Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 ₽ за человека
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
26 мар в 09:00
26 апр в 09:00
$3100 за человека
Япония в розовом наряде: тур-знакомство со Страной восходящего солнца
Поучаствовать в чайной церемонии, узнать, как готовят саке и посетить футуристичный остров Одайба
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
22 мар в 10:00
$2980 за человека
Золотые пейзажи «рисовой провинции» и знакомство с традициями гостиных дворов на горячих источниках
Пожить в традиционном рёкане, увидеть работы Исикава Унчо и узнать о культуре региона
Начало: Заберём вас из вашего отеля в Токио утром (10:00-1...
14 окт в 10:00
$1315 за человека
Путешествие из Токио в Киото + 2 свободных дня для самостоятельных прогулок
Побывать в философскому саду камней, погулять по району гейш и увидеть Золотой павильон
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
1 июн в 08:00
1 июл в 08:00
$2700 за человека
Узнать и влюбиться в Японию за неделю: древние храмы, бамбуковый лес и прекрасные сады
Исследовать главные места Токио и Киото, увидеть Храм чистой воды и посетить район Гион
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
15 июн в 08:00
15 июл в 08:00
$2550 за человека
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
13 апр в 08:00
15 апр в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Токио, Камакура, Иокогама и остров Одайба: тур с включёнными перелётами
Увидеть культовые храмы страны, значимые места столицы и дополнить поездку экскурсиями на выбор
Начало: Москва, аэропорт, рейс и время отправления вы полу...
9 мар в 10:00
€2298 за человека
Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи
Погрузиться в атмосферу столицы, полюбоваться озером Кавагучико и пройти ритуал очищения
Начало: Токио, аэропорт, 10:00
12 апр в 10:00
$3200 за человека
Токио и Киото: персональный тур по стране гейш и самураев с дополнительными экскурсиями на выбор
Исследовать контрасты столицы, осмотреть архитектуру Киото и дополнить путешествие на свой вкус
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
8 мар в 14:30
15 мар в 14:30
$1400 за человека
Япония в период цветения гортензий: 4 города, традиции, священные горы
Насладиться адзисай, выпить маття, надеть кимоно, переночевать в рёкане с онсэном и монастыре
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
28 мая в 10:00
$2800 за человека
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 мар в 09:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
16 мар в 08:00
13 апр в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Япония индивидуально: 3 города, регион с вулканическими ландшафтами и экскурсии на выбор
Полюбоваться Фудзи, отдохнуть в онсэне, исследовать Киото и Токио и переночевать в прибрежном Атами
Начало: Токио, аэропорт, 14:30
7 мар в 14:30
14 мар в 14:30
$1700 за человека
Погружение в культуру Японии: прошлое и настоящее 4 городов
Увидеть культовые районы Токио, погулять по кварталу гейш в Киото, исследовать Нару и Осаку
Начало: Токио, точное место - по договорённости, с 10:00
22 мая в 10:00
148 000 ₽ за человека
В Японию на цветение сакуры: Токио, Хаконэ, Киото и Осака с экскурсиями и программой по желанию
Посетить знаменитые районы столицы, увидеть Фудзи, встретить гейш, побывать в самурайском замке
Начало: Аэропорт Токио, 18:00 (трансфер за доплату)
25 мар в 18:00
1 мая в 18:00
175 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Токио в марте 2026
Сейчас в Токио в категории "С детьми" можно забронировать 16 авторских туров от 1315 до 223 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
