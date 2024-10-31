Прикоснуться к исконной японской культуре в рамках 5-часовой экскурсии с гидом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Погружение в японскую культуру
Приглашаем вас на увлекательную 5-часовую экскурсию, где вы сможете прикоснуться к исконной японской культуре. Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность узнать больше о традициях и обычаях Японии, а также насладиться красотой ее природы и архитектуры.
Важно знать
Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек.
Время начала экскурсии варьируется в зависимости от дня недели.
Встреча с гидом осуществляется в холле вашего отеля.
Почему стоит участвовать?
Каждый момент этой экскурсии наполнен глубоким смыслом и красотой. Вы сможете увидеть не только знаменитые достопримечательности, но и узнать о местных традициях, которые передаются из поколения в поколение. Это отличный способ расширить свои горизонты и получить новые впечатления.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите шанс узнать больше о японской культуре и насладиться уникальными моментами в компании единомышленников. Эта экскурсия подарит вам незабываемые воспоминания и позволит взглянуть на Японию с новой стороны.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.