Мои заказы

Выездные туры из Токио

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Токио на русском языке, цены от $1599. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
На машине
10 дней
Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3490 за человека
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
На машине
2 дня
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
29 янв в 08:00
5 фев в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
На машине
2 дня
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
29 янв в 08:00
5 фев в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки;
  2. Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио;
  3. Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару.
Какие места ещё посмотреть в Токио
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Перекрёсток Сибуя;
  2. Район Гиндза;
  3. Императорский дворец Токио;
  4. Вулканы;
  5. Храм Сэнсо-дзи.
Сколько стоит тур в Токио в январе 2026
Сейчас в Токио в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 1599 до 3490.
Туры по окрестностям Токио и местам Японии в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии