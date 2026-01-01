Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
«По желанию после спуска устроим пикник с суши и роллами, а затем поедем в Арашиями»
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 ₽ за человека
Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«В 13:00 пообедаем в ресторане японской кухни»
26 мар в 09:00
26 апр в 09:00
$3100 за человека
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
«В Наре погладим ручных оленей, а в Осаке сделаем фото на фоне белоснежного замка и окажемся в калейдоскопе неона, безумных вывесок и ароматов уличной еды Дотонбори»
20 фев в 10:00
$2400 за человека
