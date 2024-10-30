Познавательное путешествие в прошлое Страны восходящего солнца для новичков и опытных туристов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Познавательное путешествие в Японию
Погрузитесь в увлекательное исследование истории Страны восходящего солнца! Эта экскурсия подходит как для новичков, так и для опытных туристов, желающих узнать больше о культуре и традициях Японии.
Что вас ждет на экскурсии?
- Узнайте, чем были поражены первые европейцы, посетившие Японию.
- Откройте для себя, как удалось установить мир с воинственными самураями.
- Познакомьтесь с японским фаст-фудом: чем питались жители во времена Эдо.
- Исследуйте устройство традиционного японского жилища.
- Разгадайте загадку «туалетного дохода»: что это значит?
Важно знать
Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек. Начало в 10:00, а продолжительность составляет от 1 до 2 часов. Встреча участников будет перед входом в Музей Эдо-Токио.
Не упустите возможность узнать больше о богатой истории и культуре Японии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир, который ждет вас!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Обед
- Транспортные расходы
- Билеты в музей
Место начала и завершения?
Музей Эдо-Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
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