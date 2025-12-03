Мои заказы

Экскурсии по набережной Кейптауна

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Кейптауне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
Увидеть главные природные сокровища Западного Кейпа
Начало: От места вашего проживания
«Летом киты подплывают прямо к берегу залива»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
Увидеть самое-самое и получить максимум ярких впечатлений о природе, истории и культуре региона
«Это фотогеничный пляж с ярко-раскрашенными домиками на берегу»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$415 за всё до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Столовая гора и центр Кейптауна
Поднимитесь на Столовую гору, прогуляйтесь по историческим местам и окунитесь в атмосферу Кейптауна. Узнайте о культуре и традициях города
Начало: В месте вашего проживания в Кейптауне
«Завершите день на знаменитой набережной Виктории и Альфреда (V&»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 декабря 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы впервые в Африке! В ЮАР и сам Кейп Таун мечтали приехать несколько лет… И вот, этот момент наступил… Как
    говорится, страна" зашла". У нас в кейсе 68 стран… Нас уже мало чем можно удивить. Но это путешествие не забываемо. . В том числе благодаря Игорю Николаеву, который был с нами несколько дней. Такого восторга не испытывали давненько. Игорь отличный гид, много знает о предмете и умеет подать… Кроме того, добродушный и открытый человек. . Отличный водитель. Это важно… Огромная благодарность ему! Мы обязательно вернемся и, надеемся, продолжим знакомство с этой уникальной страной, людьми … Вместе с Игорем!!! Удачи и процветания!

  • E
    Elena
    23 ноября 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Все супер! Идеальный маршрут, прекрасный день
  • А
    Анна
    11 ноября 2025
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Экскурсию провела Юлия - супруга Игоря.
    С Юлией было комфортно обсуждать все детали заранее, во время экскурсии она рассказала о городах,
    природе, местных традициях. Мы съездили в замечательный город Херманус, посмотрели китов и морских котиков, пообедали в прекрасном ресторане, который нам порекомендовала Юлия, заехали на шикарную винодельню, где тоже отлично провели время, заглянули к пингвинам и напоследок проехали по безумно красивой дороге на закате. Всё прошло просто чудесно. Большое спасибо 🙏🏻
    С радостью буду рекомендовать друзьям.

  • А
    Алевтина
    22 октября 2025
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Игорь- это потрясающий человек, который не зная нас и не видя даже, помог нам еще до приезда в Кейптаун. Поездка
    с ним- это череда восторга и увлекательных рассказов и захватывающих дух пейзажей! Мы в восторге, а удивить нашего 15-ти летнего подростка непросто.
    Рекомендую на 10000 %.

  • Р
    Рафаэль
    24 сентября 2025
    ЮАР - Херманус: киты, вино, пингвины и закат
    Мы ездили с Игорем на экскурсию к китам в Кейптауне, и это было потрясающе! 🌊🐋
    С первых минут чувствовалась забота: в
    багажнике у него всегда есть вода и тёплые куртки, которые очень выручают в ветреную или дождливую погоду. В наш день дождь был сильный, и именно эта куртка буквально спасла поездку — отдельный плюс, даже десять!

    Игорь много рассказывал интересных историй, показывал красивые места, был добродушным, гостеприимным, улыбчивым и лёгким в общении. После экскурсии он отвёз нас в Херманус попробовать вкусные стейки, а по пути обратно сделал ещё несколько приятных «бонусов»: остановку на смотровой площадке с видом на город и заезд к колонии пингвинов, где можно было подойти совсем близко и рассмотреть их поближе. 🐧

    Поездка оставила самые тёплые впечатления! Если хотите не просто экскурсию, а атмосферное приключение с заботой и вниманием к деталям — смело выбирайте Игоря и его команду.

  • Н
    Наталья
    29 августа 2025
    Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
    Очень довольны выбором нашего проводника в Кейптауне. Помимо того, что Игорь прекрасно знает историю и культуру ЮАР, город и Капский
    регион, с ним ты чувствуешь себя как за каменной стеной и не беспокоишься о вопросах безопасности. Он уже побеспокоился за тебя обо всем😊
    Наше максимально комфортное пребывание в Кейптауне во многом его заслуга. Пунктуальность, внимательность к организационным деталям, интересные локации, хорошее настроение, повышенный порог терпения к детям, когда у родителей его уже не хватает))) Спасибо от всей нашей семьи, и лучшие рекомендации для следующих путешественников!

  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Игорь, спасибо огромное за незабываемую экскурсию!
    Игорь прекрасный расказчик, очень доступно с юмором делился с нами
    Разными интересными историями!
    Прекрасный легкий человек!
    Выстроил нам
    отличный панорамный маршрут!
    Порекомендовал нам отличный ресторан.
    Вся семья в полном восторге!
    Игорь, влюбил нас в Кейптаун,
    Будем пересматривать фотографии, вспоминать и готовиться к следущей поездке!
    Так много всего можно посмотреть!
    Нам очень понравилась погода в этом периоде, днем солнечно, ночью прохладно, немного людей!
    Рекомендую Игоря 100%!
    Наталья Бармина.

  • М
    Мария
    7 июня 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы были в полном восторге от экскурсии с Игорем! Это не просто гид — это человек, который действительно любит своё
    дело и вкладывает душу в каждую деталь. Всё было организовано безупречно, видно, что Игорь тщательно готовится к каждой экскурсии — он знает местность вдоль и поперёк, делится не только фактами, но и историями, которые нигде не прочитаешь. И главное — ему действительно не всё равно. Он искренне хочет, чтобы гости остались довольны, и делает всё для этого. Рекомендуем от всей души!

