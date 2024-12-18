14 дней

Полюбоваться видами на Фудзи, отправиться в круиз по озеру Аси и погулять по оленьему парку в Наре

Начало: Аэропорт Ханэда/Нарита, время зависит от времени в...

«Нас ждут горный храм Хаконе, круиз по озеру Аси, Музей пограничной заставы и подъём по канатной дороге с видами на гору Фудзи»