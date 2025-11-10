Лучшее время для экскурсии - с марта по апрель и с ноября по декабрь. В эти месяцы в Кейптауне стоит приятная погода, а природа особенно красива. Май и июнь также подойдут для поездки, хотя возможны дожди. Сентябрь и октябрь предлагают мягкий климат, но стоит учитывать, что в это время года возможны ветра. В остальные месяцы экскурсия тоже доступна, но может быть более людно и жарко.

Путешествие по Западному Кейпу - это уникальная возможность за один день погрузиться в мир дикой природы и культурных традиций региона. Начните утро с конного сафари, где увидите жирафов и зебр.

Затем отправляйтесь на винодельню, чтобы насладиться дегустацией вин и ремесленных сыров. Посетите альпаковую ферму и завершите день в заповеднике, наблюдая за величественными слонами и носорогами. Это незабываемое приключение для любителей природы и гурманов

Описание экскурсии

Конное сафари

Рано утром встретимся в центре Кейптауна. А по дороге посмотрим, как солнце освещает знаменитую Столовую гору.

А затем — профессиональные инструкторы подберут вам подходящую лошадь и проведут краткий инструктаж. Во время прогулки вы увидите антилоп, зебр и множество экзотических птиц. И жирафов… причём на расстоянии вытянутой руки!

Легендарная винодельня

После захватывающей поездки верхом отправимся на винодельню, известную не только великолепными винами, но и производством ремесленных сыров. На террасе с видом на виноградники и горы нас ждёт изысканный бранч из свежих локальных продуктов.

А ещё мы познакомимся с забавными обитателями фермы — козами, которые живут в настоящей «козьей башне»! После бранча вы сможете приобрести понравившиеся вина и сыры в фирменном магазине.

Альпаковая ферма

Следующая остановка — удивительное место, где можно покормить альпак и отдохнуть в уютном кафе с панорамными окнами. А затем — снова в путь. По дороге понаблюдаем, как меняется ландшафт — от зелёных виноградников до засушливой саванны.

Сафари в заповеднике

Во время трёхчасового сафари вы увидите величественных слонов у водопоя и носорогов в их естественной среде обитания. Возможно, встретите львов, которые готовятся к ночной охоте. И полюбуетесь тем, как меняется освещение и саванна окрашивается в тёплые оранжевые тона.

На закате нам предложат традиционные африканские закуски и напитки. А на обратном пути насладимся тем, как зажигаются звёзды над саванной.

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельно автомобиле Honda Accord или Toyota RAV4

Мы встретимся в Кейптауне в 7:30 и вернёмся обратно около 21:30

Сафари в заповеднике длится около трёх часов

Дополнительные расходы (за человека)