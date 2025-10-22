Мои заказы

День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара

Замедлите ритм и насладитесь природой и историей Японии. Замок Одавара и Фудзияма откроют вам свои тайны и красоту
Экскурсия в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу предлагает уникальную возможность увидеть величественную Фудзияму и прогуляться вдоль озера Аси среди кедров. Замок Одавара расскажет о самурайских кланах и феодальных войнах. Для желающих - отдых в горячих источниках с видом на горы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить исторические открытия с природными красотами
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Посещение замка Одавара
  • 🌸 Прогулка вдоль озера Аси
  • 🚠 Подъём на фуникулёре к Хаконе
  • 🗻 Вид на Фудзияму
  • ♨️ Горячие источники Хаконе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и природа особенно красива. Летом (июль и август) может быть жарко, но это также время для фестивалей. Зимой (декабрь - февраль) меньше туристов, но погода прохладная, что позволяет насладиться спокойствием и горячими источниками.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара© Аэлита
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара© Аэлита
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара© Аэлита
Ближайшие даты:
2
дек4
дек8
дек9
дек11
дек12
дек15
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Замок Одавара
  • Озеро Аси
  • Фудзияма

Описание экскурсии

Замок Одавара. Вы посетите некогда важный северный форпост — наследие средневековой Японии. Поговорим о прошлом замка, который не раз переходил между самурайскими кланами и хранит историю феодальных войн. А со смотровой площадки полюбуемся панорамой окрестностей.

Озеро Аси. Прогуляемся вдоль его берегов среди ароматных японских кедров. При желании вы сможете прокатиться по озеру на пиратском корабле.

Подъём с видом на Фудзияму. А затем поднимемся на фуникулёре к спящему вулкану Хаконе: с обзорной площадки откроется потрясающий вид на озеро и гору Фудзи.

Горячие источники Хаконе (по желанию). Если захотите, мы заранее спланируем визит в традиционный онсен, где вы сможете принять горячие ванны с видом на горный пейзаж.

Организационные детали

  • Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону
  • Трансфер на автомобиле Nissan Serena включён в стоимость
  • Оплата оставшейся суммы за экскурсию производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Дополнительные расходы

  • Входные билеты: cредневековый замок — 500 йен с человека, прогулка на корабле — 1500 йен, смотровая на озере — 1500 йен с человека, горячие источники — около 1000 йен с человека
  • Еда и напитки
  • Также путешественники оплачивают платные парковки (при необходимости)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 922 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей
читать дальше

Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Анатолий
22 окт 2025
Аэлита замечательный гид, професионал своего дела, который знает множество исторических фактов, интересно и подробно рассказывает как про прошлое, так и про настоящее Японии, а также очень приятный и милый собеседник. Мы посетили много красивых природных локаций, смотровых площадок, а на обратном пути погрелись в онсэне. День прошел незаметно! Рекомендую!
A
Anastasiya
16 окт 2025
Экскурсия понравилась, очень насыщенный и красивый день. Замок Одавара впечатлил своей историей и видом с башни, прогулка по озеру Аси и поездка на пиратском корабле — просто чудо, особенно с
читать дальше

видом на горы.
Правда, для тех, кто хочет увидеть саму гору Фудзи, это не самый удачный маршрут — она видна не вблизи, а скорее как часть пейзажа. Зато онсены вечером всё компенсировали — горячие источники после насыщенного дня были просто восторг! ♨️

R
Rozen
4 окт 2025
Отличный, насыщенный маршрут и прекрасная организация. Всё продумано и во-время. А горячие источники в завершение- это просто чудесно. Рекомендую всем. Аэлита отличный гид и организатор.
Наталья
Наталья
17 июл 2025
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на лайнере, и по живописной дороге отправились в Самурайскую заставу в Хаконе. Из-за облаков выглядывала
читать дальше

гора Фудзи, и это было потрясающе! По пути Аэлита предложила заехать на Mishima Skywalk, и мы совершили прогулку по самому длинному подвесному мосту в Японии, с которого открывались захватывающие панорамы на гору Фудзи и окрестности. Отличная возможность сделать памятные фотографии!

Самурайская застава в Хаконе и рассказ Аэлиты о тех временах и нравах словно окунули нас в эпоху самураев и создали особую атмосферу прошлого.

Позже нас ждал круиз на пиратском корабле по озеру Аси, где мы увидели знаменитые Красные Ворота Мира — очень атмосферное и живописное место.

Через канатную дорогу мы поднялись до сернистых источников в долине Овакудани, где варят черные молодильные яйца;).

Заключительной точкой стала прогулка по музею скульптур под открытым небом — удивительный мир искусства на свежем воздухе.

Аэлита — замечательный гид, она рассказала множество интересных фактов и создала теплую атмосферу. Экскурсия оставила у меня незабываемые впечатления и желание возвращаться в этот прекрасный регион! Рекомендую всем!

Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз наНаша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз наНаша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз наНаша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз наНаша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз наНаша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на
K
Kirill
10 июн 2025
Это был отличный день, спасибо Аэлите! Мы вырвались из Токио, посмотрели на природу и горы Японии, был шанс посмотреть на Фудзи (но нам не повезло с погодой). Время прошло интересно и познавательно, дети продержались всю поездку и были увлечены до самого ее окончания

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

У подножья Фудзиямы (из Токио)
На машине
10 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
У подножья Фудзиямы (из Токио)
Откройте для себя величие Фудзи, насладитесь видами и погрузитесь в легенды Японии. Идеально для любителей природы и культурных открытий
13 ноя в 09:00
14 ноя в 08:30
от $770 за всё до 15 чел.
Фудзи - символ Японии
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фудзи - символ Японии
Погрузитесь в атмосферу Японии, посетив священную гору Фудзи, озеро Кавагучико и аутентичную деревню с японскими деликатесами
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$677 за всё до 4 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
28 ноя в 08:00
8 дек в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио