Описание экскурсии

Познавательное путешествие в Японию

Погрузитесь в увлекательное исследование истории Страны восходящего солнца! Эта экскурсия подходит как для новичков, так и для опытных туристов, желающих узнать больше о культуре и традициях Японии.

Что вас ждет на экскурсии?

Узнайте, чем были поражены первые европейцы, посетившие Японию.

Откройте для себя, как удалось установить мир с воинственными самураями.

Познакомьтесь с японским фаст-фудом: чем питались жители во времена Эдо.

Исследуйте устройство традиционного японского жилища.

Разгадайте загадку «туалетного дохода»: что это значит?

Важно знать

Экскурсия проводится при наличии группы от 2-х человек. Начало в 10:00, а продолжительность составляет от 1 до 2 часов. Встреча участников будет перед входом в Музей Эдо-Токио.

Не упустите возможность узнать больше о богатой истории и культуре Японии. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир, который ждет вас!