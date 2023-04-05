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Описание
Что вас ожидает
За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок! Я проведу вас по любимым районам местных, расскажу о менталитете японцев, о непростых этапах адаптации в новой стране и, конечно, о судьбах людей в истории города. Наш примерный план такой:
Мейдзи: от традиций к современности. Побываем в храме Мейдзи Дзингу — это самое значимое синтоистское святилище в Токио в центре парка Ёёги. Здесь я познакомлю вас с японской храмовой архитектурой и расскажу об императоре, в честь которого назван храм. Приготовьтесь услышать о самых переломных и драматичных событиях в истории Японии!
Перекресток в районе Сибуя. Пройдем мимо легендарного памятника Хатико — японского символа верности и дружбы. Затем посмотрим на всемирно известный перекрёсток семи дорог в районе Сибуя, по которому за 2 минуты проходит более 2500 человек. А еще сможем попробовать японские лакомства, которые продают только здесь.
Харадзюку: территория японских хипстеров. Теперь мы в излюбленном районе токийской молодёжи — щегольском Харадзюку. Именно здесь мы встретим обладателей самых странных нарядов и причёсок. Вы узнаете, кто из мировых кутюрье черпал свои идеи у местной молодежи и как в Харадзюку возникла уникальная японская субкультура.
Токио с высоты и неоновый Кабукичо. Полюбуемся городом с на одной из лучших смотровых площадок и напоследок заглянем в злачный район Кабукичо. И это будет уже «неяпонский» Токио — кричащий, неоновый, раскрепощенный. Прогуляемся среди вывесок баров и лав-отелей, а заодно поговорим о местных вечеринках в формате 18+.
Организационные детали
Экскурсия проводится на общественном транспорте. Отдельно оплачиваются расходы на транспорт — до 2300 йен (16,7 €) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ресепш вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита — ваш гид в Токио
Здравствуйте! Я Аэлита, мне 40 лет, Живу в Японии 12 лет и очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.