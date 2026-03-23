Откройте для себя сакральную атмосферу храма Мейдзи Дзингу, почувствуйте пульсирующую жизнь знаменитого перекрестка Сибуя и окунитесь
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🕌 Посещение значимых храмов и святилищ
- 🍣 Уникальные японские лакомства
- 👘 Погружение в субкультуры и моду
- 🌆 Вид на Токио с высоты
- 🎉 Ночная жизнь и неоновые огни
Что можно увидеть
- Храм Мейдзи Дзингу
- Памятник Хатико
- Перекресток в районе Сибуя
- Район Харадзюку
- Смотровая площадка
- Район Кабукичо
Описание экскурсии
За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок! Я проведу вас по любимым районам местных, расскажу о менталитете японцев, о непростых этапах адаптации в новой стране и, конечно, о судьбах людей в истории города. Наш примерный план такой:
Мейдзи: от традиций к современности. Побываем в храме Мейдзи Дзингу — это самое значимое синтоистское святилище в Токио в центре парка Ёёги. Здесь я познакомлю вас с японской храмовой архитектурой и расскажу об императоре, в честь которого назван храм. Приготовьтесь услышать о самых переломных и драматичных событиях в истории Японии!
Перекресток в районе Сибуя. Пройдем мимо легендарного памятника Хатико — японского символа верности и дружбы. Затем посмотрим на всемирно известный перекрёсток семи дорог в районе Сибуя, по которому за 2 минуты проходит более 2500 человек. А еще сможем попробовать японские лакомства, которые продают только здесь.
Харадзюку: территория японских хипстеров. Теперь мы в излюбленном районе токийской молодёжи — щегольском Харадзюку. Именно здесь мы встретим обладателей самых странных нарядов и причёсок. Вы узнаете, кто из мировых кутюрье черпал свои идеи у местной молодежи и как в Харадзюку возникла уникальная японская субкультура.
Токио с высоты и неоновый Кабукичо. Полюбуемся городом с на одной из лучших смотровых площадок и напоследок заглянем в злачный район Кабукичо. И это будет уже «неяпонский» Токио — кричащий, неоновый, раскрепощенный. Прогуляемся среди вывесок баров и лав-отелей, а заодно поговорим о местных вечеринках в формате 18+.
Организационные детали
- Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
- Экскурсия проводится на общественном транспорте. Отдельно оплачиваются расходы на транспорт — до 2300 йен ($19) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками
- У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия полностью соответствует описанию, нам показали Токио с разных сторон: деловой Сибуя, традиционный парк с храмом Мэйдзи, яркий Харадзюку
Аэлита опять пришла к нам в отель, и мы пешком (а мы очень