Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе
Вы узнаете о средневековых «БАДах» для сёгунов и снадобьях в лавке, где работают фармацевты в 26 поколении. А у заповедного храма я расскажу, во что верят японцы и как это связано с долголетием. Экскурсия начинается и заканчивается в Одаваре.
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Описание
Что вас ожидает
Древняя лавка снадобий
В Раннем Средневековье не было современных лекарств и БАДов. К кому же обращались правители Японии за целебными эликсирами?
Мы встретимся на станции Одавара и начнём с атмосферного места в пешей доступности от неё. Я провожу вас в лавку снадобий, где трудятся фармацевты в 26 поколении. Только представьте: это место открыто с 13 века, когда Японией правили сёгуны и их наместники, а император пребывал исключительно в Киото и редко покидал столицу.
В небольшом семейном музее вы увидите старинные фотографии и рабочие инструменты. Оцените аутентичную постройку и элементы интерьера. Узнаете состав рецепта снадобья для средневековых военачальников. Также я расскажу несколько занимательных историй — например, как и кто мог помочь актёру театру кабуки уже в наше время вылечить проблемы с голосом.
Связь японцев с природой
В назначенное время за нами приедет такси — и через полчаса мы окажемся у подножия горного храма в тишине японской глуши. Здесь, на фоне природы я поделюсь своим пониманием связи японцев с природой, а также с бесчисленными духами и божествами. Считается, что они — неотъемлемая часть природы и могут помогать человеку.
Я расскажу и о божествах, и о странствующих раннебуддийских отшельниках-ямабуси. В сухую хорошую погоду мы сможем подняться по ступенькам храма к его главным павильонам на вершине горы. Если же нет, распробуем местные деликатесы в других магазинчиках и лавках на обратном пути — многие из них ещё и полезны.
Значит, суши с сакэ не при чём?
К концу прогулки у вас будет понимание, что дарит японцам долголетие и каким образом они ощущают себя частью природы. И с этого момента вас наверняка будут забавлять штампы и клише иностранных журналистов в духе «суши с сакэ — секрет долголетия японской нации».
Если захотите подкрепиться после экскурсии, я подскажу, где на станции Одавара купить походный обед или какие заведения ещё должны быть открыты.
Организационные детали
- Мы начинаем и завершаем экскурсию на станции Одавара, куда вам нужно добраться самостоятельно
- В очень плохую погоду (сильный ливень или порывы ветра и) экскурсию лучше отменить или перенести
Подготовка к поездке
- Нужна минимальная физическая подготовка, а также отсутствие проблем с ногами или спиной — иначе прогулка по лестницам и склонам не принесёт вам радости
- Вы пройдёте минимум 4-5 километров, что лучше делать в спортивной обуви
- Желательно быть налегке без крупногабаритного багажа, готовым к пешим прогулкам и внезапным изменениям погоды. Но если вы будете с чемоданами, мы решим и этот вопрос (обсудим отдельно).
- Маленьких детей, на всякий случай, всегда прошу держать за руку, запастись детскими перекусами и прочим и соблюдать обычные правила безопасности, чтобы ничто не омрачило прогулку
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входят расходы на транспорт во время экскурсии с момента встречи на станции
- Дополнительно оплачивается трансфер до Одавары — цена будет зависеть от того, как и из какой точки огромного Токио или Йокогамы вы отправитесь. Расходы и время в пути могут быть в большом диапазоне: от ¥2000 до ¥5000 в один конец на одного взрослого и от получаса до двух часов на дорогу.
- Если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в Токио или Хаконе и проводила назад после, я добавлю ~ ¥10000 к стоимости при подтверждении заказа.
- Продление и другие модификации программы влияют на конечную стоимость и обсуждаются на этапе бронирования
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции Одавара
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.