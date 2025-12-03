Мы впервые в Африке! В ЮАР и сам Кейп Таун мечтали приехать несколько лет… И вот, этот момент наступил… Как читать дальше
говорится, страна" зашла". У нас в кейсе 68 стран… Нас уже мало чем можно удивить. Но это путешествие не забываемо. . В том числе благодаря Игорю Николаеву, который был с нами несколько дней. Такого восторга не испытывали давненько. Игорь отличный гид, много знает о предмете и умеет подать… Кроме того, добродушный и открытый человек. . Отличный водитель. Это важно… Огромная благодарность ему! Мы обязательно вернемся и, надеемся, продолжим знакомство с этой уникальной страной, людьми … Вместе с Игорем!!! Удачи и процветания!
Экскурсию провела Юлия - супруга Игоря. С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
природе, местных традициях. Мы съездили в замечательный город Херманус, посмотрели китов и морских котиков, пообедали в прекрасном ресторане, который нам порекомендовала Юлия, заехали на шикарную винодельню, где тоже отлично провели время, заглянули к пингвинам и напоследок проехали по безумно красивой дороге на закате. Всё прошло просто чудесно. Большое спасибо 🙏🏻 С радостью буду рекомендовать друзьям.
Мы ездили с Игорем на экскурсию к китам в Кейптауне, и это было потрясающе! 🌊🐋 С первых минут чувствовалась забота: в
багажнике у него всегда есть вода и тёплые куртки, которые очень выручают в ветреную или дождливую погоду. В наш день дождь был сильный, и именно эта куртка буквально спасла поездку — отдельный плюс, даже десять!
Игорь много рассказывал интересных историй, показывал красивые места, был добродушным, гостеприимным, улыбчивым и лёгким в общении. После экскурсии он отвёз нас в Херманус попробовать вкусные стейки, а по пути обратно сделал ещё несколько приятных «бонусов»: остановку на смотровой площадке с видом на город и заезд к колонии пингвинов, где можно было подойти совсем близко и рассмотреть их поближе. 🐧
Поездка оставила самые тёплые впечатления! Если хотите не просто экскурсию, а атмосферное приключение с заботой и вниманием к деталям — смело выбирайте Игоря и его команду.
Очень довольны выбором нашего проводника в Кейптауне. Помимо того, что Игорь прекрасно знает историю и культуру ЮАР, город и Капский
регион, с ним ты чувствуешь себя как за каменной стеной и не беспокоишься о вопросах безопасности. Он уже побеспокоился за тебя обо всем😊 Наше максимально комфортное пребывание в Кейптауне во многом его заслуга. Пунктуальность, внимательность к организационным деталям, интересные локации, хорошее настроение, повышенный порог терпения к детям, когда у родителей его уже не хватает))) Спасибо от всей нашей семьи, и лучшие рекомендации для следующих путешественников!
Игорь, спасибо огромное за незабываемую экскурсию! Игорь прекрасный расказчик, очень доступно с юмором делился с нами Разными интересными историями! Прекрасный легкий человек! Выстроил нам
отличный панорамный маршрут! Порекомендовал нам отличный ресторан. Вся семья в полном восторге! Игорь, влюбил нас в Кейптаун, Будем пересматривать фотографии, вспоминать и готовиться к следущей поездке! Так много всего можно посмотреть! Нам очень понравилась погода в этом периоде, днем солнечно, ночью прохладно, немного людей! Рекомендую Игоря 100%! Наталья Бармина.
Мы были в полном восторге от экскурсии с Игорем! Это не просто гид — это человек, который действительно любит своё
дело и вкладывает душу в каждую деталь. Всё было организовано безупречно, видно, что Игорь тщательно готовится к каждой экскурсии — он знает местность вдоль и поперёк, делится не только фактами, но и историями, которые нигде не прочитаешь. И главное — ему действительно не всё равно. Он искренне хочет, чтобы гости остались довольны, и делает всё для этого. Рекомендуем от всей души!
