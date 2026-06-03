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день, а здесь в комфортном режиме за 3 часа. Аэлита - прекрасный гид, очень интересно рассказывает про жизнь и быт японцев, о многих нюансах можно узнать только из первых уст от человека, который давно живет в стране. Нам очень повезло, и у нас получилась индивидуальная экскурсия. Большое спасибо Аэлите! Крайне рекомендую и гида, и экскурсию.