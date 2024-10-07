2 отзыва оставили туристы

Представьте себе утро в Токио, когда город еще не проснулся от ночной суеты.Вы отправляетесь в пригород, где вас ждет не только знакомство с историческим храмовым комплексом Дзиндайдзи, но и возможность

проникнуться духом настоящей Японии. Пройдитесь по уютным улочкам, где каждый лоток и лавка хранят в себе частичку японской культуры. Отведайте традиционные сладости, посмотрите на мастерство приготовления соба и, если удача на вашей стороне, попробуйте сами расписать керамику. Завершите день расслаблением в горячем источнике, погрузившись в черную маслянистую воду под открытым небом, и отдайтесь спокойствию и гармонии, которые так ценятся в Японии. Эта экскурсия - идеальный способ отдохнуть от городской суеты и познакомиться с традициями страны восходящего солнца

Описание экскурсии

Поздним утром в будний день, когда поток народа уже невелик, местный экспресс примерно за 15 минут домчит вас от станции Shinjuku в один из ставших престижным пригородов. Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история. Рекомендую пройтись по прихрамовой улочке с лотками сладостей и прочей снеди (в основном мандзю, данго, ояки, сэнбей), с ресторанчиками гречневой лапши соба, где можно пообедать, а если повезет, то и посмотреть на изготовление соба через стеклянную перегородку какие установлены во многих ресторанах.

Помимо ресторанов, специализирующихся на соба, и лавок,продающих традиционные сладости и привычное нам мороженое, на прихрамовой улице есть лавки с сувенирами от керамики до открыток, уютные скамейки с подушками под алыми зонтиками, гончарная мастерская, где в определенные часы можно собственноручно расписать свое изделие. Поблизости также прекрасный ботанический сад.

Короткая прогулка через тихий жилой квартал приведет нас в местный горячий источник, где как многие окрестные жители, вы сможете окунуться в чёрную маслянистую воду живописного натурального источника на открытом воздухе, либо заглянуть в сауну и просто смыть с себя усталость в душе. Нагуляв аппетит, можно отведать сезонных блюд в ресторанчике при источнике. Или же заказать массаж или скраб “акасури”, поджидая такси или бесплатный автобус обратно до станции линии Кейо Keio Line.

После такой прогулки вы наверняка без труда заснете, и увидите во сне лица простых японцев, встретившихся вам днём. Если же вы настроены на продолжение и меню с множеством иероглифов вас не пугает, я порекомендую ресторан формата izakaya неподалеку от ближайшей станции, где после 17:00 вы сможете продолжить банкет самостоятельно, заказывая местные специалитеты.

Организационные детали