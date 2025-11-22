Экскурсия «Винтажный Токио» проведет вас через уникальные районы Коендзи и Китидзёдзи. Эти места славятся своими винтажными магазинами и рынками, где можно найти редкие ретро-находки. Прогулка по старинным барам и ресторанам позволит ощутить дух старого Токио. Здесь вы сможете познакомиться с владельцами заведений и узнать их истории. Погружение в многогранный мир этих районов подарит незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🎶 Живая музыка в Коендзи
- 🛍️ Винтажные магазины
- 🍣 Аутентичные рестораны
- 🕰️ Старинные бары
- 🎉 Фестивали в Китидзёдзи
- 👜 Блошиные рынки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и приятная для прогулок. Летом, в июне и августе, можно насладиться фестивалями, но учтите, что может быть жарко. Зимой, с декабря по февраль, атмосфера уютная, но некоторые рынки могут быть менее активны.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Коендзи
- Китидзёдзи
Описание экскурсии
Старинный богемный Koenji
Здесь много мест, где звучит живая музыка. А на каждом углу — винтажные магазины на любой вкус, где можно отыскать уникальные ретро-вещички.
Аутентичные токийские рестораны и бары
Некоторым из них больше 30 лет! Вы сможете попробовать местную кухню и познакомиться с владельцами старинных ресторанов.
Многогранный и оживлённый Kichijоji
Я расскажу о фестивалях, которые здесь проходят. Мы прогуляемся по блошиным рынкам, где можно выторговать винтажный Louis Vuitton за $5. И разберёмся, как эти места отражают токийский стиль жизни.
Организационные детали
Если вы захотите попробовать что-то в аутентичных заведениях — заказ оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Токио
Привет! Я живу в Токио с 2023 — и провожу увлекательные экскурсии для всех, кто хочет открыть этот город! Приглашаю вас исследовать яркое сердце Токио — я показываю самые живые
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии из Токио
Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Уникальная возможность исследовать Токио в собственном темпе. Выбирайте маршруты и достопримечательности по своему вкусу
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш первый маршрут по Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио за 8 часов: от исторических мест до современных кварталов. Поймите город и почувствуйте себя местным жителем
19 ноя в 14:30
20 ноя в 14:30
$300 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Токио: Сибуя и легендарный Хатико
Погрузитесь в уникальную атмосферу Токио, узнав о его истории и культуре. Исследуйте ключевые достопримечательности столицы Японии
Начало: У южного выхода станции Shibuya
Расписание: во вторник в 10:00
2 дек в 10:00
9 дек в 10:00
$129 за человека