Вас ждет прогулка по островку спокойствия в наполненном стрессом мегаполисе.
В районе Кагуразака вы найдете сочетание традиций и современной жизни токийцев и сможете оценить на вкус лучшие блюда изысканной кухни кайсэки.
В районе Кагуразака вы найдете сочетание традиций и современной жизни токийцев и сможете оценить на вкус лучшие блюда изысканной кухни кайсэки.
Описание экскурсии
Кагуразака
Один из центральных жилых кварталов города с высокой плотностью мишленовских заведений и японской и французской кухни, центр притяжения сразу для всех: для молодых людей в поисках передышки от шума деловых районов, для состоятельных и стильных пожилых японок в кимоно и для экспатов из Европы. Это один из немногих районов Токио, где сохранились чайные домики, хотя гейши района Кагуразака вряд ли составят серьёзную конкуренцию киотским гейко (об этом я расскажу при встрече). Уровень ресторанов района Кагуразака вполне, впрочем, может конкурировать с кварталом Гион в Киото. Предлагаю проверить это в самом начале нашей прогулки.
Программа
- Прежде всего мы пообедаем легкими, но сытными блюдами кухни кайсэки в исполнении японского повара. Я буду сопровождать подачу блюд объяснениями того, что же мы едим и каким образом блюдо приготовлено.
- Затем заглянем в пару стильных кафе с целью поглазеть на посетителей и интерьер или в парочку лавок с традиционными сладостями с целью продегустировать или же купить на пробу сезонные сладости вагаси.
- После мы прогуляемся вглубь Кагуразаки и оценим, как старина и древние верования вписываются в современную жизнь на примере небольших синтоистских святилищ, которые непременно встретятся по дороге.
- Затем улица с многочисленными лавками даст нам возможность оценить некоторые из традиционных ремесел Японии, местные сладости или ассортимент чайной лавки… Или презрев ремесла и местный чай, вы решите провести продолжительное время в магазине формата драгстор (безрецептурная аптека) или задержаться в стойеновом магазине (все по 100 йен), восхищаясь изобретательностью японцев и мощью китайской полимерной промышленности. Если продолжительность экскурсии позволит, я помогу вам с выбором покупок или подробно объясню как добраться назад в отель, снабдив картой метро или телефоном такси-компании.
Организационные детали
- Стоимость проезда на общественном транспорте гостей и гида не включена — она составит от 600 до 1.000 йен на взрослого человека в день, если вы ограничитесь одним районом Кагуразака.
- Если ваш отель в пределах кольцевой линии JR Яманоте, я вас заберу. Если нет — мы обсудим, как вам добраться до места встречи, которое определим совместно.
- Пожалуйста, бронируйте как можно раньше — чтобы и у меня было свободное время, и ресторан принял нашу бронь. Также примите во внимание, что, если вы берете ребенка в ресторан, мне нужно знать его точный возраст — некоторые заведения не пускают детей ниже определенного возраста. С грудными младенцами обычно доступны только отдельные кабинеты за дополнительную плату, так как за стойкой или в общем зале ребенок может помешать другим посетителям.
- За свой ланч я заплачу сама, если его стоимость не превысит 6.000 йен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 385 туристов
Серьёзная девушка, серьёзно занявшаяся инбаунд-туризмом. Живу в Токио, составляю маршруты для турфирм и работаю гидом — и это мне очень нравится. До этого посвятила 10 лет учёбе и работе по
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Были с мужем в ноябре в Токио… В таком гастрономическом раю, как Токио, с его многообразием общепита, не сразу сообразишь, как все устроено, где находится, и что порой ешь)…. а
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С
Мы всей семьей уже неоднократно бывали в Токио. Но самостоятельно узнать его со всех сторон невозможно. Мила стала для нас проводником в новый для нас район Токио. Детали экскурсии были
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Вернувшись домой после запоминающегося путешествия в Японию, на стандартный вопрос "Как съездили?" мы всем отвечали, что нам невероятно повезло с гидом. Мила - настоящий профессионал! Она не только превосходно знает
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Незаменимая экскурсия, даже если вы не являетесь "гастрономическим" туристом или ресторанным ценителем (как мы). Попробовать национальные блюда, узнать что же внутри, послушать историю развития японской кухни - отличные впечатления. И всё это в достойном ресторане. Мила настоящий профессионал своего дела, хорошо разбирается в кулинарной теме, лично знакома со многими шеф-поварами, так что было очень интересно.
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Т
Мила приятная и ответственная девушка. Показала нам Токио, рассказала что и где лучше всего покупать, провела обед в очень атмосферном месте, где обедают местные жители и ресторанчик на 8 человек с обедом из сезонных продуктов, и просто так туда не попасть (поэтому и берется предоплата за обед). Подсказала массу нужной информации, чем значительно облегчила наше передвижение по Японии. Очень рекомендую.
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Экскурсия прошла великолепно. Гид Мила точно описала место встречи с приложением подробного описания маршрута, схемы движения и фотографии станции. Заблудиться невозможно. Встреча произошла точно в указанное время. Места подобраны со вкусом. Без скопления народа. Информация полезная, легко запоминается. Много даёт подсказок на разные вопросы по Японии. Всем советую узнать Токио от удивительном Гида Милы.
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