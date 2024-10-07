2 отзыва оставили туристы

Поздним утром в будний день, когда поток народа уже невелик, местный экспресс примерно за 15 минут домчит вас от станции Shinjuku в один из ставших престижным пригородов. Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история. Рекомендую пройтись по прихрамовой улочке с лотками сладостей и прочей снеди (в основном мандзю, данго, ояки, сэнбей), с ресторанчиками гречневой лапши соба, где можно пообедать, а если повезет, то и посмотреть на изготовление соба через стеклянную перегородку какие установлены во многих ресторанах.
Помимо ресторанов, специализирующихся на соба, и лавок,продающих традиционные сладости и привычное нам мороженое, на прихрамовой улице есть лавки с сувенирами от керамики до открыток, уютные скамейки с подушками под алыми зонтиками, гончарная мастерская, где в определенные часы можно собственноручно расписать свое изделие. Поблизости также прекрасный ботанический сад.
Короткая прогулка через тихий жилой квартал приведет нас в местный горячий источник, где как многие окрестные жители, вы сможете окунуться в чёрную маслянистую воду живописного натурального источника на открытом воздухе, либо заглянуть в сауну и просто смыть с себя усталость в душе. Нагуляв аппетит, можно отведать сезонных блюд в ресторанчике при источнике. Или же заказать массаж или скраб “акасури”, поджидая такси или бесплатный автобус обратно до станции линии Кейо Keio Line.
После такой прогулки вы наверняка без труда заснете, и увидите во сне лица простых японцев, встретившихся вам днём. Если же вы настроены на продолжение и меню с множеством иероглифов вас не пугает, я порекомендую ресторан формата izakaya неподалеку от ближайшей станции, где после 17:00 вы сможете продолжить банкет самостоятельно, заказывая местные специалитеты.
Организационные детали
Рекомендую будний день, чтобы в полной мере ощутить покой и тишину района и избежать толкотни в горячем источнике, популярном среди местных жителей.
Оптимальное время старта из центра Токио — в 11 утра, так как многие ресторанчики соба в этом районе закрываются очень рано.
Процесс замешивания теста для лапши соба и нарезка лапши в основном происходит утром, после полудня увидеть это будет труднее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по читать дальшеуменьшить
специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Александр
Экскурсия была насыщенной,все очень понравилось. Материал легко воспринимался. Гид легко ориентировалась по просьбе поменять маршрут,онсен - отдельная история,которую точно стоит включить в маршрут. Также на опыте гид показала пару интересных мест где мы останавливались перекусить. Спасибо огромное
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А
Алексей
Мила чудесным образом организовывает всю логистику поездки: от первой встречи на станции и до прощания в удобном для вас месте. Все поезда, пересадки, и. т. п. очень детально прописаны и читать дальшеуменьшить
даже если вы не владеете японским вы доберётесь без проблем и будете в надёжных руках.
Скорость прогулки всецело зависит от вас: если хочется побыстрее, будет быстро; если понадобится что-то повнимательнее посмотреть или передохнуть, будет остановка. Сам район чудесен: от храмового комплекса до соба-ресторана и бани с горячими источниками. В моем случае, мы расстались в депачика магазина Исетан, в районе Синдзюку так как нам это было по дороге. Если вам это тоже по пути домой, настоятельно рекомендую посетить этот храм еды:)
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Е
Евгений
Дорогие друзья, у вас есть возможность за приемлемые деньги получить первоклассный сервис в восхитительных местах.
Удачи!
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