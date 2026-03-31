Описание тура
Япония — такая далёкая, загадочная и экзотическая, сверхсовременная и традиционная. Недоступность и самобытность островного государства всегда притягивала путешественников. Мы тоже не смогли устоять и приглашаем вас познакомиться с этой удивительной страной. За 10 дней тура вы увидите, почувствуете и попробуете всё самое-самое: интерактивные галереи и древние святилища, традиционные лакомства и японский стрит-фуд, горячие источники и океанский бриз, огромные зелёные парки с ручными оленями и сверхскоростные поезда. На протяжении всей поездки вас будет сопровождать замечательный гид, которая много лет прожила в Японии и прекрасно говорит на русском, английском и японском языках, что гарантирует для вас самое качественное и комфортное знакомство с местной культурой.
В путешествии застанем сезон момидзи — красных кленовых листьев. Японцы считают его не менее живописным, чем ханами (цветение сакуры). Если повезёт с погодой, то любоваться пламенеющей листвой мы будем на протяжении всей поездки. Обязательно берите с собой фотоаппарат или телефон с хорошей камерой — вам будет, что снимать!
- Опытный гид. Наш проводник знает японский, русский и английский языки, жила в Японии и поможет вам открыть эту чудесную страну
- Нара — город оленей. Здесь нет никакого зоопарка, посреди города просто разбит огромный парк, и это самое настоящее оленье царство
- Сезон красных листьев. Момидзи — шестое время года в Японии. Именно в сезон алых листьев мечтают увидеть Японию туристы со всего мира. А мы и увидим!
- Город Токио. Самый большой и населённый город на планете (37 млн человек!). Токио — это Япония на максималках. Ультра-современность и традиции — всё здесь!
- Хаконэ. Город-курорт на острове Хонсю с термальными источниками, фуникулёром над озером и долиной дымящихся гейзеров
- Скоростной поезд. Отправимся в Киото на знаменитом сверхсовременном поезде, который развивает скорость до 300 км/ч
- Камакура. Курорт на берегу Тихого океана, где мы посетим буддийские святыни, попробуем мороженое из картофеля и отдохнём на побережье
- Японский стритфуд. Попробуем моти, рамен, шашлычки, пирожки-рыбки тайяки, фрукты в карамели и ещё много необычных блюд
- Комфортное размещение. Живём в гостиницах с удобствами в номерах по двое. Топовые локации недалеко ото всех интересных мест
- Вид на Фудзи. Открыточные виды на гору с белоснежной шапкой откроются нам во время велопрогулки у её подножья
- Фуникулёр. Мы поднимемся на высоту 1044 м над парящей гейзерной долиной Овакудани и полюбуемся видами озера Асиноко
- Киото. Древняя столица Японии удивит вас буддийскими храмами, дзен-садами, старинными замками и бурной ночной жизнью!
- Остров Одайба. Целый район развлечений на острове — здесь есть музеи и пляжи, торговые центры и аттракционы, фуд-корты и парки
- Велопрогулка. Промчим с ветерком вокруг озера Кавагутико. Будем останавливаться в самых живописных местах и любоваться Фудзи
Программа тура по дням
Прогулка по Токио и встреча с Хатико
Прилетаем в Токио, заселяемся в отель и сразу идём знакомиться с городом. Отправимся в старинный квартал Асакуса, где находится самый древний буддийский храм. Прогуляемся по узким улочкам мимо лавок ремесленников. Оценим настоящий японский стритфуд — моти, рамен и шарики-такояки. Вечером отправимся к статуе знаменитого пса Хатико, который стал символом преданности для многих японцев. Если не смотрели фильм про него — обязательно посмотрите, но будьте готовы прорыдаться от души. После прогулки вернёмся в отель, поделимся первыми впечатлениями и отправимся отдыхать. Надо набраться сил, ведь завтра начнётся наше большое путешествие.
Прогулка по Токио
Ночевка в гостинице Токио
Остров Хонсю и город Хаконэ
Утром отправляемся на остров Хонсю, в курортный городок Хаконэ. Здесь находится один из самых живописных нац. парков Японии. Сперва прокатимся на корабле по озеру Асиноко с видом на гору Фудзи. Поднимемся на фуникулёре над парящей гейзерной долиной Овакудани на высоту 1044 м. Самые смелые могут попробовать чёрные яйца — их варят прямо в серных источниках. Посмотрим работы Пикассо в музее под открытым небом. По пути будем подкреплять силы шашлычками-якитори, темпурой и другими местными вкусняшками. Вечером по желанию можно сходить в термальный парк (оплачивается отдельно)
Переезд на электропоезде в Одавару
Прогулка в Хаконэ
Ночевка в гостинице в Одаваре
Замок Одавара и скоростной поезд в Киото
После традиционного японского завтрака отправимся в замок Одавара-дзё. Белоснежная крепость — новодел, построенный в 60-х годах взамен разрушенной полтора века назад. Сейчас здесь музей, окружённый парком цветов, по которому можно прогуляться в старинном кимоно. К обеду мчим в Киото на скоростном поезде Синкансен (развивает до 300 км/ч). В пути насладимся японскими пасторалями на фоне гор, перекусим готовыми обедами в коробках — обенто, пообщаемся и поделимся впечатлениями. Если вы утомились дорогой, вечером можно отдохнуть в отеле. Для тех, чьё шило в одном месте неукротимо, запланирована прогулка на местный рынок Нисики. Самые неутомимые могут исследовать ночную жизнь древней столицы в развлекательном районе Гион.
Прогулка в Одаваре
Переезд на скоростном поезде
Ночевка в гостинице в Киото
Нара - город храмов и оленей
Готовьте ваши ми-ми-метры, мы едем в Нару — город оленей! Они здесь совсем ручные, свободно гуляют по парку и трогательно заглядывают в глаза туристам, выпрашивая еду. Согласно местной легенде, древний бог оружия прибыл в Нару верхом на олене. Поэтому японцы считают этих животных священными и старательно подкармливают специальными оленьими крекерами. Гуляем среди пагод, смотрим самую большую бронзовую статую Будды, отдыхаем на берегу пруда с карпами. Вечером возвращаемся в Киото и, если останутся силы, отправляемся за сувенирами в уже знакомый район Гион.
Прогулка по городу Нара
Ночевка в гостинице в Киото
Изучаем древний город Киото
Этот день полностью посвящён Киото — городу, который был столицей Японии более 1000 лет. Ранним утром мы отправимся в храм богини плодородия Фусими Инари. Интересно, что храм с туннелем из множества красных ворот древнее самого города. Наша прогулка продолжится в окрестностях храма Киемидзу-дэра, где сохранился дух старой Японии. Здесь люди гуляют в традиционных костюмах, а учтивые хозяева лавок предлагают бесплатную дегустацию сладостей и чая матча. Желающие могут и сами переодеться в национальные костюмы, чтобы сфотографироваться на память. Вечером нас ждёт ужин в местном ресторанчике с традиционными азиатскими закусками и сакэ.
Прогулка по Киото
Ночевка в гостинице в Киото
Возвращение в Токио и остров Одайба
Переезжаем обратно из бывшей столицы в современную. После заселения в гостиницу мы отправимся в Одайбу — развлекательный район на искусственном острове. Поедем туда на автоматизированном поезде по Радужному мосту. Увидим копию статуи Свободы, заглянем в интерактивный музей Мирайкан и сфотографируемся с огромным роботом. Если повезет с погодой, нас ожидает шикарный закат над Токийским заливом. Желающие могут сходить в музей цифрового искусства Teamlab или посмотреть район с колеса обозрения.
Поезд в Токио
Прогулка по острову Одайба
Ночевка в гостинице в Токио
Курорт Камакура и Тихий Океан
Насладимся отдыхом на берегу Тихого океана в городе Камакура. Здесь мы увидим большого Будду и прогуляемся по лесной тропе, ведущей к синтоистским и буддийским храмам. Как настоящие японцы, будем останавливаться у пещер и водопадов, чтобы полюбоваться их природной красотой. Заглянем в одно из атмосферных маленьких кафе и попробуем местный специалитет — мороженое из сладкого фиолетового картофеля. На обратном пути, если будут силы и время, заглянем в город Йокогама, второй по величине японский мегаполис после Токио. К вечеру возвращаемся в гостиницу и набираемся сил, завтра будет что-то интересное!
Переезд на поезде в Камакуру и обратно
Прогулка по городу Камакура
Ночевка в гостинице в Токио
Гора Такао и праздник осенних листьев
Сегодня на горе Такао проводится очень фотогеничное мероприятие — фестиваль момидзи. В это время года принято любоваться красными листьями клёнов и гинкго, которые будто пылают огнём в прозрачном осеннем воздухе. По древним поверьям, момидзи оберегают местных жителей от обвалов. Мы поднимемся на гору высотой в 600 м пешком по живописной лесной тропе, желающие могут взять фуникулер. В ясную погоду с вершины Такао можно увидеть Фудзи и Токио, а вечером — насладиться потрясающим закатом. После спуска желающие идут расслабиться в ближайших горячих источниках либо сразу возвращаются отдыхать в гостиницу.
Подъем на гору Такао (600 м)
Ночевка в гостинице Токио
Прогулка по Токио
Ура, сегодня нас ждёт шоппинг и прогулка по самым интересным местам Токио! Гид подскажет, что интересного привезти домой в качестве сувениров и куда ещё сходить в столице Японии. Вечером все вместе поднимемся на смотровую площадку, с которой виден весь Токио в закатных огнях. Дальше — свободная программа, можно прокатиться на корабле, сходить в клуб в тусовочном районе Гинза или на чайную церемонию, сделать фотографию на знаменитом перекрёстке Сибуя. В Токио суперсовременные кварталы тесно соседствуют с древними храмами и традиционными лавочками, и каждый здесь найдёт развлечение по душе.
