От рассвета до заката по просторам Западного Кейпа
Насладитесь конным сафари, посетите винодельню и альпаковую ферму, отправьтесь на сафари в заповеднике. Захватывающее путешествие по живописным местам
Путешествие по Западному Кейпу - это уникальная возможность за один день погрузиться в мир дикой природы и культурных традиций региона. Начните утро с конного сафари, где увидите жирафов и зебр. читать дальше
Затем отправляйтесь на винодельню, чтобы насладиться дегустацией вин и ремесленных сыров.
Посетите альпаковую ферму и завершите день в заповеднике, наблюдая за величественными слонами и носорогами. Это незабываемое приключение для любителей природы и гурманов
5 причин купить эту экскурсию
🐎 Конное сафари с экзотическими животными
🍷 Дегустация вин и сыров на винодельне
🦙 Встреча с альпаками на ферме
🦁 Сафари в заповеднике с Большой пятёркой
🌄 Захватывающие виды Западного Кейпа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с марта по апрель и с ноября по декабрь. В эти месяцы в Кейптауне стоит приятная погода, а природа особенно красива. Май и июнь также подойдут для поездки, хотя возможны дожди. Сентябрь и октябрь предлагают мягкий климат, но стоит учитывать, что в это время года возможны ветра. В остальные месяцы экскурсия тоже доступна, но может быть более людно и жарко.
Рано утром встретимся в центре Кейптауна. А по дороге посмотрим, как солнце освещает знаменитую Столовую гору.
А затем — профессиональные инструкторы подберут вам подходящую лошадь и проведут краткий инструктаж. Во время прогулки вы увидите антилоп, зебр и множество экзотических птиц. И жирафов… причём на расстоянии вытянутой руки!
Легендарная винодельня
После захватывающей поездки верхом отправимся на винодельню, известную не только великолепными винами, но и производством ремесленных сыров. На террасе с видом на виноградники и горы нас ждёт изысканный бранч из свежих локальных продуктов.
А ещё мы познакомимся с забавными обитателями фермы — козами, которые живут в настоящей «козьей башне»! После бранча вы сможете приобрести понравившиеся вина и сыры в фирменном магазине.
Альпаковая ферма
Следующая остановка — удивительное место, где можно покормить альпак и отдохнуть в уютном кафе с панорамными окнами. А затем — снова в путь. По дороге понаблюдаем, как меняется ландшафт — от зелёных виноградников до засушливой саванны.
Сафари в заповеднике
Во время трёхчасового сафари вы увидите величественных слонов у водопоя и носорогов в их естественной среде обитания. Возможно, встретите львов, которые готовятся к ночной охоте. И полюбуетесь тем, как меняется освещение и саванна окрашивается в тёплые оранжевые тона.
На закате нам предложат традиционные африканские закуски и напитки. А на обратном пути насладимся тем, как зажигаются звёзды над саванной.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельно автомобиле Honda Accord или Toyota RAV4
Мы встретимся в Кейптауне в 7:30 и вернёмся обратно около 21:30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лео — ваш гид в Кейптауне
Цифровой кочевник, который пришвартовался к мысу Доброй Надежды около года назад и влюбился в Кейптаун. Я покажу город в его спортивной красе: неважно, будь то сёрфинг или прыжки с моста в реку где-то на Дороге Садов.