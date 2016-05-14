2 отзыва оставили туристы

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Прогулка по пригороду Токио

Алые клёны, храмовый комплекс Дзиндайдзи и местные вкусности

5
2 отзыва
Mila
Mila – Гид из Токио
Устали от череды достопримечательностей 🏛️ и хотите увидеть «настоящий» Токио? Выбирайтесь из центра в один из пригородов, чтобы ощутить жизнь пригорода и окунуться в атмосферу одноэтажной, старой Японии, и, возможно, и в местный горячий источник тоже.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €272 за экскурсию

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Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио

Поздним утром в будний день, когда поток народа уже невелик, местный экспресс примерно за 15 минут домчит вас от станции Shinjuku в один из ставших престижным пригородов. Мы приедем к храмовому комплексу Дзиндайдзи (второму по значимости и древности после комплекса Сэнсодзи в Асакуса, но БЕЗ таких толп), у которого своя романтичная история 📖. Рекомендую пройтись по прихрамовой улочке с лотками сладостей и прочей снеди (в основном мандзю, данго, ояки, сэнбей), с ресторанчиками гречневой лапши соба, где можно пообедать, а если повезет, то и посмотреть на изготовление соба через стеклянную перегородку какие установлены во многих ресторанах.

Помимо ресторанов, специализирующихся на соба, и лавок, продающих традиционные сладости и привычное нам мороженое, на прихрамовой улице есть лавки с сувенирами от керамики до открыток, уютные скамейки с подушками под алыми зонтиками, гончарная мастерская, где в определенные часы можно собственноручно расписать свое изделие. Поблизости также прекрасный ботанический сад.

Короткая прогулка 👣 через тихий жилой квартал приведет нас в местный горячий источник, где как многие окрестные жители, вы сможете окунуться в чёрную маслянистую воду живописного натурального источника на открытом воздухе, либо заглянуть в сауну и просто смыть с себя усталость в душе. Нагуляв аппетит, можно отведать сезонных блюд в ресторанчике при источнике. Или же заказать массаж или скраб “акасури”, поджидая такси 🚕 или бесплатный автобус обратно до станции линии Кейо Keio Line.

После такой прогулки вы наверняка без труда заснете, и увидите во сне лица простых японцев, встретившихся вам днём. Если же вы настроены на продолжение и меню с множеством иероглифов вас не пугает, я порекомендую ресторан формата izakaya неподалеку от ближайшей станции, где после 17:00 вы сможете продолжить банкет самостоятельно, заказывая местные специалитеты.

Организационные детали

  • Рекомендую будний день, чтобы в полной мере ощутить покой и тишину района и избежать толкотни в горячем источнике, популярном среди местных жителей.
  • Оптимальное время старта из центра Токио — в 11 утра, так как многие ресторанчики соба в этом районе закрываются очень рано.
  • Процесс замешивания теста для лапши соба и нарезка лапши в основном происходит утром, после полудня увидеть это будет труднее.
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио
Прогулка по пригороду Токио

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mila
Mila
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по специальности (маркетинг) здесь, в Японии. Пока была «белым воротничком» в офисе крупной фирмы, снимала стресс изучением местной кухни и путешествиями по стране. Теперь помогаю делать это продвинутым пилигримам, открывающим для себя красоты и вкусности страны — и в мегаполисах, и в Киото, Наре, Канадзаве, и в дальних уголках префектур Сидзуока, Гифу и Миэ, где есть «типично японская» природа и можно попробовать разнообразные местные деликатесы. Я регулярно посещаю профессиональные семинары для гидов на японском языке и в курсе нюансов планирования поездок в «менее затоптанные» места. Веду инстаграм-аккаунт, посвященный моей работе и «фишкам» Японии.
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2 отзыва оставили туристы

14 мая 2016
Мила чудесным образом организовывает всю логистику поездки: от первой встречи на станции и до прощания в удобном для вас месте. Все поезда, пересадки, и. т. п. очень детально прописаны и даже если вы не владеете японским вы доберётесь без проблем и будете в надёжных руках. Скорость прогулки всецело зависит от вас: если хочется побыстрее, будет быстро; если понадобится что-то повнимательнее посмотреть или передохнуть, будет остановка. Сам район чудесен: от храмового комплекса до соба-ресторана и бани с горячими источниками. В моем случае, мы расстались в депачика магазина Исетан, в районе Синдзюку так как нам это было по дороге. Если вам это тоже по пути домой, настоятельно рекомендую посетить этот храм еды. :)
7 сентября 2015
Дорогие друзья, у вас есть возможность за приемлемые деньги получить первоклассный сервис в восхитительных местах. Удачи!

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