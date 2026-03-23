Мои заказы

О Токио на языке контрастов

Познайте Токио: от храма Мейдзи до неонового Кабукичо. Уникальная экскурсия с личным гидом
Индивидуальная экскурсия «О Токио на языке контрастов» приглашает вас в увлекательное путешествие по столице Японии.

Откройте для себя сакральную атмосферу храма Мейдзи Дзингу, почувствуйте пульсирующую жизнь знаменитого перекрестка Сибуя и окунитесь
читать дальшеуменьшить

в мир японской молодежной культуры в Харадзюку.

Ваш личный гид раскроет секреты местного менталитета, поделится историями о переломных событиях в жизни города и покажет, как современные тенденции сочетаются с традициями. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Токио глазами его жителей. Подготовьтесь к приключению, в котором каждый шаг открывает что-то новое и неожиданное

4.9
44 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
  • 🕌 Посещение значимых храмов и святилищ
  • 🍣 Уникальные японские лакомства
  • 👘 Погружение в субкультуры и моду
  • 🌆 Вид на Токио с высоты
  • 🎉 Ночная жизнь и неоновые огни
О Токио на языке контрастов
О Токио на языке контрастов
О Токио на языке контрастов

Что можно увидеть

  • Храм Мейдзи Дзингу
  • Памятник Хатико
  • Перекресток в районе Сибуя
  • Район Харадзюку
  • Смотровая площадка
  • Район Кабукичо

Описание экскурсии

За целый день мы откроем всю палитру Токио — от храмовой архитектуры до слепящих неоновых вывесок! Я проведу вас по любимым районам местных, расскажу о менталитете японцев, о непростых этапах адаптации в новой стране и, конечно, о судьбах людей в истории города. Наш примерный план такой:

Мейдзи: от традиций к современности. Побываем в храме Мейдзи Дзингу — это самое значимое синтоистское святилище в Токио в центре парка Ёёги. Здесь я познакомлю вас с японской храмовой архитектурой и расскажу об императоре, в честь которого назван храм. Приготовьтесь услышать о самых переломных и драматичных событиях в истории Японии!

Перекресток в районе Сибуя. Пройдем мимо легендарного памятника Хатико — японского символа верности и дружбы. Затем посмотрим на всемирно известный перекрёсток семи дорог в районе Сибуя, по которому за 2 минуты проходит более 2500 человек. А еще сможем попробовать японские лакомства, которые продают только здесь.

Харадзюку: территория японских хипстеров. Теперь мы в излюбленном районе токийской молодёжи — щегольском Харадзюку. Именно здесь мы встретим обладателей самых странных нарядов и причёсок. Вы узнаете, кто из мировых кутюрье черпал свои идеи у местной молодежи и как в Харадзюку возникла уникальная японская субкультура.

Токио с высоты и неоновый Кабукичо. Полюбуемся городом с на одной из лучших смотровых площадок и напоследок заглянем в злачный район Кабукичо. И это будет уже «неяпонский» Токио — кричащий, неоновый, раскрепощенный. Прогуляемся среди вывесок баров и лав-отелей, а заодно поговорим о местных вечеринках в формате 18+.

Организационные детали

  • Оплата оставшейся суммы производится наличными в йенах по курсу на день экскурсии
  • Экскурсия проводится на общественном транспорте. Отдельно оплачиваются расходы на транспорт — до 2300 йен ($19) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками
  • У меня гибкий подход: выше указана примерная программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресепшена вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аэлита
Аэлита — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я лицензированный гид. Проходила обучение в Японии, имею сертификат гида, выданный Японской Федерацией Сертификации гидов. Сертифицированным гидам вход в музеи, на выставки и мероприятия бесплатный, поэтому со мной вы экономите
читать дальшеуменьшить

на билетах для гида. Живу в Японии с 2008 года, замужем за японцем. Провожу экскурсии по всей Японии, не только по Токио. Очень люблю эту страну за уникальную историю, мягкий климат, горы, прекрасный чистый пляж, вкусную кухню и древнюю архитектуру. С удовольствием поделюсь местными легендами и покажу не только популярные туристические места, но и интересные локальные достопримечательности, о которых мало кто знает.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
2
3
2
2
1
Александра
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в Камакуру. Остались очень довольны! Аэлита прекрасный рассказчик, очень интересный материал, не утомительная прогулка! Очень рекомендую!
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
Вчера вернулись из Японии. Брали две экскурсии с Аэлитой: Токио на языке контрастов и влюбиться в
Аэлита
Аэлита
Ответ организатора:
Спасибо огромное за отзыв❤️Надеюсь здесь собрали приятные эмоции и позитивные впечатления)
Вам был полезен этот отзыв?
Timur
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как и рассказ Аэлиты. Мои фотографии вам расскажут как прошла экскурсия….
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
С Аэлитой мы уже встречаемся второй год, выбор гида это как выбор врача. Токио прекрасен как
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Спасибо большое за замечательную экскурсию по Токио! Мы были семьёй из четырёх человек (мама, папа и двое детей 7 и 11) всем очень понравилось. Вы очень чуткая и милая, прислушивались к нашим пожеланиям, и благодаря этому прогулка получилась особенно комфортной и интересной. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Севиль
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".

