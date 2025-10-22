Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и природа особенно красива. Летом (июль и август) может быть жарко, но это также время для фестивалей. Зимой (декабрь - февраль) меньше туристов, но погода прохладная, что позволяет насладиться спокойствием и горячими источниками.

Экскурсия в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу предлагает уникальную возможность увидеть величественную Фудзияму и прогуляться вдоль озера Аси среди кедров. Замок Одавара расскажет о самурайских кланах и феодальных войнах. Для желающих - отдых в горячих источниках с видом на горы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить исторические открытия с природными красотами

Описание экскурсии

Замок Одавара. Вы посетите некогда важный северный форпост — наследие средневековой Японии. Поговорим о прошлом замка, который не раз переходил между самурайскими кланами и хранит историю феодальных войн. А со смотровой площадки полюбуемся панорамой окрестностей.

Озеро Аси. Прогуляемся вдоль его берегов среди ароматных японских кедров. При желании вы сможете прокатиться по озеру на пиратском корабле.

Подъём с видом на Фудзияму. А затем поднимемся на фуникулёре к спящему вулкану Хаконе: с обзорной площадки откроется потрясающий вид на озеро и гору Фудзи.

Горячие источники Хаконе (по желанию). Если захотите, мы заранее спланируем визит в традиционный онсен, где вы сможете принять горячие ванны с видом на горный пейзаж.

Организационные детали

Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону

Трансфер на автомобиле Nissan Serena включён в стоимость

Оплата оставшейся суммы за экскурсию производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии

Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию

Дополнительные расходы