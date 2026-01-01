Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3490 за человека
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
29 янв в 08:00
5 фев в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
29 янв в 08:00
5 фев в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
