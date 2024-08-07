Посетите старинные постройки Киото и Камакуры, не покидая окрестности Токио.
В Йокогаме, известной своим современным стилем, скрываются настоящие сокровища деревянного зодчества.
В живописном парке «Санкейэн» вы увидите пагоду 15 века и другие
В Йокогаме, известной своим современным стилем, скрываются настоящие сокровища деревянного зодчества.
В живописном парке «Санкейэн» вы увидите пагоду 15 века и другие
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Водоёмы и ландшафтная эстетика японских садовых архитекторов
- Сооружения и пагоды, признанные культурными ценностями Японии
- Знакомство с традиционным жилищем с треугольным силуэтом, где ежедневно разжигают огонь
- Фотолокации для съёмки сезонных цветов, весенней сакуры или осенних клёнов
- Силуэт горы Фудзи в ясный день
Парк «Санкейэн»
- Как достопримечательность это место было открыто ещё в 1906 году. А вот кем и с какими целями — узнаете в мемориальном здании садово-паркового комплекса
- Пройдём вглубь парка и скорее всего встретим японские пары в традиционных свадебных костюмах — здесь идеальные локации для снимков
- Отыщем пагоду 15 века из уже не существующего храма в Киото, рассмотрим архитектурные детали императорского дворца и виллу рода великого сёгуна Токугавы
Во время прогулки мы обсудим:
- насколько важен сад для японца, а город Йокогама — для Токио
- почему Йокогама, а не Токио, стала промышленной столицей Японии
- как получилось, что среди великих памятников и сооружений парка нашлось место крестьянскому жилищу с соломенными крышами
- какими техниками пользуются создатели японских садов
- куда ещё стоит отправиться, чтобы отметиться в самых знаменитых садах страны
Организационные детали
- Йокогама находится в получасе езды от Токио, до неё легко добраться на электричке. В самой Йокогаме мы воспользуемся такси, чтобы быстро добраться до нужного места
- Маршрут очень комфортный, подойдёт без исключения всем. Есть места для отдыха в прохладе или с возможностью перекусить
- По запросу проведу экскурсию для компаний от 3 до 8 человек. Доплата за каждого дополнительного участника — $55
Мест для встречи я предлагаю три:
1. Станция Токио или Синбаси (для старта из Токио)
2. Станция Сакураги-чо или Минато Мирай (для старта из Йокогамы)
3. Круизный терминал в Йокогаме
Дополнительные расходы:
- электричка из Токио — 700 йен за человека
- такси в Йокогаме — 2500 йен за троих
- входной билет в парк «Санкейэн»: взрослый — 900 йен, дети до 15 лет — 20 йен
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Токио или Йокогаме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 145 туристов
10 лет занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Георгий
7 авг 2024
За несколько часов этой экскурсии в парке узнали о традиционной Японии больше, чем за три дня в поездке по древним храмам. Гид - редкий человек, работающий по специальности: легко и
Входит в следующие категории Токио
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