Описание тура
Организационные детали
Расплачиваться в Японии можно только традиционной валютой — иенами. Необходимо всегда иметь при себе наличные, так как карты принимают не везде. Обратите внимание, что карты российских банков в Японии не работают.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Японию
Вечером встретимся и познакомимся в отеле, а основной маршрут начнётся завтра.
Современный Токио
Изучим достопримечательности столицы. Заглянем в музей цифрового искусства TeamLab, где всё построено на красочных инсталляциях, игре света и звука. Поднимемся на смотровую небоскрёба с невероятными городскими панорамами. Пройдём по кварталу Харадзюку, где стремятся побывать все любители альтернативной моды.
Вулкан Омуро и морское побережье
На поезде переместимся в курортный городок Атами. Окажемся у подножия вулкана Омуро. Он невысок, но открывает отличный вид на полуостров и море, а в ясную погоду — на Фудзияму вдали. Пройдём по тропе Дзёгасаки вдоль побережья, обрамлённой причудливо скрюченными соснами и скалами, увидим подвесной мост Кадоваки.
Вечером — ж/д переезд в Киото.
Городок Удзи и святилище духов-лисиц
Утром съездим в Удзи. Посетим охраняемый ЮНЕСКО храм Бёдо-ин, при желании выпьем матчу на его родине. На обратном пути в Киото побываем в святилище Фусими Инари, посвящённом духам-лисицам и украшенном алыми воротами-ториями.
Храмы, гейши и чайная церемония в Киото
Весь день посвятим Киото. Начнём с храма Киёмидзу-дэра из списка «7 новых чудес света». Прогуляемся по атмосферным кварталам Гион, Хигасияма и бамбуковой роще у храма Кодай-дзи. А также выпьем чая в соответствии с многовековыми традициями.
Замок Белой Цапли - Химэдзи
На скоростном поезде едем в Химэдзи. Посетим замком Белой Цапли. Сооружение из списка ЮНЕСКО, которому более 400 лет, не раз становилось съёмочной площадкой и служило декорациями к фильмам о Джеймсе Бонде и работам Акиры Куросавы. А окружено строение прекрасным садом.
Храмы и олени острова Миядзима
Сегодня исследуем остров Миядзима. Увидим плавающую арку-торию, символизирующую вход в святилище Ицукусима. Пройдём среди древних храмов и понаблюдаем за свободно гуляющими оленями. С горы Мисэн полюбуемся окрестностями и вечером вернёмся в отель.
Отдых в онсэнах и ночь в традиционной комнате
Отправимся в курортный город Беппу на острове Кюсю, остановимся на ночь в аутентичных японских комнатах. Расслабимся в горячих источниках-онсэнах, песчаных и грязевых ваннах. Вечером подадут традиционный ужин-кайсэки.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту или вокзалу и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$4060
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 чайная церемония, 1 ужин
- Все трансферы маршруту, билеты на общественный транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Аренда группового снаряжения
- Помощь и консультации с подготовкой к туру и подбором авиабилетов
Что не входит в цену
- Билеты в Токио и обратно в ваш город из Фукуока
- Обеды, ужины вне программы
- 1-местное проживание - доплата $850
- Визовый сбор и медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Обратите внимание, стоимость тура для разных заездов отличается:
- 19 ноября - $4230
- 21 ноября - $4120
- 28 ноября - $4060