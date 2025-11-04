Индивидуальная
до 6 чел.
Ваш первый маршрут по Токио
Погрузитесь в атмосферу Токио за 8 часов: от исторических мест до современных кварталов. Поймите город и почувствуйте себя местным жителем
4 ноя в 14:30
5 ноя в 14:30
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды средневековой Камакуры
Уникальная экскурсия по Камакуре: храмы, статуя Будды и прогулка по живописным улочкам. Погрузитесь в атмосферу древнего города и откройте для себя его тайны
14 окт в 09:00
15 окт в 09:00
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сибамата и Гинза Янака - уютная жизнь и эстетика
Погрузитесь в атмосферу старого Токио, где сохранились традиции и спокойствие. Узнайте о японской поэзии и философии в уникальных местах
11 окт в 11:00
12 окт в 11:00
$257 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние районы Токио
Путешествие по вечерним районам Токио: Гиндза, Сибуя, Голден Гай и Кабукичо. Откройте для себя уникальную атмосферу города, который никогда не спит
Начало: На перекрёстке Сибуя
Завтра в 18:00
14 окт в 18:00
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
От древнего Эдо к архитектуре и технологиям будущего
Увидеть, как эпохи наслаивались друг на друга и понять, как сложился уникальный облик Токио
Начало: На мосту Нихомбаси
Завтра в 12:00
10 окт в 12:00
$120 за человека
