Япония занимает одно из первых мест по продолжительности жизни. В чём же секрет? Ответы можно найти в Одаваре, городе в 70 км от Токио.Посетители узнают о средневековых снадобьях для сёгунов

и старинной лавке, где фармацевты работают в 26 поколении. Также экскурсия включает посещение горного храма, где гид расскажет о верованиях японцев и их связи с природой. Это уникальная возможность понять, что делает японцев долгожителями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя лавка снадобий

В раннем Средневековье не было современных лекарств и БАДов. К кому же обращались правители Японии за целебными эликсирами?

Мы встретимся на станции Одавара и начнём с атмосферного места в пешей доступности от неё. Я провожу вас в лавку снадобий, где трудятся фармацевты в 26 поколении. Только представьте: это место открыто с 13 века, когда Японией правили сёгуны и их наместники, а император пребывал исключительно в Киото и редко покидал столицу.

В небольшом семейном музее вы увидите старинные фотографии и рабочие инструменты. Оцените аутентичную постройку и элементы интерьера. Узнаете состав рецепта снадобья для средневековых военачальников. Также я расскажу несколько занимательных историй — например, как и кто помогал актёру театру кабуки уже в наше время вылечить проблемы с голосом.

Связь японцев с природой

В назначенное время за нами приедет такси — и через полчаса мы окажемся у подножия горного храма в тишине японской глуши. Здесь я поделюсь своим пониманием связи японцев с природой, а также с бесчисленными духами и божествами. Считается, что они — неотъемлемая часть окружающего мира и могут помогать человеку.

Я расскажу и о божествах, и о странствующих раннебуддийских отшельниках-ямабуси. В сухую хорошую погоду мы сможем подняться по ступенькам храма к его главным павильонам на вершине горы. Если же нет, распробуем местные деликатесы в других магазинчиках и лавках на обратном пути — многие из них ещё и полезны.

Значит, суши с сакэ не при чём?

К концу прогулки у вас будет понимание, что дарит японцам долголетие и каким образом они ощущают себя частью природы. И с этого момента вас наверняка будут забавлять штампы и клише иностранных журналистов в духе «суши с сакэ — секрет долголетия японской нации».

Если захотите подкрепиться после экскурсии, я подскажу, где на станции Одавара купить походный обед или какие заведения ещё должны быть открыты.

Организационные детали

Мы начинаем и завершаем экскурсию на станции Одавара, куда вам нужно добраться самостоятельно

В очень плохую погоду (сильный ливень или порывы ветра) экскурсию лучше отменить или перенести

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Подготовка к поездке

Нужна минимальная физическая подготовка, а также отсутствие проблем с передвижением — иначе прогулка по лестницам и склонам не принесёт вам радости

Вы пройдёте минимум 4-5 километров, что лучше делать в спортивной обуви

Желательно быть налегке без крупногабаритного багажа, готовым к пешим прогулкам и внезапным изменениям погоды. Но если вы будете с чемоданами, мы решим и этот вопрос (обсудим отдельно).

Маленьких детей, на всякий случай, всегда прошу держать за руку, запастись детскими перекусами и прочим и соблюдать обычные правила безопасности, чтобы ничто не омрачило прогулку

Что включено в стоимость, а что — нет