Мы с женой ездили с Игорем на экскурсию на мыс Доброй Надежды и остались в полном восторге! Игорь очень гибкий
человек — подстроился под все наши запросы и пожелания. Взаимодействие было супер комфортным — нас забрали с отеля, вернули обратно, обеспечили уютные перемещения в машине и максимальное внимание к нашим потребностям) Показали безумно красивые туристические и «секретные» локации с точным таймингом и без толп. По дороге удалось встретить целый зоопарк)) Также порадовали отличные рекомендации по еде. Не могу не отметить идеальный баланс исторической справки и житейской локальной мудрости) С Игорем было спокойно, безопасно и душевно. Экскурсия запомнится положительными впечатлениями на всю жизнь!
Хотим выразить огромную благодарность гиду Игорю! Это был не просто день экскурсии — это был настоящий праздник души. Игорь —
невероятно профессиональный, внимательный и душевный человек, с которым чувствуешь себя спокойно и уверенно в любой момент. Его знание истории мест, которые мы посещали, поражает — настолько глубоко и интересно он рассказывает, что буквально переносишься в другое время. Особенно хочется отметить, что это была наша вторая экскурсия по тем же местам — год назад мы ездили с другим гидом, и тогда это был стандартный маршрут. А Игорь открыл нам совершенно новый взгляд на уже знакомые места, заполнив маршрут множеством удивительных локаций и фактов, о которых мы даже не подозревали! Мы безумно рады, что выбрали именно Игоря, и уже точно знаем: когда вернемся сюда вновь, обратимся только к нему. Спасибо за незабываемый день!
Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы
туда поднялись было ни ветерка. Игорь нам посоветовал как наиболее оптимально всё пройти чтобы увидеть Кейптаун и окрестности с наилучшего ракурса. Экскурсия по городу и его история заставили нас полюбить Кейптаун.
Великолепная экскурсия проведённая для нас Игорем! Идеально составленный маршрут так, чтобы все места которые входят в план, были увидены в
правильном освещении. Всем рекомендую эту экскурсию, ведь на ней Вы можете насладиться великолепными пейзажами на Мысе Доброй Надежды и познакомиться с главными обитателями фауны Кейптауна, такими как пингвины, дасси, бабуины и даже страусы!
Это была восхитительная поездка, здорово, что мы начали свое путешествие именно с этого тура! Понравилось абсолютно все: как грамотно был
распланирован весь маршрут - мы нигде не столкнулись с толпой туристов и смогли вдоволь насладиться атмосферой. Игорь привел нас в такое место, где можно увидеть пингвинов на расстоянии вытянутой руки! Еще очень понравилось то, что на мысе Доброй Надежды у нас получился мини хайкинг. И бонусом - мы обедали в прекрасном месте с потрясающими видами В общем, если вы еще не были на этой экскурсии я вам очень завидую) Игорь, спасибо вам за поездку!
Игорь – великолепный гид, давно живет в ЮАР и многое знает о природе, истории, культуре, политике и экономике этой страны.
Он очень интересный рассказчик и прекрасный собеседник. Вместе с ним мы съездили на мыс Доброй Надежды, нам очень понравилось! Накануне нашей экскурсии погода испортилась, всю ночь шел дождь, и мы переживали, что вместо красивых видов увидим только серые тучи. Игорь предложил выехать из города на два часа позже и очень точно все рассчитал – как только мы выехали за город, тучи рассеялись, и нас весь день сопровождало солнце. Маршрут составлен таким образом, что помимо основных достопримечательностей вы увидите еще много интересных мест и сфотографируетесь на очень красивых видовых площадках. Несмотря на поздний выезд, мы все успели, многое посмотрели и встретили закат на потрясающем Чапменс-Пик. Игорь дал нам много полезных советов – куда можно сходить в Кейптауне, что попробовать, которыми мы с удовольствием воспользовались. Отдельное спасибо за совет забронировать столик в «Gold» - наш последний вечер в Кейптауне прошел незабываемо!
