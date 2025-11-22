Мои заказы

Винтажный Токио

Путешествие по Коендзи и Китидзёдзи раскроет перед вами атмосферу старого Токио. Откройте для себя винтажные рынки и старинные бары
Экскурсия «Винтажный Токио» проведет вас через уникальные районы Коендзи и Китидзёдзи. Эти места славятся своими винтажными магазинами и рынками, где можно найти редкие ретро-находки. Прогулка по старинным барам и ресторанам позволит ощутить дух старого Токио. Здесь вы сможете познакомиться с владельцами заведений и узнать их истории. Погружение в многогранный мир этих районов подарит незабываемые впечатления

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎶 Живая музыка в Коендзи
  • 🛍️ Винтажные магазины
  • 🍣 Аутентичные рестораны
  • 🕰️ Старинные бары
  • 🎉 Фестивали в Китидзёдзи
  • 👜 Блошиные рынки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и приятная для прогулок. Летом, в июне и августе, можно насладиться фестивалями, но учтите, что может быть жарко. Зимой, с декабря по февраль, атмосфера уютная, но некоторые рынки могут быть менее активны.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Коендзи
  • Китидзёдзи

Описание экскурсии

Старинный богемный Koenji

Здесь много мест, где звучит живая музыка. А на каждом углу — винтажные магазины на любой вкус, где можно отыскать уникальные ретро-вещички.

Аутентичные токийские рестораны и бары

Некоторым из них больше 30 лет! Вы сможете попробовать местную кухню и познакомиться с владельцами старинных ресторанов.

Многогранный и оживлённый Kichijоji

Я расскажу о фестивалях, которые здесь проходят. Мы прогуляемся по блошиным рынкам, где можно выторговать винтажный Louis Vuitton за $5. И разберёмся, как эти места отражают токийский стиль жизни.

Организационные детали

Если вы захотите попробовать что-то в аутентичных заведениях — заказ оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Токио
Привет! Я живу в Токио с 2023 — и провожу увлекательные экскурсии для всех, кто хочет открыть этот город! Приглашаю вас исследовать яркое сердце Токио — я показываю самые живые
читать дальше

и запоминающиеся места, знакомлю с миром сумо, дзюдо, винтажными лавками и блошиными рынками. Я создаю индивидуальные маршруты — от поездок в горы Такао и на Фудзи до прибрежных деревень и океанского побережья. Осенью мы любуемся цветением, зимой — катаемся на лыжах в Хоккайдо, летом — наслаждаемся фестивалем Ава-Одори в Коэндзи, а весной — посещаем выставки в Tokyo Big Sight.

Входит в следующие категории Токио

