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Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
«Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде»
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
По Токио - на электровелосипеде
Посетить основные достопримечательности японской столицы на велоэкскурсии
Начало: В районе станции «Токио»
«Благодаря тому, что осматривать достопримечательности мы будем на электровелосипедах, вы не только сможете посетить больше мест, чем на обычной экскурсии, но и не устанете»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
2 сен в 10:00
4 сен в 10:00
$99 за человека
Индивидуальная
По Токио - на электровелосипеде
Начало: Метро Токио
«Электровелосипед позволяет увидеть больше, не теряя комфорта, и заглянуть туда, куда редко доходят пешеходные группы»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Экскурсия очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Маргарита - очень открытый и отзывчивый человек, ответила на все вопросы, рассказала много интересного и про историю Японии, и про Токио вцелом, и про все места, где побывали. Однозначно рекомендуем!
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Максимально рекомендую Маргариту,как человека,который вас познакомит с Японией🥰 Очень грамотный рассказчик, приятный собеседник, добрая, открытая и душевная👍 7 часов пролетели,как одно мгновение!
Очень приятно провели день!
Спасибо вам за гостеприимство и радушие💥💋❣️
Очень приятно провели день!
Спасибо вам за гостеприимство и радушие💥💋❣️
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А
Главное мы увидели,за что и благодарны. Ни одной иены зря. Короче говоря, отличная экскурсия с компетентным и грамотным гидом. Заказывайте не колеблясь.
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спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию взяли в первый день
+1
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И
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
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Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши пожелания по маршруту были
+4
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Н
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы бы точно не справились
+2
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M
Все было отлично.
Маргарита взяла с собой наушники для всех участников, что было очень круто
Маргарита взяла с собой наушники для всех участников, что было очень круто
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Замечательная экскурсия! За счет того, что прогулка на велосипедах, успеваешь посмотреть несколько районов Токио. Пешком это сделать нереально даже за
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Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии и города Токио, уютные
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Всего 31 отзыв в Токио в категории "На велосипеде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На велосипеде»
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Сейчас в Токио в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 400. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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