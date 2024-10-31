Описание экскурсии

Погружение в японскую культуру

Приглашаем вас на увлекательную 5-часовую экскурсию, где вы сможете прикоснуться к исконной японской культуре. Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность узнать больше о традициях и обычаях Японии, а также насладиться красотой ее природы и архитектуры.

Важно знать

Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек.

Время начала экскурсии варьируется в зависимости от дня недели.

Встреча с гидом осуществляется в холле вашего отеля.

Почему стоит участвовать?

Каждый момент этой экскурсии наполнен глубоким смыслом и красотой. Вы сможете увидеть не только знаменитые достопримечательности, но и узнать о местных традициях, которые передаются из поколения в поколение. Это отличный способ расширить свои горизонты и получить новые впечатления.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс узнать больше о японской культуре и насладиться уникальными моментами в компании единомышленников. Эта экскурсия подарит вам незабываемые воспоминания и позволит взглянуть на Японию с новой стороны.