Посетители узнают о средневековых снадобьях для сёгунов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные снадобья
- 🏯 Историческая лавка
- 🗻 Горный храм
- 🕊 Связь с природой
- 🎭 Истории из театра кабуки
Что можно увидеть
- Лавка снадобий
- Горный храм
Описание экскурсии
Древняя лавка снадобий
В раннем Средневековье не было современных лекарств и БАДов. К кому же обращались правители Японии за целебными эликсирами?
Мы встретимся на станции Одавара и начнём с атмосферного места в пешей доступности от неё. Я провожу вас в лавку снадобий, где трудятся фармацевты в 26 поколении. Только представьте: это место открыто с 13 века, когда Японией правили сёгуны и их наместники, а император пребывал исключительно в Киото и редко покидал столицу.
В небольшом семейном музее вы увидите старинные фотографии и рабочие инструменты. Оцените аутентичную постройку и элементы интерьера. Узнаете состав рецепта снадобья для средневековых военачальников. Также я расскажу несколько занимательных историй — например, как и кто помогал актёру театру кабуки уже в наше время вылечить проблемы с голосом.
Связь японцев с природой
В назначенное время за нами приедет такси — и через полчаса мы окажемся у подножия горного храма в тишине японской глуши. Здесь я поделюсь своим пониманием связи японцев с природой, а также с бесчисленными духами и божествами. Считается, что они — неотъемлемая часть окружающего мира и могут помогать человеку.
Я расскажу и о божествах, и о странствующих раннебуддийских отшельниках-ямабуси. В сухую хорошую погоду мы сможем подняться по ступенькам храма к его главным павильонам на вершине горы. Если же нет, распробуем местные деликатесы в других магазинчиках и лавках на обратном пути — многие из них ещё и полезны.
Значит, суши с сакэ не при чём?
К концу прогулки у вас будет понимание, что дарит японцам долголетие и каким образом они ощущают себя частью природы. И с этого момента вас наверняка будут забавлять штампы и клише иностранных журналистов в духе «суши с сакэ — секрет долголетия японской нации».
Если захотите подкрепиться после экскурсии, я подскажу, где на станции Одавара купить походный обед или какие заведения ещё должны быть открыты.
Организационные детали
- Мы начинаем и завершаем экскурсию на станции Одавара, куда вам нужно добраться самостоятельно
- В очень плохую погоду (сильный ливень или порывы ветра) экскурсию лучше отменить или перенести
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Подготовка к поездке
- Нужна минимальная физическая подготовка, а также отсутствие проблем с передвижением — иначе прогулка по лестницам и склонам не принесёт вам радости
- Вы пройдёте минимум 4-5 километров, что лучше делать в спортивной обуви
- Желательно быть налегке без крупногабаритного багажа, готовым к пешим прогулкам и внезапным изменениям погоды. Но если вы будете с чемоданами, мы решим и этот вопрос (обсудим отдельно).
- Маленьких детей, на всякий случай, всегда прошу держать за руку, запастись детскими перекусами и прочим и соблюдать обычные правила безопасности, чтобы ничто не омрачило прогулку
Что включено в стоимость, а что — нет
- В цену входят расходы на транспорт во время экскурсии с момента встречи на станции
- Дополнительно оплачивается трансфер до Одавары — цена будет зависеть от того, как и из какой точки огромного Токио или Йокогамы вы отправитесь. Расходы и время в пути могут быть в большом диапазоне: от ¥2000 до ¥5000 в один конец на одного взрослого и от получаса до двух часов на дорогу.
- Если вам удобнее, чтобы я забрала вас из гостиницы в Токио или Хаконе и проводила назад после, я добавлю ~ ¥10000 к стоимости при подтверждении заказа.
- Продление и другие модификации программы влияют на конечную стоимость и обсуждаются на этапе бронирования