Традиционный Токио

Прикоснуться к исконной японской культуре в рамках 5-часовой экскурсии с гидом.
Традиционный Токио
Традиционный Токио
Традиционный Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Погружение в японскую культуру

Приглашаем вас на увлекательную 5-часовую экскурсию, где вы сможете прикоснуться к исконной японской культуре. Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность узнать больше о традициях и обычаях Японии, а также насладиться красотой ее природы и архитектуры.

Важно знать

  • Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек.
  • Время начала экскурсии варьируется в зависимости от дня недели.
  • Встреча с гидом осуществляется в холле вашего отеля.

Почему стоит участвовать?

Каждый момент этой экскурсии наполнен глубоким смыслом и красотой. Вы сможете увидеть не только знаменитые достопримечательности, но и узнать о местных традициях, которые передаются из поколения в поколение. Это отличный способ расширить свои горизонты и получить новые впечатления.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс узнать больше о японской культуре и насладиться уникальными моментами в компании единомышленников. Эта экскурсия подарит вам незабываемые воспоминания и позволит взглянуть на Японию с новой стороны.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Императорский дворец
  • Восточный сад
  • Район Гиндза
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле отеля
Завершение: Район Гиндза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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