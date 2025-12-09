Сверхскоростной поезд синкансэн — всемирно известный символ японского технологического чуда. И одновременно доказательство преемственности традиций.
Мы проследим эволюцию города от нулевого километра древних дорог через символ модернизации — вокзал Токио — к колыбели синкансэн. А по пути вы представите себе, как из древней столицы Эдо вырастает мегаполис Токио.
Описание экскурсии
Мы пройдём:
- от исторического моста Нихомбаси («нулевого километра» Японии)
- через величественное здание вокзала Токио и его подземный мегаполис
- к смотровой площадке на легендарные поезда синкансэн
- по футуристической Гиндзе с её архитектурными контрастами
- к памятнику паровоза на станции Симбаши
- окажемся в аутентичном баре под железнодорожными мостами
Вы узнаете:
- как Токио, сохраняя прошлое, изобретает будущее
- как западные стили стали японскими
- как устроен идеальный подземный мегаполис
- почему паровоз у станции Симбаши символизирует гигантский технологический прыжок всей страны
А ещё мы поговорим:
- о рождении мегаполиса из столицы Эдо
- архитектуре как символе модернизации Японии
- гениальной урбанистике и организации пространства
- технологическом рывке — от первого паровоза до первого синкансэна
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — от $15 за чел.
- Рекомендованный возраст 7+
ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На мосту Нихомбаси
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Токио
Привет! Я живу в Токио с 2023 — и провожу увлекательные экскурсии для всех, кто хочет открыть этот город! Приглашаю вас исследовать яркое сердце Токио — я показываю самые живые