  • П
    Павел
    4 июня 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы с женой ездили с Игорем на экскурсию на мыс Доброй Надежды и остались в полном восторге! Игорь очень гибкий
    человек — подстроился под все наши запросы и пожелания. Взаимодействие было супер комфортным — нас забрали с отеля, вернули обратно, обеспечили уютные перемещения в машине и максимальное внимание к нашим потребностям) Показали безумно красивые туристические и «секретные» локации с точным таймингом и без толп. По дороге удалось встретить целый зоопарк)) Также порадовали отличные рекомендации по еде. Не могу не отметить идеальный баланс исторической справки и житейской локальной мудрости) С Игорем было спокойно, безопасно и душевно. Экскурсия запомнится положительными впечатлениями на всю жизнь!

  • Е
    Елена
    27 мая 2025
    Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
    Брали у Игоря две экскурсии - обзорную по Кейптауну и сафари-тур в заповеднике Аквила. Всем остались очень довольны. Игорь - пунктуальный, эрудированный гид и отличный водитель. Рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Хороший гид 👌
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Игорю! Это был не просто день экскурсии — это был настоящий праздник души. Игорь —
    невероятно профессиональный, внимательный и душевный человек, с которым чувствуешь себя спокойно и уверенно в любой момент.
    Его знание истории мест, которые мы посещали, поражает — настолько глубоко и интересно он рассказывает, что буквально переносишься в другое время.
    Особенно хочется отметить, что это была наша вторая экскурсия по тем же местам — год назад мы ездили с другим гидом, и тогда это был стандартный маршрут. А Игорь открыл нам совершенно новый взгляд на уже знакомые места, заполнив маршрут множеством удивительных локаций и фактов, о которых мы даже не подозревали!
    Мы безумно рады, что выбрали именно Игоря, и уже точно знаем: когда вернемся сюда вновь, обратимся только к нему. Спасибо за незабываемый день!

  • В
    Владимир
    28 апреля 2025
    Столовая гора и центр Кейптауна: от облаков к истории
    Вторая наша экскурсия с Игорем и опять на 5+! Нам очень повезло с погодой и на Столовой Горе когда мы
    туда поднялись было ни ветерка. Игорь нам посоветовал как наиболее оптимально всё пройти чтобы увидеть Кейптаун и окрестности с наилучшего ракурса. Экскурсия по городу и его история заставили нас полюбить Кейптаун.

  • В
    Владимир
    28 апреля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Великолепная экскурсия проведённая для нас Игорем! Идеально составленный маршрут так, чтобы все места которые входят в план, были увидены в
    правильном освещении. Всем рекомендую эту экскурсию, ведь на ней Вы можете насладиться великолепными пейзажами на Мысе Доброй Надежды и познакомиться с главными обитателями фауны Кейптауна, такими как пингвины, дасси, бабуины и даже страусы!

  • О
    Ольга
    20 марта 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Уже порекомендовал
  • Е
    Екатерина
    10 февраля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Это была восхитительная поездка, здорово, что мы начали свое путешествие именно с этого тура! Понравилось абсолютно все: как грамотно был
    распланирован весь маршрут - мы нигде не столкнулись с толпой туристов и смогли вдоволь насладиться атмосферой.
    Игорь привел нас в такое место, где можно увидеть пингвинов на расстоянии вытянутой руки!
    Еще очень понравилось то, что на мысе Доброй Надежды у нас получился мини хайкинг.
    И бонусом - мы обедали в прекрасном месте с потрясающими видами
    В общем, если вы еще не были на этой экскурсии я вам очень завидую)
    Игорь, спасибо вам за поездку!

  • R
    Rymanova
    9 февраля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Великолепное путешествие! Игорь отличный гид! Подарил нам приятное время/
    впечатления и эмоции)) 100% рекомендуем!
  • В
    Виктор
    1 февраля 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Игорь – великолепный гид, давно живет в ЮАР и многое знает о природе, истории, культуре, политике и экономике этой страны.
    Он очень интересный рассказчик и прекрасный собеседник. Вместе с ним мы съездили на мыс Доброй Надежды, нам очень понравилось! Накануне нашей экскурсии погода испортилась, всю ночь шел дождь, и мы переживали, что вместо красивых видов увидим только серые тучи. Игорь предложил выехать из города на два часа позже и очень точно все рассчитал – как только мы выехали за город, тучи рассеялись, и нас весь день сопровождало солнце. Маршрут составлен таким образом, что помимо основных достопримечательностей вы увидите еще много интересных мест и сфотографируетесь на очень красивых видовых площадках. Несмотря на поздний выезд, мы все успели, многое посмотрели и встретили закат на потрясающем Чапменс-Пик. Игорь дал нам много полезных советов – куда можно сходить в Кейптауне, что попробовать, которыми мы с удовольствием воспользовались. Отдельное спасибо за совет забронировать столик в «Gold» - наш последний вечер в Кейптауне прошел незабываемо!

  • А
    Александр
    24 января 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Отличная поездка к пингвинам и красивым видам на океаны. Спасибо!
  • Н
    Нина
    12 января 2025
    ЮАР - Кейптаун: мыс Доброй Надежды, пингвины и захватывающий Чапменс-Пик
    Мы отлично провели день в поездке с Игорем! Брали несколько экскурсий, его была одной из лучших. Плюсом стали рекомендации и контакты серф школы и компании для поездки на винодельни.
