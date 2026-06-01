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— гейш в нарядных кимоно. В Химэдзи изучим замок Белой Цапли, что помнит шаги самураев и эхо военных барабанов.



Насладимся природой: взберёмся на уснувший вулкан Омуро, понаблюдаем за грациозными оленями острова Миядзима, пройдём по садам, где весной цветёт сакура, а осенью клёны пылают алым.



А ещё близко познакомимся с культурой: не просто посмотрим со стороны, а ненадолго почувствуем себя местным жителем.



Выпьем чая, соблюдая многовековые ритуалы, и попробуем кайсэки — классический ужин из нескольких блюд.



Расслабимся в горячих источниках-онсэнах, песчаных и грязевых ваннах и проведём последнюю ночь перед отъездом в японских комнатах с татами.