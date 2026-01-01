Весеннее настроение 5 городов Японии, Фудзи и водные прогулки
Прокатиться по озеру у подножия вулкана-легенды, искупаться в онсэнах и заглянуть в будущее
Начало: Токио, 12:00
18 мар в 12:00
1 апр в 12:00
$3490 за человека
7 городов Японии, святыни и природа: тур с включённым перелётом
Открыть для себя удивительные и значимые локации страны, рассмотреть храмы и побывать на плантации
Начало: Москва, аэропорт, рейс и время отправления вы полу...
1 фев в 08:00
€3307 за человека
В Японию на ханами: 5 городов, первая сакура и ночь в рёкане на источниках
Полюбоваться цветами вишни, изучить Токио, Киото, Нару, Осаку, погулять в кимоно и выпить маття
Начало: Аэропорт Токио, по времени вашего рейса
20 фев в 10:00
$2400 за человека
-
10%
Молодёжный тур в мини-группе по Японии: мастер-класс по суши, шоу гейш, Диснейленд и Фудзи
Погулять с оленями в Наре, расслабиться в онсене, исследовать Токио, Киото и Гион и увидеть горы
Начало: Аэропорт Токио, встречаем всех в течение дня
30 мар в 08:00
9 апр в 08:00
$3150
$3500 за человека
