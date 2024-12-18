18 дней
Из Токио в Пусан на яхте: VIP-круиз по побережью Восточной Азии
Посетить Хиросиму и Нагасаки, увидеть Фудзи и погрузиться в ритмы Пусана
Начало: Аэропорт Токио, время зависит от времени вашего пр...
«Будем передвигаться на яхте Scenic Eclipse II»
20 мая в 10:00
€19 645 за человека
14 дней
Гармония истории и современности: большое путешествие в Японию
Полюбоваться видами на Фудзи, отправиться в круиз по озеру Аси и погулять по оленьему парку в Наре
Начало: Аэропорт Ханэда/Нарита, время зависит от времени в...
«Нас ждут горный храм Хаконе, круиз по озеру Аси, Музей пограничной заставы и подъём по канатной дороге с видами на гору Фудзи»
1 фев в 10:00
15 фев в 10:00
$10 200 за человека
13 дней
Нестандартная Япония от Окинавы до Хоккайдо: 3 сезона, киты и народ айну
Полюбоваться ранней сакурой и гейзерами, побывать на фестивале фонариков и узнать местную культуру
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
«Увидим первое цветение сакуры и прокатимся на катере, с вероятностью 95% встретив китов»
10 фев в 10:00
$2800 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр18 декабря 2024Люблю этого организатора! Поездка никогда подобного не видел) А главное — сама сопровождающая, которая не просто сопровождала группу, а заботилась
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Токио в декабре 2024
Сейчас в Токио в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 2800 до 19 645. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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