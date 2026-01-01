Найдено 3 тура в категории « Тодай-дзи » в Токио на русском языке, цены от €2300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Тодай-дзи», 3 ⭐ отзыва, цены от €2300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь