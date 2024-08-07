читать дальше интересно рассказывает про все постройки, историю и современные темы с крутыми знаниями инсайдера. Для нас было много открытий и много ярких акцентов. Вторая экскурсия была со скидкой(!) и тоже очень понравилась. АРИГАТО

За несколько часов этой экскурсии в парке узнали о традиционной Японии больше, чем за три дня в поездке по древним храмам. Гид - редкий человек, работающий по специальности: легко и