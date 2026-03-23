Индивидуальная экскурсия «О Токио на языке контрастов» приглашает вас в увлекательное путешествие по столице Японии.Откройте для себя сакральную атмосферу храма Мейдзи Дзингу, почувствуйте пульсирующую жизнь знаменитого перекрестка Сибуя и окунитесь

в мир японской молодежной культуры в Харадзюку. Ваш личный гид раскроет секреты местного менталитета, поделится историями о переломных событиях в жизни города и покажет, как современные тенденции сочетаются с традициями. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Токио глазами его жителей. Подготовьтесь к приключению, в котором каждый шаг открывает что-то новое и неожиданное

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок! Я проведу вас по любимым районам местных, расскажу о менталитете японцев, о непростых этапах адаптации в новой стране и, конечно, о судьбах людей в истории города. Наш примерный план такой:

Мейдзи: от традиций к современности. Побываем в храме Мейдзи Дзингу — это самое значимое синтоистское святилище в Токио в центре парка Ёёги. Здесь я познакомлю вас с японской храмовой архитектурой и расскажу об императоре, в честь которого назван храм. Приготовьтесь услышать о самых переломных и драматичных событиях в истории Японии!

Перекресток в районе Сибуя. Пройдем мимо легендарного памятника Хатико — японского символа верности и дружбы. Затем посмотрим на всемирно известный перекрёсток семи дорог в районе Сибуя, по которому за 2 минуты проходит более 2500 человек. А еще сможем попробовать японские лакомства, которые продают только здесь.

Харадзюку: территория японских хипстеров. Теперь мы в излюбленном районе токийской молодёжи — щегольском Харадзюку. Именно здесь мы встретим обладателей самых странных нарядов и причёсок. Вы узнаете, кто из мировых кутюрье черпал свои идеи у местной молодежи и как в Харадзюку возникла уникальная японская субкультура.

Токио с высоты и неоновый Кабукичо. Полюбуемся городом с на одной из лучших смотровых площадок и напоследок заглянем в злачный район Кабукичо. И это будет уже «неяпонский» Токио — кричащий, неоновый, раскрепощенный. Прогуляемся среди вывесок баров и лав-отелей, а заодно поговорим о местных вечеринках в формате 18+.

Организационные детали