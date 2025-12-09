Мои заказы

От древнего Эдо к архитектуре и технологиям будущего

Увидеть, как эпохи наслаивались друг на друга и понять, как сложился уникальный облик Токио
Сверхскоростной поезд синкансэн — всемирно известный символ японского технологического чуда. И одновременно доказательство преемственности традиций.

Мы проследим эволюцию города от нулевого километра древних дорог через символ модернизации — вокзал Токио — к колыбели синкансэн. А по пути вы представите себе, как из древней столицы Эдо вырастает мегаполис Токио.
Описание экскурсии

Мы пройдём:

  • от исторического моста Нихомбаси («нулевого километра» Японии)
  • через величественное здание вокзала Токио и его подземный мегаполис
  • к смотровой площадке на легендарные поезда синкансэн
  • по футуристической Гиндзе с её архитектурными контрастами
  • к памятнику паровоза на станции Симбаши
  • окажемся в аутентичном баре под железнодорожными мостами

Вы узнаете:

  • как Токио, сохраняя прошлое, изобретает будущее
  • как западные стили стали японскими
  • как устроен идеальный подземный мегаполис
  • почему паровоз у станции Симбаши символизирует гигантский технологический прыжок всей страны

А ещё мы поговорим:

  • о рождении мегаполиса из столицы Эдо
  • архитектуре как символе модернизации Японии
  • гениальной урбанистике и организации пространства
  • технологическом рывке — от первого паровоза до первого синкансэна

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — от $15 за чел.
  • Рекомендованный возраст 7+

ежедневно в 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$120
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На мосту Нихомбаси
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Василий
Василий — ваш гид в Токио
Привет! Я живу в Токио с 2023 — и провожу увлекательные экскурсии для всех, кто хочет открыть этот город! Приглашаю вас исследовать яркое сердце Токио — я показываю самые живые
читать дальше

и запоминающиеся места, знакомлю с миром сумо, дзюдо, винтажными лавками и блошиными рынками. Я создаю индивидуальные маршруты — от поездок в горы Такао и на Фудзи до прибрежных деревень и океанского побережья. Осенью мы любуемся цветением, зимой — катаемся на лыжах в Хоккайдо, летом — наслаждаемся фестивалем Ава-Одори в Коэндзи, а весной — посещаем выставки в Tokyo Big Sight.

Входит в следующие категории Токио

