Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3490 за человека
-
10%
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем всех в течение дня
«Нас ждут аттракционы, радость и фото с Микки»
30 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$3150
$3500 за человека
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
29 янв в 08:00
5 фев в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Токио
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Токио в январе 2026
Сейчас в Токио в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 1599 до 3490 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», цены от $1599. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март