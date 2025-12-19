Эта экскурсия — ваше быстрое вливание в Токио.
Вы получите не карту достопримечательностей, а рабочую инструкцию по городу: где есть, куда ездить, как ориентироваться.
В качестве декораций — центр мегаполиса: от величественных стен Императорского дворца до стильной Гиндзы и футуристичного острова Одаиба.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Императорский дворец
- Токийский вокзал — научимся навигации в подземном городе
- квартал Гиндза — его еда, быт, стиль
- остров Одаиба — беспилотное метро, пляж и статуи
Вы узнаете:
- как устроен Токио: районы, структура, логика жизни
- как не заблудиться в транспорте, покупать билеты, читать указатели
- где питаться — просто, вкусно и без языкового шока
- что важно знать в первые дни в Токио, чтобы город стал своим
Примерный тайминг
10:00–10:30 — Императорский дворец
10:30–10:45 — переход к Токийскому вокзалу
10:45–11:20 — Токийский вокзал
11:20–11:40 — переход в сторону Гиндзы
11:40–12:10 — Гиндза
12:10–12:40 — переезд на Одаиба
12:40–13:00 — Одаиба
Корректируем его под наш темп.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (около 800 йен), а также еда и напитки (по желанию)
- Пройдём около 8–10 тысяч шагов. Темп спокойный, специальной физподготовки не требуется
во вторник и четверг в 13:00, в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$59
|Дети до 12 лет
|$32
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро станции Такэбаши
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 13:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 65 туристов
Я живу в Токио и провожу авторские прогулки, которые помогают не просто увидеть город, а почувствовать его ритм и понять, как он устроен. Мои экскурсии это больше, чем маршруты. Это погружение
Входит в следующие категории Токио
