10 сокровищ деревянного зодчества - рядом с Токио

Погрузитесь в атмосферу японских садов, узнайте о культурных ценностях и насладитесь видами горы Фудзи в ясный день
Посетите старинные постройки Киото и Камакуры, не покидая окрестности Токио.

В Йокогаме, известной своим современным стилем, скрываются настоящие сокровища деревянного зодчества.

В живописном парке «Санкейэн» вы увидите пагоду 15 века и другие
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старинные сооружения, узнаете о культуре японских садов и значении Йокогамы в истории Японии.

Прогулка включает знакомство с традиционным жилищем, фотолокации для съёмки сезонных цветов и силуэт горы Фудзи в ясный день. Экскурсия подойдёт всем, есть места для отдыха и перекуса. Бронируйте индивидуальную экскурсию и погрузитесь в историю и культуру Японии

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальные старинные постройки
  • 🏯 Пагода 15 века
  • 🌿 Живописные японские сады
  • 📸 Фотолокации для съёмки
  • 🏞️ Силуэт горы Фудзи
  • 🚶‍♂️ Комфортный маршрут для всех
    • 10 сокровищ деревянного зодчества - рядом с Токио
    10 сокровищ деревянного зодчества - рядом с Токио
    10 сокровищ деревянного зодчества - рядом с Токио
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Пагода 15 века
  • Императорский дворец
  • Вилла рода Токугавы
  • Традиционное жилище

    • Описание экскурсии

    • Водоёмы и ландшафтная эстетика японских садовых архитекторов
    • Сооружения и пагоды, признанные культурными ценностями Японии
    • Знакомство с традиционным жилищем с треугольным силуэтом, где ежедневно разжигают огонь
    • Фотолокации для съёмки сезонных цветов, весенней сакуры или осенних клёнов
    • Силуэт горы Фудзи в ясный день

    Парк «Санкейэн»

    • Как достопримечательность это место было открыто ещё в 1906 году. А вот кем и с какими целями — узнаете в мемориальном здании садово-паркового комплекса
    • Пройдём вглубь парка и скорее всего встретим японские пары в традиционных свадебных костюмах — здесь идеальные локации для снимков
    • Отыщем пагоду 15 века из уже не существующего храма в Киото, рассмотрим архитектурные детали императорского дворца и виллу рода великого сёгуна Токугавы

    Во время прогулки мы обсудим:

    • насколько важен сад для японца, а город Йокогама — для Токио
    • почему Йокогама, а не Токио, стала промышленной столицей Японии
    • как получилось, что среди великих памятников и сооружений парка нашлось место крестьянскому жилищу с соломенными крышами
    • какими техниками пользуются создатели японских садов
    • куда ещё стоит отправиться, чтобы отметиться в самых знаменитых садах страны

    Организационные детали

    • Йокогама находится в получасе езды от Токио, до неё легко добраться на электричке. В самой Йокогаме мы воспользуемся такси, чтобы быстро добраться до нужного места
    • Маршрут очень комфортный, подойдёт без исключения всем. Есть места для отдыха в прохладе или с возможностью перекусить
    • По запросу проведу экскурсию для компаний от 3 до 8 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — $55

    Мест для встречи я предлагаю три:

    1. Станция Токио или Синбаси (для старта из Токио)
    2. Станция Сакураги-чо или Минато Мирай (для старта из Йокогамы)
    3. Круизный терминал в Йокогаме

    Дополнительные расходы:

    • электричка из Токио — 700 йен за человека
    • такси в Йокогаме — 2500 йен за троих
    • входной билет в парк «Санкейэн»: взрослый — 900 йен, дети до 15 лет — 20 йен

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В Токио или Йокогаме
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Г
    7 авг 2024
    За несколько часов этой экскурсии в парке узнали о традиционной Японии больше, чем за три дня в поездке по древним храмам. Гид - редкий человек, работающий по специальности: легко и
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    интересно рассказывает про все постройки, историю и современные темы с крутыми знаниями инсайдера. Для нас было много открытий и много ярких акцентов. Вторая экскурсия была со скидкой(!) и тоже очень понравилась. АРИГАТО

    Входит в следующие категории Токио

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