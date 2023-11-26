Одавара: открыть секреты японского долголетия

Индивидуальная экскурсия в Токио

Отправиться в атмосферное путешествие по древнему городу рядом с курортом Хаконе

Япония входит в топ-3 стран по продолжительности жизни. В чём секрет и только ли дело в питании? Ответы мы найдём в городе, что находится в 70 км от Токио.

Вы узнаете о средневековых «БАДах» для сёгунов и снадобьях в лавке, где работают фармацевты в 26 поколении. А у заповедного храма я расскажу, во что верят японцы и как это связано с долголетием. Экскурсия начинается и заканчивается в Одаваре.
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
Одавара: открыть секреты японского долголетия
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Описание

Что вас ожидает

Древняя лавка снадобий

В Раннем Средневековье не было современных лекарств и БАДов. К кому же обращались правители Японии за целебными эликсирами?

Мы встретимся на станции Одавара и начнём с атмосферного места в пешей доступности от неё. Я провожу вас в лавку снадобий, где трудятся фармацевты в 26 поколении. Только представьте: это место открыто с 13 века, когда Японией правили сёгуны и их наместники, а император пребывал исключительно в Киото и редко покидал столицу.

В небольшом семейном музее вы увидите старинные фотографии и рабочие инструменты. Оцените аутентичную постройку и элементы интерьера. Узнаете состав рецепта снадобья для средневековых военачальников. Также я расскажу несколько занимательных историй — например, как и кто мог помочь актёру театру кабуки уже в наше время вылечить проблемы с голосом.

Связь японцев с природой

В назначенное время за нами приедет такси — и через полчаса мы окажемся у подножия горного храма в тишине японской глуши. Здесь, на фоне природы я поделюсь своим пониманием связи японцев с природой, а также с бесчисленными духами и божествами. Считается, что они — неотъемлемая часть природы и могут помогать человеку.

Я расскажу и о божествах, и о странствующих раннебуддийских отшельниках-ямабуси. В сухую хорошую погоду мы сможем подняться по ступенькам храма к его главным павильонам на вершине горы. Если же нет, распробуем местные деликатесы в других магазинчиках и лавках на обратном пути — многие из них ещё и полезны.

Значит, суши с сакэ не при чём?

К концу прогулки у вас будет понимание, что дарит японцам долголетие и каким образом они ощущают себя частью природы. И с этого момента вас наверняка будут забавлять штампы и клише иностранных журналистов в духе «суши с сакэ — секрет долголетия японской нации».

Если захотите подкрепиться после экскурсии, я подскажу, где на станции Одавара купить походный обед или какие заведения ещё должны быть открыты.

Организационные детали

  • Мы начинаем и завершаем экскурсию на станции Одавара, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • В очень плохую погоду (сильный ливень или порывы ветра и) экскурсию лучше отменить или перенести

Подготовка к поездке

  • Нужна минимальная физическая подготовка, а также отсутствие проблем с ногами или спиной — иначе прогулка по лестницам и склонам не принесёт вам радости
  • Вы пройдёте минимум 4-5 километров, что лучше делать в спортивной обуви
  • Желательно быть налегке без крупногабаритного багажа, готовым к пешим прогулкам и внезапным изменениям погоды. Но если вы будете с чемоданами, мы решим и этот вопрос (обсудим отдельно).
  • Маленьких детей, на всякий случай, всегда прошу держать за руку, запастись детскими перекусами и прочим и соблюдать обычные правила безопасности, чтобы ничто не омрачило прогулку

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входят расходы на транспорт во время экскурсии с момента встречи на станции
  • Дополнительно оплачивается трансфер до Одавары — цена будет зависеть от того, как и из какой точки огромного Токио или Йокогамы вы отправитесь. Расходы и время в пути могут быть в большом диапазоне: от ¥2000 до ¥5000 в один конец на одного взрослого и от получаса до двух часов на дорогу.
  • Если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в Токио или Хаконе и проводила назад после, я добавлю ~ ¥10000 к стоимости при подтверждении заказа.
  • Продление и другие модификации программы влияют на конечную стоимость и обсуждаются на этапе бронирования

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Одавара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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