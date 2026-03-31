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Описание тура

Япония — такая далёкая, загадочная и экзотическая, сверхсовременная и традиционная. Недоступность и самобытность островного государства всегда притягивала путешественников. Мы тоже не смогли устоять и приглашаем вас познакомиться с этой удивительной страной. За 10 дней тура вы увидите, почувствуете и попробуете всё самое-самое: интерактивные галереи и древние святилища, традиционные лакомства и японский стрит-фуд, горячие источники и океанский бриз, огромные зелёные парки с ручными оленями и сверхскоростные поезда. На протяжении всей поездки вас будет сопровождать замечательный гид, которая много лет прожила в Японии и прекрасно говорит на русском, английском и японском языках, что гарантирует для вас самое качественное и комфортное знакомство с местной культурой.

В путешествии застанем сезон момидзи — красных кленовых листьев. Японцы считают его не менее живописным, чем ханами (цветение сакуры). Если повезёт с погодой, то любоваться пламенеющей листвой мы будем на протяжении всей поездки. Обязательно берите с собой фотоаппарат или телефон с хорошей камерой — вам будет, что снимать!