Изучаем Токио на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Токио на русском языке, цены от $99. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Пешая
На велосипеде
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Погрузитесь в атмосферу Токио: от Императорского дворца до острова Одайба с эксклюзивным гидом
Начало: В Холле вашего отеля
«Почувствуете атмосферу старинных кварталов с улочками, по которым можно проехать только на велосипеде»
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
По Токио - на электровелосипеде
На велосипеде
На поезде
3 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
По Токио - на электровелосипеде
Посетить основные достопримечательности японской столицы на велоэкскурсии
Начало: В районе станции «Токио»
«Благодаря тому, что осматривать достопримечательности мы будем на электровелосипедах, вы не только сможете посетить больше мест, чем на обычной экскурсии, но и не устанете»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
2 сен в 10:00
4 сен в 10:00
$99 за человека
По Токио - на электровелосипеде
Пешая
На велосипеде
3.5 часа
Индивидуальная
По Токио - на электровелосипеде
Начало: Метро Токио
«Электровелосипед позволяет увидеть больше, не теряя комфорта, и заглянуть туда, куда редко доходят пешеходные группы»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Экскурсия очень понравилась, было интересно и взрослым, и детям. Маргарита - очень открытый и отзывчивый человек, ответила на все вопросы, рассказала много интересного и про историю Японии, и про Токио вцелом, и про все места, где побывали. Однозначно рекомендуем!
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Камила
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Максимально рекомендую Маргариту,как человека,который вас познакомит с Японией🥰 Очень грамотный рассказчик, приятный собеседник, добрая, открытая и душевная👍 7 часов пролетели,как одно мгновение!
Очень приятно провели день!
Спасибо вам за гостеприимство и радушие💥💋❣️
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А
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Главное мы увидели,за что и благодарны. Ни одной иены зря. Короче говоря, отличная экскурсия с компетентным и грамотным гидом. Заказывайте не колеблясь.
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Юлия
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию взяли в первый день
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после приезда, что оказалось идеальным решением. Маргарита познакомила нас с городом, рассказала про все важные для путешественников вопросы, показала Токио с разных сторон. 🫶🏻

спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию+1
спасибо большое Маргарите за экскурсию. получили огромное удовольствие. это наш первый визит в Японию и экскурсию
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И
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
Спасибо огромное Маргарите за экскурсию. Все рассказала и с исторической точки зрения про Токио и просто какие сейчас и чем живут
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Наиля
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши пожелания по маршруту были
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учтены. Пили чай в парке, Маргарита угостила нас вкусным «зимним» шоколадом. Еще пробовали «золотое» мороженое, вкуное)). Прекрасные места для фотографий, вкусный обед, обмен валюты, рекомендации по шопингу и даже консультации по аптечным препаратам.

Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши+4
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
Маргарита- прекрасный гид. Очень увлекательно рассказала нам о жизни в Японии. Прогулка была чудесной. Все наши
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Н
По Токио - на электровелосипеде
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы бы точно не справились
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(взять в аренду велосипед и понять правила передвижения на велосипеде по Токио). Совместить велосипед и историческую экскурсию было хорошей идеей. На велосипеде мы успели проехать 16 километров, что точно было бы недоступно при пешей прогулке и почти не устали. За 3 часа успели объехать Императорский дворец, посмотреть вокзал, рыбный рынок, Гинзу. Побывали в нетуристических местах, посмотрели парки. От меня совет, если любите велосипед и хотите посмотреть Токио вам точно понравится эта экскурсия.

С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы+2
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
С удовольствием побывали на экскурсии с Аэлитой. Нам понравилась идея велосипедной прогулки по Токио. Самостоятельно мы
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M
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Все было отлично.
Маргарита взяла с собой наушники для всех участников, что было очень круто
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Ксения
По Токио - на электровелосипеде
Замечательная экскурсия! За счет того, что прогулка на велосипедах, успеваешь посмотреть несколько районов Токио. Пешком это сделать нереально даже за
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день, а здесь в комфортном режиме за 3 часа. Аэлита - прекрасный гид, очень интересно рассказывает про жизнь и быт японцев, о многих нюансах можно узнать только из первых уст от человека, который давно живет в стране. Нам очень повезло, и у нас получилась индивидуальная экскурсия. Большое спасибо Аэлите! Крайне рекомендую и гида, и экскурсию.

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Анна
Большая прогулка по Токио: увидеть главное
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии и города Токио, уютные
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и атмосферные улицы и места - мы бы сами не нашли и не дошли) Восхищает ваша увлечённость и любовь к делу!
Спасибо ♥️

Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
Маргарита, благодарим вас всей семьей за чудесный день и экскурсию! Такое прекрасное погружение в историю Японии
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Всего 31 отзыв в Токио в категории "На велосипеде"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Большая прогулка по Токио: увидеть главное;
  2. По Токио - на электровелосипеде;
  3. По Токио - на электровелосипеде.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Район Гиндза;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Метро;
  4. Остров Одайба;
  5. Район Акихабара;
  6. Перекрёсток Сибуя;
  7. Мосты;
  8. Храм Мэйдзи-дзингу;
  9. Императорский дворец Токио;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 400. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на велосипеде, 31 ⭐ отзыв, цены от $99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь