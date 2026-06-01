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Большой тур по Японии с ночью на татами, отдыхом в онсэнах, ужином-кайсэки и чайной церемонией

Архитектура Токио, Удзи, Киото, Химэдзи и природа островов - вулкан Омуро, олени, источники
Мы проедем по Стране восходящего солнца и увидим, насколько она контрастна. В Токио посетим неоновые джунгли и Мекку альтернативной моды. В Удзи и Киото полюбуемся изящными храмами, встретим ожившую традицию
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— гейш в нарядных кимоно. В Химэдзи изучим замок Белой Цапли, что помнит шаги самураев и эхо военных барабанов.

Насладимся природой: взберёмся на уснувший вулкан Омуро, понаблюдаем за грациозными оленями острова Миядзима, пройдём по садам, где весной цветёт сакура, а осенью клёны пылают алым.

А ещё близко познакомимся с культурой: не просто посмотрим со стороны, а ненадолго почувствуем себя местным жителем.

Выпьем чая, соблюдая многовековые ритуалы, и попробуем кайсэки — классический ужин из нескольких блюд.

Расслабимся в горячих источниках-онсэнах, песчаных и грязевых ваннах и проведём последнюю ночь перед отъездом в японских комнатах с татами.

Большой тур по Японии с ночью на татами, отдыхом в онсэнах, ужином-кайсэки и чайной церемонией
Большой тур по Японии с ночью на татами, отдыхом в онсэнах, ужином-кайсэки и чайной церемонией
Большой тур по Японии с ночью на татами, отдыхом в онсэнах, ужином-кайсэки и чайной церемонией

Описание тура

Организационные детали

Расплачиваться в Японии можно только традиционной валютой — иенами. Необходимо всегда иметь при себе наличные, так как карты принимают не везде. Обратите внимание, что карты российских банков в Японии не работают.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Японию

Вечером встретимся и познакомимся в отеле, а основной маршрут начнётся завтра.

Добро пожаловать в ЯпониюДобро пожаловать в ЯпониюДобро пожаловать в ЯпониюДобро пожаловать в ЯпониюДобро пожаловать в ЯпониюДобро пожаловать в Японию
2 день

Современный Токио

Изучим достопримечательности столицы. Заглянем в музей цифрового искусства TeamLab, где всё построено на красочных инсталляциях, игре света и звука. Поднимемся на смотровую небоскрёба с невероятными городскими панорамами. Пройдём по кварталу Харадзюку, где стремятся побывать все любители альтернативной моды.

Современный ТокиоСовременный ТокиоСовременный ТокиоСовременный ТокиоСовременный ТокиоСовременный Токио
3 день

Вулкан Омуро и морское побережье

На поезде переместимся в курортный городок Атами. Окажемся у подножия вулкана Омуро. Он невысок, но открывает отличный вид на полуостров и море, а в ясную погоду — на Фудзияму вдали. Пройдём по тропе Дзёгасаки вдоль побережья, обрамлённой причудливо скрюченными соснами и скалами, увидим подвесной мост Кадоваки.

Вечером — ж/д переезд в Киото.

Вулкан Омуро и морское побережьеВулкан Омуро и морское побережьеВулкан Омуро и морское побережьеВулкан Омуро и морское побережьеВулкан Омуро и морское побережьеВулкан Омуро и морское побережье
4 день

Городок Удзи и святилище духов-лисиц

Утром съездим в Удзи. Посетим охраняемый ЮНЕСКО храм Бёдо-ин, при желании выпьем матчу на его родине. На обратном пути в Киото побываем в святилище Фусими Инари, посвящённом духам-лисицам и украшенном алыми воротами-ториями.

Городок Удзи и святилище духов-лисицГородок Удзи и святилище духов-лисицГородок Удзи и святилище духов-лисицГородок Удзи и святилище духов-лисиц
5 день

Храмы, гейши и чайная церемония в Киото

Весь день посвятим Киото. Начнём с храма Киёмидзу-дэра из списка «7 новых чудес света». Прогуляемся по атмосферным кварталам Гион, Хигасияма и бамбуковой роще у храма Кодай-дзи. А также выпьем чая в соответствии с многовековыми традициями.

Храмы, гейши и чайная церемония в КиотоХрамы, гейши и чайная церемония в КиотоХрамы, гейши и чайная церемония в КиотоХрамы, гейши и чайная церемония в Киото
6 день

Замок Белой Цапли - Химэдзи

На скоростном поезде едем в Химэдзи. Посетим замком Белой Цапли. Сооружение из списка ЮНЕСКО, которому более 400 лет, не раз становилось съёмочной площадкой и служило декорациями к фильмам о Джеймсе Бонде и работам Акиры Куросавы. А окружено строение прекрасным садом.

Замок Белой Цапли - ХимэдзиЗамок Белой Цапли - ХимэдзиЗамок Белой Цапли - ХимэдзиЗамок Белой Цапли - Химэдзи
7 день

Храмы и олени острова Миядзима

Сегодня исследуем остров Миядзима. Увидим плавающую арку-торию, символизирующую вход в святилище Ицукусима. Пройдём среди древних храмов и понаблюдаем за свободно гуляющими оленями. С горы Мисэн полюбуемся окрестностями и вечером вернёмся в отель.

Храмы и олени острова МиядзимаХрамы и олени острова МиядзимаХрамы и олени острова МиядзимаХрамы и олени острова МиядзимаХрамы и олени острова Миядзима
8 день

Отдых в онсэнах и ночь в традиционной комнате

Отправимся в курортный город Беппу на острове Кюсю, остановимся на ночь в аутентичных японских комнатах. Расслабимся в горячих источниках-онсэнах, песчаных и грязевых ваннах. Вечером подадут традиционный ужин-кайсэки.

Отдых в онсэнах и ночь в традиционной комнатеОтдых в онсэнах и ночь в традиционной комнатеОтдых в онсэнах и ночь в традиционной комнатеОтдых в онсэнах и ночь в традиционной комнате
9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту или вокзалу и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$4060
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 чайная церемония, 1 ужин
  • Все трансферы маршруту, билеты на общественный транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Аренда группового снаряжения
  • Помощь и консультации с подготовкой к туру и подбором авиабилетов
Что не входит в цену
  • Билеты в Токио и обратно в ваш город из Фукуока
  • Обеды, ужины вне программы
  • 1-местное проживание - доплата $850
  • Визовый сбор и медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Обратите внимание, стоимость тура для разных заездов отличается:
  • 19 ноября - $4230
  • 21 ноября - $4120
  • 28 ноября - $4060
Где начинаем и завершаем?
Начало: Токио, отель Shinagawa Prince, 18:30-20:30. Направим подробную инструкцию, как добраться самостоятельно
Завершение: Фукуока, аэропорт или ж/д вокзал, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 454 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
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команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

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