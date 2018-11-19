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дней немного! Очень хорошо, что есть такие люди как Мила, которые предлагают такие полезные и вкусные экскурсии)… все-таки вкусная аутентичная еда является одной из важных составляющих любого путешествия. Наша экскурсия прошла в прекрасной дружеской атмосфере в очень уютном семейном ресторанчике …. ты словно на кухне у своих знакомых, видишь процесс приготовления, Мила комментирует каждое блюдо, повар, он же хозяин, предлагает многообразные японские явства, учитывая твои вкусовые пристрастия… еда готовится ловко с разговорами, обсуждениями, шутками)… а прогулка по району Кагуразака открыла нам ещё один Токио, отличный от тех мест, где мы были накануне. Мила очень пунктуально относится к своей работе, ее рассказы очень информативны и интересны… спасибо большое, Мила! Ваша экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений о Токио!))