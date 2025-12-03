читать дальше

невероятно профессиональный, внимательный и душевный человек, с которым чувствуешь себя спокойно и уверенно в любой момент.

Его знание истории мест, которые мы посещали, поражает — настолько глубоко и интересно он рассказывает, что буквально переносишься в другое время.

Особенно хочется отметить, что это была наша вторая экскурсия по тем же местам — год назад мы ездили с другим гидом, и тогда это был стандартный маршрут. А Игорь открыл нам совершенно новый взгляд на уже знакомые места, заполнив маршрут множеством удивительных локаций и фактов, о которых мы даже не подозревали!

Мы безумно рады, что выбрали именно Игоря, и уже точно знаем: когда вернемся сюда вновь, обратимся только к нему. Спасибо за незабываемый день!