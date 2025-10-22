Экскурсия в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу предлагает уникальную возможность увидеть величественную Фудзияму и прогуляться вдоль озера Аси среди кедров. Замок Одавара расскажет о самурайских кланах и феодальных войнах. Для желающих - отдых в горячих источниках с видом на горы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить исторические открытия с природными красотами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение замка Одавара
- 🌸 Прогулка вдоль озера Аси
- 🚠 Подъём на фуникулёре к Хаконе
- 🗻 Вид на Фудзияму
- ♨️ Горячие источники Хаконе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и природа особенно красива. Летом (июль и август) может быть жарко, но это также время для фестивалей. Зимой (декабрь - февраль) меньше туристов, но погода прохладная, что позволяет насладиться спокойствием и горячими источниками.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Одавара
- Озеро Аси
- Фудзияма
Описание экскурсии
Замок Одавара. Вы посетите некогда важный северный форпост — наследие средневековой Японии. Поговорим о прошлом замка, который не раз переходил между самурайскими кланами и хранит историю феодальных войн. А со смотровой площадки полюбуемся панорамой окрестностей.
Озеро Аси. Прогуляемся вдоль его берегов среди ароматных японских кедров. При желании вы сможете прокатиться по озеру на пиратском корабле.
Подъём с видом на Фудзияму. А затем поднимемся на фуникулёре к спящему вулкану Хаконе: с обзорной площадки откроется потрясающий вид на озеро и гору Фудзи.
Горячие источники Хаконе (по желанию). Если захотите, мы заранее спланируем визит в традиционный онсен, где вы сможете принять горячие ванны с видом на горный пейзаж.
Организационные детали
- Время в пути из Токио до парка — около 2 часов в одну сторону
- Трансфер на автомобиле Nissan Serena включён в стоимость
- Оплата оставшейся суммы за экскурсию производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
Дополнительные расходы
- Входные билеты: cредневековый замок — 500 йен с человека, прогулка на корабле — 1500 йен, смотровая на озере — 1500 йен с человека, горячие источники — около 1000 йен с человека
- Еда и напитки
- Также путешественники оплачивают платные парковки (при необходимости)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 922 туристов
Здравствуйте! Я Аэлита, лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
22 окт 2025
Аэлита замечательный гид, професионал своего дела, который знает множество исторических фактов, интересно и подробно рассказывает как про прошлое, так и про настоящее Японии, а также очень приятный и милый собеседник. Мы посетили много красивых природных локаций, смотровых площадок, а на обратном пути погрелись в онсэне. День прошел незаметно! Рекомендую!
A
Anastasiya
16 окт 2025
Экскурсия понравилась, очень насыщенный и красивый день. Замок Одавара впечатлил своей историей и видом с башни, прогулка по озеру Аси и поездка на пиратском корабле — просто чудо, особенно с
R
Rozen
4 окт 2025
Отличный, насыщенный маршрут и прекрасная организация. Всё продумано и во-время. А горячие источники в завершение- это просто чудесно. Рекомендую всем. Аэлита отличный гид и организатор.
Наталья
17 июл 2025
Наша экскурсия с Аэлитой началась со встречи в порту Шимизу, так как мы совершали круиз на лайнере, и по живописной дороге отправились в Самурайскую заставу в Хаконе. Из-за облаков выглядывала
K
Kirill
10 июн 2025
Это был отличный день, спасибо Аэлите! Мы вырвались из Токио, посмотрели на природу и горы Японии, был шанс посмотреть на Фудзи (но нам не повезло с погодой). Время прошло интересно и познавательно, дети продержались всю поездку и были увлечены до самого ее окончания
