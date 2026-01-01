Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Поучаствовать в гастрофестивале и утином забеге, узнать традиции айну и увидеть гейзеры
Начало: Токио, 14:30
13 сен в 14:30
$2300 за человека
Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи
Погрузиться в атмосферу столицы, полюбоваться озером Кавагучико и пройти ритуал очищения
Начало: Токио, аэропорт, 10:00
$3700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Тодай-дзи»
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