказывает интересно, на все вопросы получили ответы. Сама программа насыщенная и разнообразная! В целом очень понравилось!
- ААлександра11 октября 2025Очень классная экскурсия!!! Маргарита - просто чудо!!! В один маршрут она сумела вместить все - гору, парк, горячие источники. Все
- ББорис20 августа 2025Прекрасный экскурсовод, научила пользоваться токийским метро, экскурсия разбита на 4 части, было очень интересно, особенно отступление про кинематограф и историю. Рекомендуем!
- ВВадим15 августа 2025Всем привет!
Отличная экскурсия с множеством исторических деталей, показывающих Японию с новой стороны.
Очень интересно, рекомендую!
С уважением, Вадим
- ТТатьяна13 августа 2025Экскурсия просто отличная! Гид Маргарита отлично рассказала про все объекты, помогла выбрать источники для купания, отвезла к памятнику Хатико. Для
- ССергей24 июля 2025Это был уже девятый день нашего пребывания в Токио с насыщенной программой. Мы чувствовали сильную усталость, а изнуряющая жара и
- ССветлана19 июня 2025Все было великолепно- Татьяна очень обаятельная и эрудированная женщина- приятно было с ней гулять по Токио и узнавать много нового и интересного об этой стране и их культуре