Прогулка и шопинг в Токио
Ночевка в гостинице Токио
Гора Фудзи и велопрогулка на озеро
Нет, на гору мы не полезем! Вместо этого посмотрим на Фудзи снизу и отправимся на велопрогулку. Мы покатаемся вокруг озера Кавагутико, пройдем через тоннель из красных клёнов, сделаем лучшие фотографии с горой и поднимемся к пагоде, которую вы точно видели на открытках и в журналах. Вечером запланирован прощальный ужин. Будем делиться лучшими впечатлениями и есть последние суши уходящей осени.
Велопрогулка вокруг озера
Ночевка в гостинице Токио
Вылет из Токио
Сегодня наша программа завершается, пора прощаться. Отправляемся домой и увозим с собой воспоминания, волшебные и красочные как момидзи.
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по всему маршруту
- Завтраки в отелях
- Русскоговорящий гид, владеющий японским языком, сопровождающий по всему маршруту
- Поезда между городами
- Посещение термального курорта Хаконе с древними синтоистскими храмами, вся логистика внутри города
- Вход во все запланированные храмы
- Поездка к горе Фудзи на фуникулере
- Прокат велосипедов для прогулки вокруг озера
- Онлайн-поддержка логистики
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Токио и обратно
- Питание в кафе (обеды и ужины)
- Переезды по городу (такси, метро и тд)
- Страховка (она не обязательна, но мы крайне рекомендуем)
- Круиз на корабле в Токио (по желанию)
- Подъем на sky tree (по желанию)
- Музей цифрового искусства Teamlab (по желанию)
- Размещение в одноместном номере (по желанию)
- Любые развлечения и достопримечательности, не включенные в программу (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Важно: розетки в Японии другие! В Японии используется другой стандарт розеток — тип A (двухплоские вилки, как в Сша). Европейские штекеры не подходят к японским розеткам. Но это не проблема, переходник можно купить в любом японском магазине, он стоит недорого, и мы поможем вам с этим в первый день тура. В некоторых отелях можно взять переходник на ресепшене — но их количество ограничено, поэтому надежней иметь свой.
Что будем есть?
Завтраки включены — каждое утро в отеле вас ждёт вкусный завтрак (японский или международный)
Обеды и ужины — будем пробовать разнообразную японскую кухню в проверенных кафе и ресторанах.
Например:
Свежайшие суши (осторожно: после них привычные роллы в России уже не будут казаться такими вкусными)
Рамэн — сытный, горячий, насыщенный вкусами
Якинику — сочное мясо, которое вы готовите прямо на гриле у себя на столе
Гюдон — нежнейшая говядина с рисом и ароматным соусом и многое другое!
Для вегетарианцев — в Японии не так просто найти еду без мяса и рыбы, но мы подготовили интерактивную карту с отмеченными вегетарианскими кафе и ресторанами по маршруту (и не только) и с радостью поделимся ей с вами!
В Японии еда — это отдельное приключение, и мы уделим ей особое внимание!
Будет ли интернет и связь на маршруте?
Интернет будет в гостиницах, на некоторых ветках метро и в большинстве convenience store (7eleven/Familymart etc). Если вам важна стабильная связь, рекомендуем рассмотреть вариант покупки esim для интернета, например Airalo.
Пожелания к путешественнику
Подберите удобную одежду и обувь для длительных прогулок по городу, обустроенным тропинкам и для катания на велосипедах. Ориентируйтесь на температуру воздуха от +10… +22. Ночуем в отелях, специального снаряжения и одежды брать не нужно, можно ехать с чемоданом.
Сколько денег с собой брать?
Денег брать больше и чемодан пустой, так как в Японии захочется купить все! От мимимишных сувениров до курток из Uniqlo. Наша рекомендация: брать хотя бы $1000 на личные расходы, еду и где-то транспорт.
Рекомендуем брать с собой доллары нового образца (выпущенные после 2013 года). Официально банкноты старого образца могут не принимать к обмену, хотя на практике обычно проблем не возникает. Однако с новыми купюрами вы гарантированно избежите любых сложностей.
Визы
Гражданам России нужна виза в Японию. Для граждан России виза выдается бесплатно. Подать документы можно в посольстве страны в Москве и консульствах в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Также документы принимают в визовых центрах Pony Express.
Для заявки понадобятся:
загранпаспорт
визовая анкета (в двух экземплярах)
снимок 3,5 х 4,5 см
копии страниц внутреннего паспорта с фото и пропиской
подтверждение платёжеспособности: выписка из банка, справка с работы
авиабилеты в Японию (не важно, из какого города)
подтверждение бронирования отелей (мы предоставим)
примерный план поездки на английском (мы предоставим)
Не требуется официально, но мы рекомендуем также добавить мед. страховку.
Однократная виза в Японию выдается на три месяца, при этом возможное время пребывания в стране по визе обычно составляет не более 15 дней. На рассмотрение заявления на визу уходит от четырех рабочих дней, иногда случаются задержки. Потому минимальное время, за которое мы рекомендуем подавать документы на визу - три недели. Максимальное - 3 месяца.
Подробная видео-инструкция на сайте посольства Японии в России.
По всем вопросам мы подскажем и поможем составить анкету. В случае отказа в визе, если до поездки осталось более 45 дней или на ваше место нашлась замена, предоплата возвращается.