Экскурсия полностью соответствует описанию, нам показали Токио с разных сторон: деловой Сибуя, традиционный парк с храмом Мэйдзи, яркий Харадзюку
читать дальшеуменьшить

и маргинальный Кабукичо. Мы также поднялись на 45 этаж небоскреба, увидели Токио с высоты и послушали игру на дизайнерском пианино))

Экскурсия начинается с площади Сибуя (та самая знаманитая площадь, на перекрестке которой вечером проходит тысяча человек, а напротив станции сидит преданный Хатико). Мы поднялись на второй этаж Старбакса и посмотрели на перекресток Сибуя сверху. Людей было не так много, так как время было раннее, но впечатление о том, что происходит на перекрестке вечером у нас появилось. Гид также рассказала прошлое перекрестка Сибуя, и показала на черно-белых фотографиях, как еще полвека назад Сибуя была маленькой станцией с одноэтажными домиками вокруг.

Далее мы пошли к парку, где находится храм Мэйдзи. С именем этого императора связан подъем Японии, но гид нам также рассказала, каким образом Японии достался этот подъем. В храме нам повезло увидеть церемонию традиционной японской свадьбы!

После Храма мы прогулялись до станции, все это время гид рассказывала об укладе жизни японцев и приводила примеры контраста японского общества. Гид отвечала на все наши вопросы и делилась примерами из своей жизни в Токио.

Мы приехали в молодежный район Токио Харадзюку, на улицах которого играет современная музыка и находятся магазины с яркой трендовой одеждой. Здесь можно поиграть в автоматы, купить сувениры для друзей-анимешников и поесть уличной еды. Наш обед был в уютном ресторане с хорошими ценами. Ресторан скрыт от глаз большинства туристов, думаю, что если бы мы гуляли по Харадзюку самостоятельно, этот ресторан не нашли бы.

Затем мы поднялись на небоскреб, кажется, на 45 этаж, и смотрели на Токио с высоты. Гид рассказала об особенностях архитектурной планировки города и пояснила, с чем связан такой "сероватый" план города. В здании небоскреба находится пианино от знаменитой дизайнера, на нем можно поиграть или послушать, как играют другие. Тут также можно купить сувениры и попить кофе.

Наша экскурсия завершилась в "злачном" районе Токио Кабукичо. Сюда приходят японские сарари-мэны после работы и оставляют свои деньги в казино "пачинко", лав-отелях и подобных местах. Гид рассказала об особенностях этих мест и показала нам как устроены эти здания внутри (это, наверное, было самое интересное и необычное за всю экскурсию!!)

В общем, если вы хотите увидеть Токио с разных сторон, то эта экскурсия полностью оправдает ваши ожидания. Кстати, Аэлита также хорошо фотографирует:)

10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".+2
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
10 июня мы посетили прекрасную экскурсию Аэлиты -"О Токио на языке контрастов".
Вам был полезен этот отзыв?
И
Это была наша вторая экскурсия с Аэлитой, поэтому мы были уверены что всё пройдёт замечательно) так и было)
Аэлита опять пришла к нам в отель, и мы пешком (а мы очень
читать дальшеуменьшить

любим ходить пешком) пошли в сады Императорского дворца, потом поехали к памятнику Хатико и перекрёстку Сибуя, поднялись на смотровую площадку и посмотрели на перекрёсток сверху, потом отправились в Meiji Jingu, посетили смотровую площадку Tokyo Metropolitan Government Building (Tochō) и прогулялись по району Кабукичо.
Нам очень понравилась экскурсия и рассказ гида😍. Аэлита очень чутко прислушивалась к нашим пожеланиям относительно маршрута, помогла нам с небольшими покупками в магазине по пути. Мы хотим сказать большое спасибо 💕

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали этот день незабываемым. Хочется отметить, что из 8 человек, проводивших нам экскурсии в Японии,
читать дальшеуменьшить

Аэлита единственный гид, работающая с наушниками, что очень удобно. Еще раз спасибо, мы прекрасно провели время!!! Так же особая благодарность за помощь в бронировании ресторана, чего мы в нынешних условиях сделать из России не могли.

Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
Огромное спасибо Аэлите за экскурсию. Отличное знание истории и культуры Японии, подкрепленное фактами и фото, сделали
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии на «О Токио на языке контрастов»

Знакомьтесь, Токио
Пешая
8 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио
Приглашаем на экскурсию «Знакомьтесь, Токио» - путешествие по ярким уголкам и историческим местам, полное впечатлений и открытий
Начало: У вашего отеля
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от $600 за всё до 6 чел.
Очарование южного Токио
Пешая
4.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Очарование южного Токио
Погрузитесь в мир японской культуры, посетив уникальные храмы, сады и знаковые места Токио
Начало: На станции Синагава
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $250 за всё до 6 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
15 авг в 11:30
16 авг в 11:30
от €330 за всё до 5 чел.
Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
Пешая
2 часа
16 отзывов
Аудиогид
Аудиогид по Токио «Храм Сэнсодзи и район Асакуса»
Увлекательная прогулка по Асакусе с аудиогидом. Откройте для себя историю храма Сэнсодзи и наслаждайтесь культурой Токио без лишних забот
Начало: У культурно-туристического центра Асакуса
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от $14 за человека
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио
от $295 за экскурсию