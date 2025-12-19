Мои заказы

Ваша инструкция к Токио

Понять город за 3 часа и стать в нём своим
Эта экскурсия — ваше быстрое вливание в Токио.

Вы получите не карту достопримечательностей, а рабочую инструкцию по городу: где есть, куда ездить, как ориентироваться.

В качестве декораций — центр мегаполиса: от величественных стен Императорского дворца до стильной Гиндзы и футуристичного острова Одаиба.
Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • Императорский дворец
  • Токийский вокзал — научимся навигации в подземном городе
  • квартал Гиндза — его еда, быт, стиль
  • остров Одаиба — беспилотное метро, пляж и статуи

Вы узнаете:

  • как устроен Токио: районы, структура, логика жизни
  • как не заблудиться в транспорте, покупать билеты, читать указатели
  • где питаться — просто, вкусно и без языкового шока
  • что важно знать в первые дни в Токио, чтобы город стал своим

Примерный тайминг

10:00–10:30 — Императорский дворец
10:30–10:45 — переход к Токийскому вокзалу
10:45–11:20 — Токийский вокзал
11:20–11:40 — переход в сторону Гиндзы
11:40–12:10 — Гиндза
12:10–12:40 — переезд на Одаиба
12:40–13:00 — Одаиба

Корректируем его под наш темп.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (около 800 йен), а также еда и напитки (по желанию)
  • Пройдём около 8–10 тысяч шагов. Темп спокойный, специальной физподготовки не требуется

во вторник и четверг в 13:00, в воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$59
Дети до 12 лет$32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро станции Такэбаши
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 13:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я живу в Токио и провожу авторские прогулки, которые помогают не просто увидеть город, а почувствовать его ритм и понять, как он устроен. Мои экскурсии это больше, чем маршруты. Это погружение
читать дальше

в культурный код Японии: я объясняю поведение местных, учу, как легко и удобно пользоваться транспортом, показываю, где вкусно поесть без туристических наценок, куда пойти самостоятельно и как сориентироваться в городе без стресса. После прогулки вы получите мини-гайд, чтобы всё важное осталось с вами: от советов по навигации до мест, где можно почувствовать настоящую Японию. Я люблю этот город и с удовольствием делюсь тем, как он может раскрыться по-новому для каждого. Если вы хотите не просто «посмотреть Токио», а понять его, то вам ко мне:)

