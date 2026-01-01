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Тодай-дзи – туры в Токио

Найдено 3 тура в категории «Тодай-дзи» в Токио на русском языке, цены от €2300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
На машине
9 дней
3 отзыва
Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции
Сходить в театр кабуки и музей кимоно, погладить оленей, отдохнуть в рёкане с онсэном и кайсэки
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
15 ноя в 09:00
€4600 за человека
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
На микроавтобусе
12 дней
Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа)
Поучаствовать в гастрофестивале и утином забеге, узнать традиции айну и увидеть гейзеры
Начало: Токио, 14:30
13 сен в 14:30
$2300 за человека
Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи
9 дней
Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи
Погрузиться в атмосферу столицы, полюбоваться озером Кавагучико и пройти ритуал очищения
Начало: Токио, аэропорт, 10:00
$3700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Тодай-дзи»

Самые популярные туры этой рубрики в Токио
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Токио, Киото, Нара и священная Фудзи с комфортом и погружением в традиции;
  2. Невероятная осень в Японии: от небоскрёбов Токио до природы Хоккайдо и Фудзиямы (мини-группа);
  3. Современная и традиционная Япония: 4 города и гора Фудзи.
Какие места ещё посмотреть в Токио
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Перекрёсток Сибуя;
  2. Храм Сэнсо-дзи;
  3. Императорский дворец Токио;
  4. Нара;
  5. Фусими-Инари-тайся;
  6. Тодай-дзи;
  7. Замок Осака;
  8. Район Гиндза;
  9. Квартал Гион;
  10. Сад камней Рёан-дзи.
Сколько стоит тур в Токио в августе 2026
Сейчас в Токио в категории "Тодай-дзи" можно забронировать 3 тура от 2300 до 4600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Тодай-дзи», 3 ⭐ отзыва, цены от €2300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь