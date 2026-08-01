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Одавара: открыть секреты японского долголетия

Узнайте, как японцы сохраняют здоровье и долголетие, посетив лавку снадобий и храм в Одаваре. Погрузитесь в историю и культуру Японии
Япония занимает одно из первых мест по продолжительности жизни. В чём же секрет? Ответы можно найти в Одаваре, городе в 70 км от Токио.

Посетители узнают о средневековых снадобьях для сёгунов
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и старинной лавке, где фармацевты работают в 26 поколении.

Также экскурсия включает посещение горного храма, где гид расскажет о верованиях японцев и их связи с природой. Это уникальная возможность понять, что делает японцев долгожителями

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные снадобья
  • 🏯 Историческая лавка
  • 🗻 Горный храм
  • 🕊 Связь с природой
  • 🎭 Истории из театра кабуки
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия

Что можно увидеть

  • Лавка снадобий
  • Горный храм

Описание экскурсии

Древняя лавка снадобий

В раннем Средневековье не было современных лекарств и БАДов. К кому же обращались правители Японии за целебными эликсирами?

Мы встретимся на станции Одавара и начнём с атмосферного места в пешей доступности от неё. Я провожу вас в лавку снадобий, где трудятся фармацевты в 26 поколении. Только представьте: это место открыто с 13 века, когда Японией правили сёгуны и их наместники, а император пребывал исключительно в Киото и редко покидал столицу.

В небольшом семейном музее вы увидите старинные фотографии и рабочие инструменты. Оцените аутентичную постройку и элементы интерьера. Узнаете состав рецепта снадобья для средневековых военачальников. Также я расскажу несколько занимательных историй — например, как и кто помогал актёру театру кабуки уже в наше время вылечить проблемы с голосом.

Связь японцев с природой

В назначенное время за нами приедет такси — и через полчаса мы окажемся у подножия горного храма в тишине японской глуши. Здесь я поделюсь своим пониманием связи японцев с природой, а также с бесчисленными духами и божествами. Считается, что они — неотъемлемая часть окружающего мира и могут помогать человеку.

Я расскажу и о божествах, и о странствующих раннебуддийских отшельниках-ямабуси. В сухую хорошую погоду мы сможем подняться по ступенькам храма к его главным павильонам на вершине горы. Если же нет, распробуем местные деликатесы в других магазинчиках и лавках на обратном пути — многие из них ещё и полезны.

Значит, суши с сакэ не при чём?

К концу прогулки у вас будет понимание, что дарит японцам долголетие и каким образом они ощущают себя частью природы. И с этого момента вас наверняка будут забавлять штампы и клише иностранных журналистов в духе «суши с сакэ — секрет долголетия японской нации».

Если захотите подкрепиться после экскурсии, я подскажу, где на станции Одавара купить походный обед или какие заведения ещё должны быть открыты.

Организационные детали

  • Мы начинаем и завершаем экскурсию на станции Одавара, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • В очень плохую погоду (сильный ливень или порывы ветра) экскурсию лучше отменить или перенести
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Подготовка к поездке

  • Нужна минимальная физическая подготовка, а также отсутствие проблем с передвижением — иначе прогулка по лестницам и склонам не принесёт вам радости
  • Вы пройдёте минимум 4-5 километров, что лучше делать в спортивной обуви
  • Желательно быть налегке без крупногабаритного багажа, готовым к пешим прогулкам и внезапным изменениям погоды. Но если вы будете с чемоданами, мы решим и этот вопрос (обсудим отдельно).
  • Маленьких детей, на всякий случай, всегда прошу держать за руку, запастись детскими перекусами и прочим и соблюдать обычные правила безопасности, чтобы ничто не омрачило прогулку

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входят расходы на транспорт во время экскурсии с момента встречи на станции
  • Дополнительно оплачивается трансфер до Одавары — цена будет зависеть от того, как и из какой точки огромного Токио или Йокогамы вы отправитесь. Расходы и время в пути могут быть в большом диапазоне: от ¥2000 до ¥5000 в один конец на одного взрослого и от получаса до двух часов на дорогу.
  • Если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в Токио или Хаконе и проводила назад после, я добавлю ~ ¥10000 к стоимости при подтверждении заказа.
  • Продление и другие модификации программы влияют на конечную стоимость и обсуждаются на этапе бронирования

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Одавара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 6 часов
Провели экскурсии для 29 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Японии полжизни и вырастила вместе с мужем-японцем двух прекрасных дочек. Много путешествую по стране и прекрасно знаю Йокогаму, Токио и регионы Кансай, Хокурику, Тюбу и Тохоку. С большим удовольствием помогу вам увидеть, почувствовать и понять эту загадочную и притягательную страну!

Входит в следующие категории Токио

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