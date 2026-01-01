Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Токио на русском языке, цены от 2400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 10 дней 7 отзывов Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в... «По желанию после спуска устроим пикник с суши и роллами, а затем поедем в Арашиями» 223 000 ₽ за человека На автобусе 11 дней 4 отзыва Гранд-тур в Японию: большое путешествие от Токио до Осаки Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи во всей красе и пожить в традиционном рёкане Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов «В 13:00 пообедаем в ресторане японской кухни» $3100 за человека На машине 9 дней В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса «В Наре погладим ручных оленей, а в Осаке сделаем фото на фоне белоснежного замка и окажемся в калейдоскопе неона, безумных вывесок и ароматов уличной еды Дотонбори» $2400 за человека Все туры Токио

